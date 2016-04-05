vitaliiangel написав:, я в их способе мышления не шарю.
Я ж вже 100500раз писав)) Всі під одну гребінку - Зе, За, Марч..., Буд... і т.д, і т.п.
Тому, на моменті, в приоритеті лише - пес Патрон, кіт Снаряд і метелик Хаймарс!
Шарить в чьем то способе мышления означает предсказывать его поступки, предиктором которых являются мысли. Например, последний визит в США освещался мало и без пафоса, не так как 1й. Что случилось? Почему к нам больше не приезжают Макрон и Шольц, какие у них с Зеленским разногласия? Зеленского попросили снять корону и принять условия перемирия, которые ему не нравятся? Чтобы отвлечь народ от провалов во внешней политике, придумали конфликт Марьяны и Валеры, а так же диктаторские законы, которые не обсуждали только дети.
я жил в Севастополе, потом часто там бывал, общался не с бомжами, наверное что то слышал. Были признаки ещё летом осенью 2013 когда квартиру в севасе невозможно было арендовать, из за понаехов с рф. Никто не понимал что это за люди. В остальном гуляйте в ЧС, как то в лом объяснять вам элементарные вещи.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 14 січ, 2024 23:47, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel написав:, я в их способе мышления не шарю.
Я ж вже 100500раз писав)) Всі під одну гребінку - Зе, За, Марч..., Буд... і т.д, і т.п.
Тому, на моменті, в приоритеті лише - пес Патрон, кіт Снаряд і метелик Хаймарс!
Шарить в чьем то способе мышления означает предсказывать его поступки, предиктором которых являются мысли. Например, последний визит в США освещался мало и без пафоса, не так как 1й. Что случилось? Почему к нам больше не приезжают Макрон и Шольц, какие у них с Зеленским разногласия? Зеленского попросили снять корону и принять условия перемирия, которые ему не нравятся? Чтобы отвлечь народ от провалов во внешней политике, придумали конфликт Марьяны и Валеры, а так же диктаторские законы, которые не обсуждали только дети.
дира бюджету 40+ ярдів $$, і це без 500К мобілізації ( 500К моб. * 20К з.п. * 12 міс. = 120,000,000,000 грн.), хотаб закриє, але це не точно
Успіх написав:
unicdima написав:Комусь вже була зарплата?
Ні.
І так дехто в нас і передбачав затримку з Нового року.
yama написав:Успіх адміни модератори потерли є устілки у взуття з підігрівом на алі експресс від 180 грн за пару , працюють від повербанку посилання вставити не дають .... так і пишете "устілки з підігрівом"
Дякую, я встиг переглянути. Я такі колись собі купив на роботу(ще до війни) - класна штука, але трохи з тими дротами не повністю зручно(хоч їх під одяг пропускаєш до внутрішньої кишені куртки)
Але я не в піхоті, то мені значно легше... бо ми, переважно, в бліндажі, де палимо буржуйку👍 Вибігли/роботу виконали і знову у бліндаж.
Говорят должны были сбить русский самолёт , тогда война была бы объявлена официально, но перепутали и сбили малайзийский.
Говорят ирпенских кур доят. Но пока что и с козла нет молока. Расследование посекундно установило все . И все это есть в инете. И кто что говорил/докладывал, и кого сбивали. Но канешно всегда есть помойки «генералы СВР» и прочая конспирология, где виталики подъедаются.
зрозумів, москаль звичайний. Стільки всього намолоть з усіх методичок.
«Все, ты в ЧС» - это истеричное, не имеющее отношения к правде. Не раз проверено.
Ну что, ждем по ДРЛО подтверждение. Хотелось бы… Штучные машины.
Нет, задержка идёт. Да ладно та зарплата, Днепр примерз, лодки застревают во льду, и становятся лёгкой мишенью для дронов, потери сверх разумного. Зато кто то бодро отчитается мы держим плацдарм, который месяц в одном месте селе. Чтобы что ? Задачи беречь личный состав не стоит ?