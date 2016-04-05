яких таких розрахунках? ми ще мільйонів 3-4 можемо мобілізувати. в одному києві тисяч 500 можна набрати, якщо дійсно кидати в бусик, а не так як зараз - лише повістки вручати
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Додано: Пон 15 січ, 2024 01:26
Додано: Пон 15 січ, 2024 01:34
колись донатив мадяру на фпв, тепер жалкую. краде відео чужих уражень, наклепали херових плат підриву які калічили наших бійців, бере відкати за просування говнопанішера. плюс давні корупційні історії.
Додано: Пон 15 січ, 2024 01:36
Фриз говорит не про положить, а про укомплектовать. И, если не ошибаюсь, не согласен с командами некоторых военных для, так сказать, медийной картинки.
Но, у всех нас есть знакомые в ЗСУ, минимум знакомые знакомых. И все мы знаем про вот такие вот спорные приказы "для картинки", ценой жизнями наших военных. И мотивации вступать в ЗСУ такие призы не добавляют.
Многие мои знакомые уже "выбыли" из ЗСУ по разным причинам, но истори про спорные(а чаще противоречивые законодательству приказу) мне начали рассказывать ещё в прошлом феврале.
Додано: Пон 15 січ, 2024 01:37
шахеди і ракети не керуються в польоті. або глушилки біля потенційних цілей або скоріше за все підміна сигналу (спуфінг чи як там воно називається)
Додано: Пон 15 січ, 2024 01:39
Как показывает практика Украина не та страна где через палку (бусик) можно чего-то добиться. Возможно только пропорционально обратного пендаля с ярлычком "дурачок", учи историю
Додано: Пон 15 січ, 2024 01:44
Он настолько хочет монетизировать свои видео, что на безрыбье лепит видео ураження обычных авто оккупантов, в т.ч. буханок. Притом без тени сомнения рассказывает про прямые влучання там, где снаряд попадает на 147% мимо. В комментах народ это ему вываливает, но, смотрю он настолько оседлал монетизации,что скоро будет соперничать с новостными каналами.
Востаннє редагувалось hume в Пон 15 січ, 2024 01:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 січ, 2024 01:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Щось в районі Азовського моря сталося з російськими Іл-22 і А-50, Іл вроді пошкоджений таки сів, по А-50 інфи ще нема.
Додано: Пон 15 січ, 2024 01:46
ви наче дорослий, але такий наївний. хочу подивитись на цей "ухилянтський майдан", буде цікаво справа в тому, що ухилянти (вату до уваги не берем) не визнають, але розуміють, що воювати треба. просто їм хочеться, щоб воювали інші. тому ніхто за це ризикувати якимись реальними протестами не буде. бо антимобілізаційні активісти будуть цілком логічно першими кандидатами на бусик
Востаннє редагувалось trololo в Пон 15 січ, 2024 01:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 січ, 2024 01:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Цели ну очень жирные. Про два как-то сильно хорошо, чтоб быть правдой
Додано: Пон 15 січ, 2024 01:47
блуждаючий патріот сила мабуть ризикнули підтягнути під самий фронт. ну або ТТХ в 160 км трошки занижені
Востаннє редагувалось trololo в Пон 15 січ, 2024 01:51, всього редагувалось 1 раз.
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