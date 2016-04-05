Додано: Пон 15 січ, 2024 03:55

trololo написав: Бетон написав: по розрахунках, моб резерв вже вичерпано по розрахунках, моб резерв вже вичерпано



яких таких розрахунках? ми ще мільйонів 3-4 можемо мобілізувати. в одному києві тисяч 500 можна набрати, якщо дійсно кидати в бусик, а не так як зараз - лише повістки вручати яких таких розрахунках? ми ще мільйонів 3-4 можемо мобілізувати. в одному києві тисяч 500 можна набрати, якщо дійсно кидати в бусик, а не так як зараз - лише повістки вручати

Простите старого алкаша - а вы в свои пышущие здоровьем и полные сил почти 40 СЕБЯ в этих миллионах видите? И причём с двумя рожками на 5мин боя в первых клещеевских окопах, а не в штабе по снабжению в Винницах, или так, просто и патриотично, у комиссованного по плоскостопию что то с уст сорвалось???И кто по вашему в эти миллионы попадёт - лындаюшие по городу 17-60 как в 44м, карусельшики 27-60 как сейчас, или все силовики, преподы, студенты и инвалиды 3й группы без кисти и стопы? Вроде ж выкладывали ролик военного, так он доказывал что у нас по действуюшим ограничениям не более ляма мужиков осталось(не силовиков).