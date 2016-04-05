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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 січ, 2024 01:26
Бетон написав:
по розрахунках, моб резерв вже вичерпано
яких таких розрахунках? ми ще мільйонів 3-4 можемо мобілізувати. в одному києві тисяч 500 можна набрати, якщо дійсно кидати в бусик, а не так як зараз - лише повістки вручати
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Додано: Пон 15 січ, 2024 01:29
vitaliiangel написав: Water написав: vitaliiangel написав:
Война была предсказуема с момента газовых конфликтов. Помните когда Ющенко подписал контракт с РосУкрЭнерго и что до этого было. Как перекрыли вентиль Европе.
Нагадайте шо до цьго було, хто зробив цю кацоенерго та вимагав підписання договорів. Також цікаво як і коли перекрили вєнтіль Европі.
ЧФ в Севастополе газовым шантажем продлили? Это звенья одной цепи. Ежу было понятно разрыв отношений и рф автоматом откусывает Крым, конфликт был вопросом времени. Почему бежал чивокуня он мог спокойно досидеть до конца срока, объявив что на новые выборы не идёт. Никто от него большего не ждал и не требовал. Но тогда бы не было и casus belli
Говорят должны были сбить русский самолёт , тогда война была бы объявлена официально, но перепутали и сбили малайзийский.
який же ти недалекий, жесть. можеш тільки русняві іпсохи пересказувати.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 01:34
колись донатив мадяру на фпв, тепер жалкую. краде відео чужих уражень, наклепали херових плат підриву які калічили наших бійців, бере відкати за просування говнопанішера. плюс давні корупційні історії.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 01:36
vitaliiangel написав: freeze написав:
Я не занимаюсь мотивацией уклонистов, дайте мне законодательную базу, обращаюсь к зелёным соплям любителям лайков, я за неделю укомплектую свой батальон до 100 процентов штата
Допустим дали вам то, что вы просите, сколько миллионов людей вы готовы ещё положить ?
Фриз говорит не про положить, а про укомплектовать. И, если не ошибаюсь, не согласен с командами некоторых военных для, так сказать, медийной картинки.
Но, у всех нас есть знакомые в ЗСУ, минимум знакомые знакомых. И все мы знаем про вот такие вот спорные приказы "для картинки", ценой жизнями наших военных. И мотивации вступать в ЗСУ такие призы не добавляют.
Многие мои знакомые уже "выбыли" из ЗСУ по разным причинам, но истори про спорные(а чаще противоречивые законодательству приказу) мне начали рассказывать ещё в прошлом феврале.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 01:37
unicdima написав:
Якусь туфту він прогнав.
РЕБ по дронам очевидно мається на увазі блокування каналів керування, по ракетам це мабуть глушилки жіпіес, ясно, що таке не можна всім давати.
шахеди і ракети не керуються в польоті. або глушилки біля потенційних цілей або скоріше за все підміна сигналу (спуфінг чи як там воно називається)
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Додано: Пон 15 січ, 2024 01:39
trololo написав: Бетон написав:
народ однозначно ответил "нет" насильственной мобилизации.
власти придётся придумать что-то другое.
не радійте, приймуть той закон, будьте впевнені. він буде або жорсткий або дуже жорсткий. альтернативи мобілізації нема, на жаль. тільки капітуляція.
Как показывает практика Украина не та страна где через палку (бусик) можно чего-то добиться. Возможно только пропорционально обратного пендаля с ярлычком "дурачок", учи историю
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