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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6331633263336334>
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 01:26

  Бетон написав:по розрахунках, моб резерв вже вичерпано


яких таких розрахунках? ми ще мільйонів 3-4 можемо мобілізувати. в одному києві тисяч 500 можна набрати, якщо дійсно кидати в бусик, а не так як зараз - лише повістки вручати
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 01:34

  Hotab написав:freeze , у Мадяра под Крынками сплошные победы.
Посмотрите, поднимите себе настроение.

https://t.me/robert_magyar/780


колись донатив мадяру на фпв, тепер жалкую. краде відео чужих уражень, наклепали херових плат підриву які калічили наших бійців, бере відкати за просування говнопанішера. плюс давні корупційні історії.
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 01:36

  vitaliiangel написав:
  freeze написав:Я не занимаюсь мотивацией уклонистов, дайте мне законодательную базу, обращаюсь к зелёным соплям любителям лайков, я за неделю укомплектую свой батальон до 100 процентов штата


Допустим дали вам то, что вы просите, сколько миллионов людей вы готовы ещё положить ?

Фриз говорит не про положить, а про укомплектовать. И, если не ошибаюсь, не согласен с командами некоторых военных для, так сказать, медийной картинки.

Но, у всех нас есть знакомые в ЗСУ, минимум знакомые знакомых. И все мы знаем про вот такие вот спорные приказы "для картинки", ценой жизнями наших военных. И мотивации вступать в ЗСУ такие призы не добавляют.

Многие мои знакомые уже "выбыли" из ЗСУ по разным причинам, но истори про спорные(а чаще противоречивые законодательству приказу) мне начали рассказывать ещё в прошлом феврале.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 01:37

  unicdima написав:Якусь туфту він прогнав.
РЕБ по дронам очевидно мається на увазі блокування каналів керування, по ракетам це мабуть глушилки жіпіес, ясно, що таке не можна всім давати.


шахеди і ракети не керуються в польоті. або глушилки біля потенційних цілей або скоріше за все підміна сигналу (спуфінг чи як там воно називається)
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 01:39

  trololo написав:
  Бетон написав:народ однозначно ответил "нет" насильственной мобилизации.
власти придётся придумать что-то другое.


не радійте, приймуть той закон, будьте впевнені. він буде або жорсткий або дуже жорсткий. альтернативи мобілізації нема, на жаль. тільки капітуляція.

Как показывает практика Украина не та страна где через палку (бусик) можно чего-то добиться. Возможно только пропорционально обратного пендаля с ярлычком "дурачок", учи историю
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 01:44

  trololo написав:
  Hotab написав:freeze , у Мадяра под Крынками сплошные победы.
Посмотрите, поднимите себе настроение.

https://t.me/robert_magyar/780


колись донатив мадяру на фпв, тепер жалкую. краде відео чужих уражень, наклепали херових плат підриву які калічили наших бійців, бере відкати за просування говнопанішера. плюс давні корупційні історії.

Он настолько хочет монетизировать свои видео, что на безрыбье лепит видео ураження обычных авто оккупантов, в т.ч. буханок. Притом без тени сомнения рассказывает про прямые влучання там, где снаряд попадает на 147% мимо. В комментах народ это ему вываливает, но, смотрю он настолько оседлал монетизации,что скоро будет соперничать с новостными каналами.
Востаннє редагувалось hume в Пон 15 січ, 2024 01:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 01:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щось в районі Азовського моря сталося з російськими Іл-22 і А-50, Іл вроді пошкоджений таки сів, по А-50 інфи ще нема.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 01:46

  hume написав:Как показывает практика Украина не та страна где через палку (бусик) можно чего-то добиться. Возможно только пропорционально обратного пендаля с ярлычком "дурачок", учи историю


ви наче дорослий, але такий наївний. хочу подивитись на цей "ухилянтський майдан", буде цікаво :mrgreen: справа в тому, що ухилянти (вату до уваги не берем) не визнають, але розуміють, що воювати треба. просто їм хочеться, щоб воювали інші. тому ніхто за це ризикувати якимись реальними протестами не буде. бо антимобілізаційні активісти будуть цілком логічно першими кандидатами на бусик
Востаннє редагувалось trololo в Пон 15 січ, 2024 01:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 01:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цели ну очень жирные. Про два как-то сильно хорошо, чтоб быть правдой
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 01:47

  unicdima написав:Щось в районі Азовського моря сталося з російськими Іл-22 і А-50, Іл вроді пошкоджений таки сів, по А-50 інфи ще нема.


блуждаючий патріот сила :) мабуть ризикнули підтягнути під самий фронт. ну або ТТХ в 160 км трошки занижені :)
Востаннє редагувалось trololo в Пон 15 січ, 2024 01:51, всього редагувалось 1 раз.
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