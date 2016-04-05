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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 63286329633063316332>
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:13

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Бетон выражу свое имхо. Запад и рф уже договорились, до чего не знаю. Скорее всего до того что и так есть. В обмен на обещание русни снизить интенсивность аттак, запад нам снижает военную помощь. Чтобы "сохранить лицо" и власть Зеленский объявляет большую мобилизацию и провал на фронте списывает на провал мобилизации (ухылянтов попрятались - мы бы и рады воевать до границ 91, но некому). Ни в одном другом случае сохранить власть не получится. Войной "до последнего украинца" то что он сейчас дефакто декларирует, тем более. Все понимают это утопия и что тягаться мясом с рф мы не в состоянии.

...а потім(після завершення війни) всі такі - фухххх, добре і так))
Ухилянти: "Фухххх, пронесло... - а то би нас загребли..."
Фронтовики: "Фухххх, добре що то вже нарешті закінчилось..."

І майже всі(крім родичів загиблих/інвалідів) +/- відносно раді такому варіанту...

А ще 18-20міс тому, майже усі б очі вицарапали за такий варіант!(заморозка/зупинка на тому, що є)

Тож, як завжди - розвели нас, як котят...
Зіграли свої ігри...
"Кіно завершилось, гасіть світло..."©

п.с.
А от дали б нам по-максимуму зборою/техніку в перші півроку, то...

Але це вже була б зовсім інша історія... ;)

для пам"яті як в гупій нормально
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:14

  Water написав:
  vitaliiangel написав:Война была предсказуема с момента газовых конфликтов. Помните когда Ющенко подписал контракт с РосУкрЭнерго и что до этого было. Как перекрыли вентиль Европе.

Нагадайте шо до цьго було, хто зробив цю кацоенерго та вимагав підписання договорів. Також цікаво як і коли перекрили вєнтіль Европі.

ЧФ в Севастополе газовым шантажем продлили? Это звенья одной цепи. Ежу было понятно разрыв отношений и рф автоматом откусывает Крым, конфликт был вопросом времени. Почему бежал чивокуня он мог спокойно досидеть до конца срока, объявив что на новые выборы не идёт. Никто от него большего не ждал и не требовал. Но тогда бы не было и casus belli

Говорят должны были сбить русский самолёт , тогда война была бы объявлена официально, но перепутали и сбили малайзийский.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 14 січ, 2024 23:24, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:в каком месте? Он что напал на страны НАТО? Или воспрепятствовал вхождению в НАТО Финляндии? Если бы Украина была нужна Западу, нас бы приняли в ЕС и НАТО вместе с Польшей.

Один вусатий диктатор теж не нападав на Францію 90 років тому, а за це йому всього-навсього дозволили анексувати нікому не потрібну Чехословакію...
https://telegra.ph/Bild-01-14-2
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 14 січ, 2024 23:19, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:15

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:А от дали б нам по-максимуму зборою/техніку в перші півроку, то...
то есть свою оборонку просрали, а дать должны. Ну хоть ты не включай дурака. Украина не центр вселенной.
  Успіх написав:І так дехто в нас і передбачав затримку з Нового року
это тебе ответ, будет ли новая мобилизация. За какие ши-ши? Одних намерений мало.
  Дюрі-бачі написав:оді хуйло однозначно розвів захід як лохів
в каком месте? Он что напал на страны НАТО? Или воспрепятствовал вхождению в НАТО Финляндии? Если бы Украина была нужна Западу, нас бы приняли в ЕС и НАТО вместе с Польшей.

Война была предсказуема с момента газовых конфликтов. Помните, когда Ющенко подписал контракт с РосУкрЭнерго и что до этого было? Как перекрыли вентиль Европе.

Скорее мы нужны как нейтральная буферная зона и дешёвая раб сила. Зная это путен и пошел войной, "если вам не надо тогда я себе заберу"
  Успіх написав:...а потім(після завершення війни) всі такі - фухххх, добре і так))
Ухилянти: "Фухххх, пронесло... - а то би нас загребли..."
Фронтовики: "Фухххх, добре що то вже нарешті закінчилось..."

І майже всі(крім родичів загиблих/інвалідів) +/- відносно раді такому варіанту
если ты так думаешь, значит у Зеленского 150% так думают, как то тебе удаётся читать их мысли

а що якщо це такий план виграти вибори ще раз, і він спрацює (там так вірять)?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:18

  flyman написав:а що якщо це такий план виграти вибори ще раз, і він спрацює (там так вірять)?
это надо у долярчика спрашивать, я в их способе мышления не шарю.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:це про хотаба?

Хотаб розумничка і воював на відміну від рогопилу
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:25

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:До речі, як можуть потрапити на фронт ті, хто не хоче, якщо тут той, хто хоче, вже другий рік ніяк не може потрапити?

Знову професійний військовий мирного часу інших, ні разу не військових, на фронт відправляє, багато толкових форумчан радили йому стулити пісдак, але ні - Данніга Крюгера у всій красі - бетонна макітра - нічим її не прошибеш, весь у бойових діях на дивані і тонни безглуздого флуду та офтопу.

Знов ти впускаєш головне підгрунтя -- "інші" - це саме ти і ще пара таких же, яких я у відповідь запитую.
Так у кого Крюгер-то?

Ти і Ко відповіді на свої питання до мене отримали, а от самі замість того ж самого - відповісти на таке ж моє вам, мухлюєте.
Надай відповідь і тоді генерь претензії зі стелі далі. В такому разі хоч якась логіка в цьому буде.
Буду їх спростовувати.

Поки нового з нашого діалогу може бути тільки одне: ваші відповіді про чому досі не на фронті.
Розумієш, це буде новим.
А не по сотому колу одне і те ж саме.

Прохожого вже і Успіх запитав.
Не я. А результат такий же самий.

Як школяру, тобі розкладаю елементарне.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:27

Зробили всіх разом!©)))

  vitaliiangel написав:, я в их способе мышления не шарю.
:mrgreen:
Я ж вже 100500раз писав))
Всі під одну гребінку - Зе, За, Марч..., Буд... і т.д, і т.п.

Тому, на моменті, в приоритеті лише - пес Патрон, кіт Снаряд і метелик Хаймарс! :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:31

Успіх

Я вас попередив ,
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:31

  vitaliiangel написав:
  Water написав:
  vitaliiangel написав:Война была предсказуема с момента газовых конфликтов. Помните когда Ющенко подписал контракт с РосУкрЭнерго и что до этого было. Как перекрыли вентиль Европе.

Нагадайте шо до цьго було, хто зробив цю кацоенерго та вимагав підписання договорів. Також цікаво як і коли перекрили вєнтіль Европі.

ЧФ в Севастополе газовым шантажем продлили?

Там вроді справа заведена.
Это звенья одной цепи.

Якого цепу, вєнтіль до Европи коли перекрили?
Ежу было понятно разрыв отношений и рф автоматом откусывает Крым

Це хто вам таке сказав?
Говорят должны были сбить русский самолёт , тогда война была бы объявлена официально, но перепутали и сбили малайзийский.

І ви кажіть... (с) анекдот
І шо там з кацапоенерго?
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