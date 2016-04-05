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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6329633063316332>
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:32

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:, я в их способе мышления не шарю.
:mrgreen:
Я ж вже 100500раз писав))
Всі під одну гребінку - Зе, За, Марч..., Буд... і т.д, і т.п.

Тому, на моменті, в приоритеті лише - пес Патрон, кіт Снаряд і метелик Хаймарс! :lol:

Шарить в чьем то способе мышления означает предсказывать его поступки, предиктором которых являются мысли. Например, последний визит в США освещался мало и без пафоса, не так как 1й. Что случилось? Почему к нам больше не приезжают Макрон и Шольц, какие у них с Зеленским разногласия? Зеленского попросили снять корону и принять условия перемирия, которые ему не нравятся? Чтобы отвлечь народ от провалов во внешней политике, придумали конфликт Марьяны и Валеры, а так же диктаторские законы, которые не обсуждали только дети.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:38

Успіх адміни модератори потерли :twisted: є устілки у взуття з підігрівом на алі експресс від 180 грн за пару , працюють від повербанку
посилання вставити не дають .... так і пишете "устілки з підігрівом"
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:39

А "вихід" - не передбачили!)) Забули!)) длПойопи, плять!

  холява написав:Успіх

Я вас попередив ,

А що, у в'язня... ой тфу, що я таке мелю :mrgreen: якого в'язня? :mrgreen: У ВОЇНА ЗСУ є вибір/вихід/права?
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:39

  Water написав:Це хто вам таке сказав?
я жил в Севастополе, потом часто там бывал, общался не с бомжами, наверное что то слышал. Были признаки ещё летом осенью 2013 когда квартиру в севасе невозможно было арендовать, из за понаехов с рф. Никто не понимал что это за люди. В остальном гуляйте в ЧС, как то в лом объяснять вам элементарные вещи.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 14 січ, 2024 23:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:42

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:, я в их способе мышления не шарю.
:mrgreen:
Я ж вже 100500раз писав))
Всі під одну гребінку - Зе, За, Марч..., Буд... і т.д, і т.п.

Тому, на моменті, в приоритеті лише - пес Патрон, кіт Снаряд і метелик Хаймарс! :lol:

Шарить в чьем то способе мышления означает предсказывать его поступки, предиктором которых являются мысли. Например, последний визит в США освещался мало и без пафоса, не так как 1й. Что случилось? Почему к нам больше не приезжают Макрон и Шольц, какие у них с Зеленским разногласия? Зеленского попросили снять корону и принять условия перемирия, которые ему не нравятся? Чтобы отвлечь народ от провалов во внешней политике, придумали конфликт Марьяны и Валеры, а так же диктаторские законы, которые не обсуждали только дети.

дира бюджету 40+ ярдів $$, і це без 500К мобілізації ( 500К моб. * 20К з.п. * 12 міс. = 120,000,000,000 грн.), хотаб закриє, але це не точно
  Успіх написав:
  unicdima написав:Комусь вже була зарплата?

Ні.

І так дехто в нас і передбачав затримку з Нового року.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:46

  yama написав:Успіх адміни модератори потерли :twisted: є устілки у взуття з підігрівом на алі експресс від 180 грн за пару , працюють від повербанку
посилання вставити не дають .... так і пишете "устілки з підігрівом"

Дякую, я встиг переглянути.
Я такі колись собі купив на роботу(ще до війни) - класна штука, але трохи з тими дротами не повністю зручно(хоч їх під одяг пропускаєш до внутрішньої кишені куртки)

Але я не в піхоті, то мені значно легше... бо ми, переважно, в бліндажі, де палимо буржуйку👍
Вибігли/роботу виконали і знову у бліндаж.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:50

  vitaliiangel написав:В остальном гуляйте в ЧС, как то в лом объяснять вам элементарные вещи.

Я зрозумів, москаль звичайний.
Стільки всього намолоть з усіх методичок.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:51

vitaliiangel ,

Говорят должны были сбить русский самолёт , тогда война была бы объявлена официально, но перепутали и сбили малайзийский.


Говорят ирпенских кур доят. Но пока что и с козла нет молока.
Расследование посекундно установило все . И все это есть в инете. И кто что говорил/докладывал, и кого сбивали.
Но канешно всегда есть помойки «генералы СВР» и прочая конспирология, где виталики подъедаются.


зрозумів, москаль звичайний.
Стільки всього намолоть з усіх методичок.


«Все, ты в ЧС» - это истеричное, не имеющее отношения к правде. Не раз проверено.

Ну что, ждем по ДРЛО подтверждение.
Хотелось бы… Штучные машины.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 00:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

unicdima написав:Комусь вже була зарплата?
Нет, задержка идёт.
Да ладно та зарплата, Днепр примерз, лодки застревают во льду, и становятся лёгкой мишенью для дронов, потери сверх разумного.
Зато кто то бодро отчитается мы держим плацдарм, который месяц в одном месте селе. Чтобы что ? Задачи беречь личный состав не стоит ?
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 00:03

freeze , у Мадяра под Крынками сплошные победы.
Посмотрите, поднимите себе настроение.

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