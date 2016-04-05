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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6331633263336334
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 01:57

  hume написав:Я не про Майдан, а про покупки. В ТЦК есть прайс на все. Есть прайс, чтоб вас даже не довезли до ТЦК. То есть самые мелкие должности те, кто занимается пакованием в бус, смекнули и начали действовать как полицейские, котрыемучуяли запах алкоголя. А именно. Даётк нам ХХХ грн и мы вас как бы ведём не в ТЦК а домой .


не сумніваюсь, що корупція була і буде. але щоб сидіти на посаді і потихеньку стригти ухилянтів, треба буде виконувати план. так само, як мусорам для галочки треба садить планокурів.

до речі, всі так багато говорять про бусики, а по факту ті пару відео що були в інеті - то шляпа. поки що реальних масових кейсів пакування не було, здається. зараз лише набивають базу "оберіг" врученням запрошувальних листів. думаю, в законі буде норма, що якщо тобі вже вручали повістку і ти не зявився, тоді вже під руки і в бусик
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 02:02

  hume написав:И возвращаемся к тому, что сказал БЕЕ несколько месяцев назад. Служить придется идти тем, кто не сможет сойтись по цене с ТЦК.


думаю, коли реально почнеться пакування, то відкупитись буде не так то і просто. треба буде не тільки гроші, але і звязки, і везіння. короче, лотерейка. десь на посадах будуть реальні військові, поранені, які втрачали друзів і майно. і за пропозицію хабаря можна будет ще й в табло зловити.

в мене є товариш із такими можливостями. але він служить, попадав під роздачі, і я не впевнений як він відреагує на прохання допомогти із відмазкою. можливо, що навпаки))
Востаннє редагувалось trololo в Пон 15 січ, 2024 02:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 02:07

  hume написав:"А если не купят лотерейные билеты, мы им отключим газ" в новой интерпретации. А если кто-то не согласен ща вами завтра приедет ТЦК)) и начинает козырять личными данными ФИО


чєл бере на понт лошків, все класно, до поки не натрапить на когось покрепче)) ви ж не думаєте, що в нього реально є можливість примусово запакувати когось. з такими можливостями, він би не на "ремонти" збирав, а відмазував би за гроші.
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 02:10

  trololo написав:
  hume написав:Я не про Майдан, а про покупки. В ТЦК есть прайс на все. Есть прайс, чтоб вас даже не довезли до ТЦК. То есть самые мелкие должности те, кто занимается пакованием в бус, смекнули и начали действовать как полицейские, котрыемучуяли запах алкоголя. А именно. Даётк нам ХХХ грн и мы вас как бы ведём не в ТЦК а домой .


не сумніваюсь, що корупція була і буде. але щоб сидіти на посаді і потихеньку стригти ухилянтів, треба буде виконувати план. так само, як мусорам для галочки треба садить планокурів.

до речі, всі так багато говорять про бусики, а по факту ті пару відео що були в інеті - то шляпа. поки що реальних масових кейсів пакування не було, здається. зараз лише набивають базу "оберіг" врученням запрошувальних листів. думаю, в законі буде норма, що якщо тобі вже вручали повістку і ти не зявився, тоді вже під руки і в

бусик

Как я понял,чтоб запаковали в бус нужно быть в ухилянтськиій базі. В базу попасть можно только пройдя ВЛК (не пройти её просто невозожно)и быть признанным годным. Без этого попасть в списки ухилянтов вроде как невозможно.

Пока для меня непонятно, что будет если ты получил несколько повесток но до влк недошёл. Возможно под это всё и начали массово вручать повестки, чтоб подвести официальную базу под масштабное использование бусиков.

