hume написав:Я не про Майдан, а про покупки. В ТЦК есть прайс на все. Есть прайс, чтоб вас даже не довезли до ТЦК. То есть самые мелкие должности те, кто занимается пакованием в бус, смекнули и начали действовать как полицейские, котрыемучуяли запах алкоголя. А именно. Даётк нам ХХХ грн и мы вас как бы ведём не в ТЦК а домой .
не сумніваюсь, що корупція була і буде. але щоб сидіти на посаді і потихеньку стригти ухилянтів, треба буде виконувати план. так само, як мусорам для галочки треба садить планокурів.
до речі, всі так багато говорять про бусики, а по факту ті пару відео що були в інеті - то шляпа. поки що реальних масових кейсів пакування не було, здається. зараз лише набивають базу "оберіг" врученням запрошувальних листів. думаю, в законі буде норма, що якщо тобі вже вручали повістку і ти не зявився, тоді вже під руки і в бусик
hume написав:И возвращаемся к тому, что сказал БЕЕ несколько месяцев назад. Служить придется идти тем, кто не сможет сойтись по цене с ТЦК.
думаю, коли реально почнеться пакування, то відкупитись буде не так то і просто. треба буде не тільки гроші, але і звязки, і везіння. короче, лотерейка. десь на посадах будуть реальні військові, поранені, які втрачали друзів і майно. і за пропозицію хабаря можна будет ще й в табло зловити.
в мене є товариш із такими можливостями. але він служить, попадав під роздачі, і я не впевнений як він відреагує на прохання допомогти із відмазкою. можливо, що навпаки))
Востаннє редагувалось trololo в Пон 15 січ, 2024 02:10, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:"А если не купят лотерейные билеты, мы им отключим газ" в новой интерпретации. А если кто-то не согласен ща вами завтра приедет ТЦК)) и начинает козырять личными данными ФИО
чєл бере на понт лошків, все класно, до поки не натрапить на когось покрепче)) ви ж не думаєте, що в нього реально є можливість примусово запакувати когось. з такими можливостями, він би не на "ремонти" збирав, а відмазував би за гроші.
hume написав:Я не про Майдан, а про покупки. В ТЦК есть прайс на все. Есть прайс, чтоб вас даже не довезли до ТЦК. То есть самые мелкие должности те, кто занимается пакованием в бус, смекнули и начали действовать как полицейские, котрыемучуяли запах алкоголя. А именно. Даётк нам ХХХ грн и мы вас как бы ведём не в ТЦК а домой .
не сумніваюсь, що корупція була і буде. але щоб сидіти на посаді і потихеньку стригти ухилянтів, треба буде виконувати план. так само, як мусорам для галочки треба садить планокурів.
до речі, всі так багато говорять про бусики, а по факту ті пару відео що були в інеті - то шляпа. поки що реальних масових кейсів пакування не було, здається. зараз лише набивають базу "оберіг" врученням запрошувальних листів. думаю, в законі буде норма, що якщо тобі вже вручали повістку і ти не зявився, тоді вже під руки і в
бусик
Как я понял,чтоб запаковали в бус нужно быть в ухилянтськиій базі. В базу попасть можно только пройдя ВЛК (не пройти её просто невозожно)и быть признанным годным. Без этого попасть в списки ухилянтов вроде как невозможно.
Пока для меня непонятно, что будет если ты получил несколько повесток но до влк недошёл. Возможно под это всё и начали массово вручать повестки, чтоб подвести официальную базу под масштабное использование бусиков.
Знакомый проходит влк с конца августа, в большинстве случаев приходится ходить к узкоспециализированным специалистам, которые не находятся в самой комисси. Складывается ощущение что передо мной Джекил и Хайд. В влк полностью здоровый штурмовик Джекил, у специалистов, которые осматривают не в ВЛК, мистер Хайд с тремя килограммами справок и удивлениями врачей как оно (тело) дожило до 45.))
hume написав:"А если не купят лотерейные билеты, мы им отключим газ" в новой интерпретации. А если кто-то не согласен ща вами завтра приедет ТЦК)) и начинает козырять личными данными ФИО
чєл бере на понт лошків, все класно, до поки не натрапить на когось покрепче)) ви ж не думаєте, що в нього реально є можливість примусово запакувати когось. з такими можливостями, він би не на "ремонти" збирав, а відмазував би за гроші.
