RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6332633363346335
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 03:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поскольку вас в два ночи блоканули, я повторю этот текст вам в личку и на форуме типа лично вам завтра вечером.
барабашов
 
Повідомлень: 3825
З нами з: 16.06.15
Подякував: 266 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 03:43

  trololo написав:
  Hotab написав:freeze , у Мадяра под Крынками сплошные победы.
Посмотрите, поднимите себе настроение.

https://t.me/robert_magyar/780


колись донатив мадяру на фпв, тепер жалкую. краде відео чужих уражень, наклепали херових плат підриву які калічили наших бійців, бере відкати за просування говнопанішера. плюс давні корупційні історії.

Какжэшьтак?
Он же самый честный, самый патриотичный, самый пробивной и самый умный в галактике доброволец в окопах Марьинки, на котором восточный фронт только и держится(и у него 10 ранений и пять ампутаций, но он и с первой группой никогда не покинет ВСУ)???
барабашов
 
Повідомлень: 3825
З нами з: 16.06.15
Подякував: 266 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 03:55

  trololo написав:
  Бетон написав:по розрахунках, моб резерв вже вичерпано


яких таких розрахунках? ми ще мільйонів 3-4 можемо мобілізувати. в одному києві тисяч 500 можна набрати, якщо дійсно кидати в бусик, а не так як зараз - лише повістки вручати

Простите старого алкаша - а вы в свои пышущие здоровьем и полные сил почти 40 СЕБЯ в этих миллионах видите? И причём с двумя рожками на 5мин боя в первых клещеевских окопах, а не в штабе по снабжению в Винницах, или так, просто и патриотично, у комиссованного по плоскостопию что то с уст сорвалось???
И кто по вашему в эти миллионы попадёт - лындаюшие по городу 17-60 как в 44м, карусельшики 27-60 как сейчас, или все силовики, преподы, студенты и инвалиды 3й группы без кисти и стопы? Вроде ж выкладывали ролик военного, так он доказывал что у нас по действуюшим ограничениям не более ляма мужиков осталось(не силовиков).
барабашов
 
Повідомлень: 3825
З нами з: 16.06.15
Подякував: 266 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6332633363346335
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 158390
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 547054
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 19374
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.