Знакомый проходит влк с конца августа, в большинстве случаев приходится ходить к узкоспециализированным специалистам, которые не находятся в самой комисси. Складывается ощущение что передо мной Джекил и Хайд. В влк полностью здоровый штурмовик Джекил, у специалистов, которые осматривают не в ВЛК, мистер Хайд с тремя килограммами справок и удивлениями врачей как оно (тело) дожило до 45.))
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 02:18

  trololo написав:
  hume написав:"А если не купят лотерейные билеты, мы им отключим газ" в новой интерпретации. А если кто-то не согласен ща вами завтра приедет ТЦК)) и начинает козырять личными данными ФИО


чєл бере на понт лошків, все класно, до поки не натрапить на когось покрепче)) ви ж не думаєте, що в нього реально є можливість примусово запакувати когось. з такими можливостями, він би не на "ремонти" збирав, а відмазував би за гроші.

Оценочные суждения дпюаваиь не хочу, ТК не знаю лично человека. Но вопрос стоит более масштабно, появился новый силовой орган, с очень серьезным засекреченным бюджетом и штатом, которым уже пугают ухылянтов. В скором будущем,скорее всего, ещё и с расширенными полномочиями. Коррупционная кормушка номер не знаю какой, благодаря чему взятки ещё подрастут. Работники сферы обслуживания "ухилянтов" аплодируют стоя. .. знакомый заведует кафедрой в одном из вышей. Они рады, ауф, студентов прибавилось, от аспирантов отбоя нет, все готовы грызть гранит науки до 60 лет.

Такого быть не должно.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 02:19

  hume написав:Как я понял,чтоб запаковали в бус нужно быть в ухилянтськиій базі. В базу попасть можно только пройдя ВЛК (не пройти её просто невозожно)и быть признанным годным. Без этого попасть в списки ухилянтов вроде как невозможно.


я не сильно шарю в цих нюансах, але здається, що якщо пройшов ВЛК - то вже по факту мобілізований. тобто служиш. і залишення учебки чи неприбуття на ППД - це вже СЗЧ, а не ухилянство від мобілізації.

якщо отримав повістку і не уточнився і не пройшов ВЛК - то ухилянт, і відповідаєш по іншим законам, для цивільних. зараз набивають оберіг. як тільки приймуть закон, то із відміткою про вручення повістки і просрочення, будуть пакувати. або навіть без вручення, просто приймуть норму, що треба самостійно зявитись для уточнення до такого то числа. не відмітився - під руки і на ВЛК
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 02:20

  Hotab написав:Самый большой налет и опыт я получил в 2014-2015 годах, когда например на рассвете в 4 утра (летом 2014) вылетаешь с Мелитополя, летишь на восток, а возвращаешься с закатом . И так каждый день.


Это "самый большой", к нему вопросов нет. А не расскажете где получили тот налет после которого пускают налетывать "самый большой"? Ну чтоб не уподобаться бизнесменам из 90-х что говорили "я готов отчитаться за любой заработанный мной миллион только не спрашивайте меня за первый".

Думаю сегодняшних отправляемых Вами в пехоту (сходить в ТЦК) ваших однокашников навряд ли возьмут налетывать "самый большой" когда советские запасы прочности начали заканчиваться - https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/1 ... olety.html
Варто зазначити, що у той час, коли льотний коледж підпорядковувався Міністерству освіти і науки України, мали змогу налітати необхідну кількість годин та отримати свідоцтво пілотів тільки ті курсанти, які могли заплатити за практичне навчання. А сума ця немаленька – 1 млн грн на кожного майбутнього пілота. Коли КЛК перейшов у структуру Міністерства внутрішніх справ і почав підпорядковуватися ХНУВСу, 2 роки курсанти не мали змоги літати, поки оформлювалися необхідні документи.
Востаннє редагувалось katso в Пон 15 січ, 2024 02:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 02:21

  hume написав: Работники сферы обслуживания "ухилянтов" аплодируют стоя. .. знакомый заведует кафедрой в одном из вышей. Они рады, ауф, студентов прибавилось, от аспирантов отбоя нет, все готовы грызть гранит науки до 60 лет.

Такого быть не должно.


начебто ж мали відмінити (чи відмінили) цю шпаринку із "навчанням"
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