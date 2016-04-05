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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6330633163326333>
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 00:03

Він уточнив, що в даний час в цьому напрямку ведеться активна робота і такі РЕБ можуть закуповувати місцеві громади.

«Зброю ж не купиш – стрілецьку, гармати, і ППО не купиш, але системи РЕБ, зокрема цивільних виробників, якщо вони робочі, їх треба перевіряти – це допомагає зберегти життя. І від дронів працює РЕБ, і може впливати на засоби повітряного нападу противника. Ракета може бути відведена, не долетіти до своєї цілі», - пояснив Ігнат і додав, що така «робота вже проводиться».
https://varta1.com.ua/news/ignat-rozpov ... 75631.html

А цим РЕБом безконтрольно з кожного двору ніякого впливу на роботу оточуючих електронних приладів не завдадуть?
Типу кардіостимуляторів, контролерів в системах управління будь-чим в побуті, енергетиці і т.д.

Хто в темі є?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 00:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:freeze , у Мадяра под Крынками сплошные победы.
Посмотрите, поднимите себе настроение.

https://t.me/robert_magyar/780


Честно говоря меня совсем не интересуют потери орков, им на замену придут другие. Меня интересуют исключительно наши потери в связи с очевидной трудностью мобилизации нашего населения поборников европейских свобод взамен наших сегодняшних потерь.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 00:26

  detroytred написав:Він уточнив, що в даний час в цьому напрямку ведеться активна робота і такі РЕБ можуть закуповувати місцеві громади.

«Зброю ж не купиш – стрілецьку, гармати, і ППО не купиш, але системи РЕБ, зокрема цивільних виробників, якщо вони робочі, їх треба перевіряти – це допомагає зберегти життя. І від дронів працює РЕБ, і може впливати на засоби повітряного нападу противника. Ракета може бути відведена, не долетіти до своєї цілі», - пояснив Ігнат і додав, що така «робота вже проводиться».
https://varta1.com.ua/news/ignat-rozpov ... 75631.html

А цим РЕБом безконтрольно з кожного двору ніякого впливу на роботу оточуючих електронних приладів не завдадуть?
Типу кардіостимуляторів, контролерів в системах управління будь-чим в побуті, енергетиці і т.д.

Хто в темі є?

Якусь туфту він прогнав.
РЕБ по дронам очевидно мається на увазі блокування каналів керування, по ракетам це мабуть глушилки жіпіес, ясно, що таке не можна всім давати.
Коли летять наші дрони розвідники чи шахеди через нашу зону відповідальності то приходить інформація, що в такому то секторі в такий то час буде прольот наших, не збивати. Ясно, що таку інфу цивільним ніхто не дасть і приватні РЕБ так само заглушать наші дрони як і чужі.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 00:27

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Востаннє редагувалось Успіх в Пон 15 січ, 2024 00:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 00:30

  Успіх написав:Це повинно мотивувати нас, щоб ми ще хотіли сидіти в бліндажах 22міс :lol:

Детроєд тобі ж писав: "колія".
Так що твій потяг на рейках, а машиніста ти вибрав у 2019. Тому запасись попкорном, і займи своє місце. Буде нескучно. Ти в перших рядах, в тебе марсіанські хроніки яскравіше, а ми на гальорці і погано бачим що там. Головне не випасти на поворотах історії.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 00:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  freeze написав:потери сверх разумного
  freeze написав:Меня интересуют исключительно наши потери в связи с очевидной трудностью мобилизации нашего населения поборников европейских свобод взамен наших сегодняшних потерь.
то есть потери "сверх разумного" должны мотивировать новобранцев бежать на фронт, я правильно понял?


Я не занимаюсь мотивацией уклонистов, дайте мне законодательную базу, обращаюсь к зелёным соплям любителям лайков, я за неделю укомплектую свой батальон до 100 процентов штата.
Но мерзавцы хотят и рыбку съесть, и на хрен сесть. Омерзительное зелено гнойное шобло.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 00:53

  freeze написав:Я не занимаюсь мотивацией уклонистов, дайте мне законодательную базу, обращаюсь к зелёным соплям любителям лайков, я за неделю укомплектую свой батальон до 100 процентов штата


Допустим дали вам то, что вы просите, сколько миллионов людей вы готовы ещё положить ?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 01:20

  vitaliiangel написав:Бетон выражу свое имхо. Запад и рф уже договорились, до чего не знаю. Скорее всего до того что и так есть. В обмен на обещание русни снизить интенсивность аттак, запад нам снижает военную помощь. Чтобы "сохранить лицо" и власть Зеленский объявляет большую мобилизацию и провал на фронте списывает на провал мобилизации (ухылянтов попрятались - мы бы и рады воевать до границ 91, но некому). Ни в одном другом случае сохранить власть не получится. Войной "до последнего украинца" то что он сейчас дефакто декларирует, тем более. Все понимают это утопия и что тягаться мясом с рф мы не в состоянии.

Такие конечно, интересные размышления. По факту же РФ похер, ни одну территорию они не сдали без какой-либо выгоды, либо получении звездюлей. Деньги - это мусор, которого РФ ради "хайпа" могут списать ярды. Они показали что в топку войны они будут подбрасывать сколь угодно много топлива. Если вновь реинкарнированный Наполеон хочетудержать власть, ему нужно в кратчайшие сроки перенимать опыт уже состоявшихся диктаторов. Полиция запугана и под колпаком, уволиться можно через ЗСУ. Нужно разобраться с "рекрутингом" по образу РФ, чтоб без проблем набрать армию не вызывая массового недовольства. И только тогда, неугодных модно будет запугивать окопами. Круг 9амкнулся. Пожизненная власть.

ПС
У ребенка отобрал приставку с довольно интересной игрой. Смысл игры такой, есть некий остров в состоянии войны, выехать никто не может, или выезжают через взятки. Аборигены бедные, практически едят подножный корм. Половина острова военные, везде в блок посты, народ запуган... Главный герой начинает возглавлять партизанское сопротивление)) надеюсь до партизанского сопротивления не дойдём.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 01:23

  Успіх написав:[

А ще 18-20міс тому, майже усі б очі вицарапали за такий варіант!(заморозка/зупинка на тому, що є)

Тож, як завжди - розвели нас, як котят...
Зіграли свої ігри...
"Кіно завершилось, гасіть світло..."©

п.с.
А от дали б нам по-максимуму зборою/техніку в перші півроку, то...

Але це вже була б зовсім інша історія... ;)

Это всем, с приблизительно средним айкью, было понятно ещё с апреля.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 01:23

  Бетон написав:народ однозначно ответил "нет" насильственной мобилизации.
власти придётся придумать что-то другое.


не радійте, приймуть той закон, будьте впевнені. він буде або жорсткий або дуже жорсткий. альтернативи мобілізації нема, на жаль. тільки капітуляція.
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  #<1 ... 6330633163326333>
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