Оценочные суждения дпюаваиь не хочу, ТК не знаю лично человека. Но вопрос стоит более масштабно, появился новый силовой орган, с очень серьезным засекреченным бюджетом и штатом, которым уже пугают ухылянтов. В скором будущем,скорее всего, ещё и с расширенными полномочиями. Коррупционная кормушка номер не знаю какой, благодаря чему взятки ещё подрастут. Работники сферы обслуживания "ухилянтов" аплодируют стоя. .. знакомый заведует кафедрой в одном из вышей. Они рады, ауф, студентов прибавилось, от аспирантов отбоя нет, все готовы грызть гранит науки до 60 лет.
hume написав:Как я понял,чтоб запаковали в бус нужно быть в ухилянтськиій базі. В базу попасть можно только пройдя ВЛК (не пройти её просто невозожно)и быть признанным годным. Без этого попасть в списки ухилянтов вроде как невозможно.
я не сильно шарю в цих нюансах, але здається, що якщо пройшов ВЛК - то вже по факту мобілізований. тобто служиш. і залишення учебки чи неприбуття на ППД - це вже СЗЧ, а не ухилянство від мобілізації.
якщо отримав повістку і не уточнився і не пройшов ВЛК - то ухилянт, і відповідаєш по іншим законам, для цивільних. зараз набивають оберіг. як тільки приймуть закон, то із відміткою про вручення повістки і просрочення, будуть пакувати. або навіть без вручення, просто приймуть норму, що треба самостійно зявитись для уточнення до такого то числа. не відмітився - під руки і на ВЛК
Hotab написав:Самый большой налет и опыт я получил в 2014-2015 годах, когда например на рассвете в 4 утра (летом 2014) вылетаешь с Мелитополя, летишь на восток, а возвращаешься с закатом . И так каждый день.
Это "самый большой", к нему вопросов нет. А не расскажете где получили тот налет после которого пускают налетывать "самый большой"? Ну чтоб не уподобаться бизнесменам из 90-х что говорили "я готов отчитаться за любой заработанный мной миллион только не спрашивайте меня за первый".
Варто зазначити, що у той час, коли льотний коледж підпорядковувався Міністерству освіти і науки України, мали змогу налітати необхідну кількість годин та отримати свідоцтво пілотів тільки ті курсанти, які могли заплатити за практичне навчання. А сума ця немаленька – 1 млн грн на кожного майбутнього пілота. Коли КЛК перейшов у структуру Міністерства внутрішніх справ і почав підпорядковуватися ХНУВСу, 2 роки курсанти не мали змоги літати, поки оформлювалися необхідні документи.
Востаннє редагувалось katso в Пон 15 січ, 2024 02:36, всього редагувалось 2 разів.
hume написав: Работники сферы обслуживания "ухилянтов" аплодируют стоя. .. знакомый заведует кафедрой в одном из вышей. Они рады, ауф, студентов прибавилось, от аспирантов отбоя нет, все готовы грызть гранит науки до 60 лет.
Такого быть не должно.
