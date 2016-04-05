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Додано: Пон 15 січ, 2024 03:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Поскольку вас в два ночи блоканули, я повторю этот текст вам в личку и на форуме типа лично вам завтра вечером.
Додано: Пон 15 січ, 2024 03:43
Какжэшьтак?
Он же самый честный, самый патриотичный, самый пробивной и самый умный в галактике доброволец в окопах Марьинки, на котором восточный фронт только и держится(и у него 10 ранений и пять ампутаций, но он и с первой группой никогда не покинет ВСУ)???
Додано: Пон 15 січ, 2024 03:55
Простите старого алкаша - а вы в свои пышущие здоровьем и полные сил почти 40 СЕБЯ в этих миллионах видите? И причём с двумя рожками на 5мин боя в первых клещеевских окопах, а не в штабе по снабжению в Винницах, или так, просто и патриотично, у комиссованного по плоскостопию что то с уст сорвалось???
И кто по вашему в эти миллионы попадёт - лындаюшие по городу 17-60 как в 44м, карусельшики 27-60 как сейчас, или все силовики, преподы, студенты и инвалиды 3й группы без кисти и стопы? Вроде ж выкладывали ролик военного, так он доказывал что у нас по действуюшим ограничениям не более ляма мужиков осталось(не силовиков).
Додано: Пон 15 січ, 2024 06:11
А на ремонт провала мы с Беней начинаем собирать донаты
На шампанском вкусном что было написано?
Пишу я (так понимаю с ваших домыслов) с общаги в Свердловске или Уфе?
Расскажите сколько буряточеченов лично вы убили, защищая не общенародную, а хотя бы личную собственность в Чернигове в те дни, когда Чижиков подстрелил "пончика"???
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