Внутренняя оружейная промышленность Украины в начале 2024 года будет производить больший объем оружия, чем до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, несмотря на попытки России нанести ущерб украинскому ДИБ.[1] Киев активизировал усилия по расширению своего ДИБ в 2023 году.

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Украина расширяет свои возможности DIB внутри страны и за рубежом с начала полномасштабного российского вторжения, чтобы компенсировать нехватку боеприпасов и оружия, ремонтировать военную технику и разрабатывать новое оружие. Внутренняя оружейная промышленность Украины в 2024 году теперь будет производить больший объём оружия, чем до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, несмотря на усилия России подорвать украинский ДИБ.[7] Зеленский заявил 27 декабря 2023 года, что Украина в 2023 году произвела в три раза больше техники и вооружения, чем в 2022 году.[8] Укроборонпром (Украинская оборонная промышленность) — украинское государственное акционерное общество, в состав которого входят предприятия оборонной промышленности Украины, — увеличило производство на 62 процента в 2023 году по сравнению с 2022 годом.[9]



В настоящее время ДИБ Украины производит следующее оружие и боеприпасы (этот список неполный):



Артиллерия и тяжелые боеприпасы . Министр стратегических отраслей Украины Александр Камышин заявил 27 декабря, что в 2023 году Украина увеличила производство минометных снарядов в 42 раза, а артиллерийских снарядов - в 2,5 раза.[10]



Украина возобновила производство отечественных ракет системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» в 2022 или 2023 году. Ракеты «Ольха-М» имеют большую дальность (130 км) и большую полезную нагрузку, чем ракеты GMLRS, запускаемые поставленными США M142 HIMARS. дальность действия которых составляет 77 км.

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Украина начала внутреннее производство 155-мм снарядов в небольших объемах в Украине не позднее сентября 2023 года. ............ В декабре 2023 года украинские официальные лица подтвердили, что Украина подписала соглашения с двумя неназванными американскими компаниями о совместном производстве 155-мм боеприпасов в Украине и что реализация этих сделок займет два-три года.[16] Украина теперь также производит собственную 155-мм самоходную гаубицу 2С22 «Богдана». ......... По состоянию на декабрь 2023 года Украина производила шесть гаубиц «Богдана» в месяц.



В 2022-2023 годах украинские производители вооружений вместе с союзниками по НАТО создали за пределами Украины новые серийные линии по производству советских 82-мм и 120-мм минометов, 122-мм артиллерийских снарядов и 125-мм боеприпасов для танков Т-64, Т-72 и Т-80. [20] В европейских государствах, имеющих запасы боеприпасов советского типа, к январю 2023 года в основном закончились 122-мм и 152-мм снаряды.[21] Впервые визуально было подтверждено применение 152-мм снарядов украинского производства на линии фронта в январе 2023 года.[22] Внутреннее производство противотанковых ракет «Стухна-П» и РК-3 «Корсар» в Украине также увеличилось на неуказанные объемы после полномасштабного вторжения России в Украину.[23]

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Дроны. С начала полномасштабного вторжения России по ноябрь 2023 года производство дронов в Украине выросло более чем в сто раз. ...... В декабре 2023 года Украина произвела 50 000 FPV-дронов, и украинские официальные лица прогнозируют, что в 2024 году украинская индустрия дронов будет производить один миллион FPV-дронов (или около 83 000 FPV-дронов в месяц).