начебто ж мали відмінити (чи відмінили) цю шпаринку із "навчанням"
Внутренняя оружейная промышленность Украины в начале 2024 года будет производить больший объем оружия, чем до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, несмотря на попытки России нанести ущерб украинскому ДИБ.[1] Киев активизировал усилия по расширению своего ДИБ в 2023 году. ......... Украина расширяет свои возможности DIB внутри страны и за рубежом с начала полномасштабного российского вторжения, чтобы компенсировать нехватку боеприпасов и оружия, ремонтировать военную технику и разрабатывать новое оружие. Внутренняя оружейная промышленность Украины в 2024 году теперь будет производить больший объём оружия, чем до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, несмотря на усилия России подорвать украинский ДИБ.[7] Зеленский заявил 27 декабря 2023 года, что Украина в 2023 году произвела в три раза больше техники и вооружения, чем в 2022 году.[8] Укроборонпром (Украинская оборонная промышленность) — украинское государственное акционерное общество, в состав которого входят предприятия оборонной промышленности Украины, — увеличило производство на 62 процента в 2023 году по сравнению с 2022 годом.[9]
В настоящее время ДИБ Украины производит следующее оружие и боеприпасы (этот список неполный):
Артиллерия и тяжелые боеприпасы . Министр стратегических отраслей Украины Александр Камышин заявил 27 декабря, что в 2023 году Украина увеличила производство минометных снарядов в 42 раза, а артиллерийских снарядов - в 2,5 раза.[10]
Украина возобновила производство отечественных ракет системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» в 2022 или 2023 году. Ракеты «Ольха-М» имеют большую дальность (130 км) и большую полезную нагрузку, чем ракеты GMLRS, запускаемые поставленными США M142 HIMARS. дальность действия которых составляет 77 км. .......... Украина начала внутреннее производство 155-мм снарядов в небольших объемах в Украине не позднее сентября 2023 года. ............ В декабре 2023 года украинские официальные лица подтвердили, что Украина подписала соглашения с двумя неназванными американскими компаниями о совместном производстве 155-мм боеприпасов в Украине и что реализация этих сделок займет два-три года.[16] Украина теперь также производит собственную 155-мм самоходную гаубицу 2С22 «Богдана». ......... По состоянию на декабрь 2023 года Украина производила шесть гаубиц «Богдана» в месяц.
В 2022-2023 годах украинские производители вооружений вместе с союзниками по НАТО создали за пределами Украины новые серийные линии по производству советских 82-мм и 120-мм минометов, 122-мм артиллерийских снарядов и 125-мм боеприпасов для танков Т-64, Т-72 и Т-80. [20] В европейских государствах, имеющих запасы боеприпасов советского типа, к январю 2023 года в основном закончились 122-мм и 152-мм снаряды.[21] Впервые визуально было подтверждено применение 152-мм снарядов украинского производства на линии фронта в январе 2023 года.[22] Внутреннее производство противотанковых ракет «Стухна-П» и РК-3 «Корсар» в Украине также увеличилось на неуказанные объемы после полномасштабного вторжения России в Украину.[23] ............ Дроны. С начала полномасштабного вторжения России по ноябрь 2023 года производство дронов в Украине выросло более чем в сто раз. ...... В декабре 2023 года Украина произвела 50 000 FPV-дронов, и украинские официальные лица прогнозируют, что в 2024 году украинская индустрия дронов будет производить один миллион FPV-дронов (или около 83 000 FPV-дронов в месяц).
hume У меня кстати морда не нахальная, скорее злая, и с арматуриной я никогда не ходил. Хотя вырос и до 31 года жил в таком районе что Бамбас отдыхает(это под моим почти домом дети кричали на камеру "папаДавай!") Самого чуть не грохнули 30 лет назад на триста метров южнее за хаер и борзое поведение с гопотой малолетней. По теме - как ТЦК предлагают мобилизироваться самозанятому(почти,бывшие наёмные уже 4 года на своих доках, но далеко не со своим товаром) малому бизнесу, если он в долгах как в шелках(товарных), выкупает в настоящее время торговые места(и это не в собственность, просто иначе договор не дадут) и при разрыве платежей автоматом их(все,даже выкупленные) забирает администрация, снимает жильё(и в своём домучивает начатый в 22м году в январе ремонт), короче мелкосошным пересичным типа меня, Биии-бетона, Сомика и возможно типа тьмы многих других на этом форуме(где 146% не висят ни Пинчук, ни Лагун, ни Жеваго, ни Корбан с Филатовым и Кличко с Бахматовым, короче миллионеров реальных со своими корпорациями тут только пара-тройка тел(и то пизд...ть - не мешки кэша ворочать)) ??? Трудяга с завода или пилот вертолёта имеет намного меньше проблем при смене работы через ТЦК, впрочем как и почти все бюджетники, ну кроме лендлордов-силовиков(бывших???) типа нашего легендарного Унуноктия.