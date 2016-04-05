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Додано: Пон 15 січ, 2024 03:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Поскольку вас в два ночи блоканули, я повторю этот текст вам в личку и на форуме типа лично вам завтра вечером.
Додано: Пон 15 січ, 2024 03:43
Какжэшьтак?
Он же самый честный, самый патриотичный, самый пробивной и самый умный в галактике доброволец в окопах Марьинки, на котором восточный фронт только и держится(и у него 10 ранений и пять ампутаций, но он и с первой группой никогда не покинет ВСУ)???
Додано: Пон 15 січ, 2024 03:55
Простите старого алкаша - а вы в свои пышущие здоровьем и полные сил почти 40 СЕБЯ в этих миллионах видите? И причём с двумя рожками на 5мин боя в первых клещеевских окопах, а не в штабе по снабжению в Винницах, или так, просто и патриотично, у комиссованного по плоскостопию что то с уст сорвалось???
И кто по вашему в эти миллионы попадёт - лындаюшие по городу 17-60 как в 44м, карусельшики 27-60 как сейчас, или все силовики, преподы, студенты и инвалиды 3й группы без кисти и стопы? Вроде ж выкладывали ролик военного, так он доказывал что у нас по действуюшим ограничениям не более ляма мужиков осталось(не силовиков).
Додано: Пон 15 січ, 2024 06:11
А на ремонт провала мы с Беней начинаем собирать донаты
На шампанском вкусном что было написано?
Пишу я (так понимаю с ваших домыслов) с общаги в Свердловске или Уфе?
Расскажите сколько буряточеченов лично вы убили, защищая не общенародную, а хотя бы личную собственность в Чернигове в те дни, когда Чижиков подстрелил "пончика"???
Додано: Пон 15 січ, 2024 06:48
Близько 21:00 українськіми підрозділами було нанесено вогневе ураження по двом літакам вкс рф, а саме літаку А-50 ДРЛО та бомбардувальнику ІЛ-22, які перебували над акваторією Азовського моря.
А-50 сбитий, а ІЛ-22 підбитий, проте перебував в повітрі і намагався дістатися до найближчого аеродрому, проте зник з радарів, після початку зниження, в районі Керчі.
UPD: ІЛ-22М.
Додано: Пон 15 січ, 2024 07:16
katso
.
А вы забавный. Вам надо чтоб я и первые 50 часов налета поучил за свои деньги, а потом еще 9 лет , тысячи часов, отвоевал на защите страны (желательно и заправлял сам себя). Вот тогда вас устроит.
Начинается тупня от вас. Не интересно.
Что касается «а остальным сейчас как».
Дороги открыты и сейчас, ВВНЗ есть, учат летать . Платить не надо. Вперед и с песней. Это не закрытая каста, как в ВР депутаты..да и очередей особых там нет: если прошел медкомиссию, физру и профотбор (кроме единственного , который знает Виталик MMPI, есть и другие, ну и практические тесты на реакции , координацию- скорее всего ты взят.
Потому пути все открыты, нет патовых ситуаций. А страну надо защищать. И на учете стоять в ТЦК.
И это будет сделано, как бы вы не плакали за судьбы ухылянтов и не защищали их.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 січ, 2024 07:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 січ, 2024 07:38
Новость прекрасная. Только Ил-22 вероятно не бомбардировщик, а летающий КП - это намного круче.
Бомбардировщик Ил-22 был в истории авиации, но в серию не пошел (последний полет в 1948 году).
Интересно чем их сбили
Додано: Пон 15 січ, 2024 07:44
прям интересно как ИЛ не ушел сразу в минус. Если уж Патриот его достал.
Обычно на подобного рода машинах мощный РЭб для самозащиты, может таки увел в сторону ракету и подорвал не рядом.
Ну а то что запросили скорую на посадке, может говорить как и о наличии УЖЕ раненых на борту, так и ожидаемых травмированных при предстоящей аварийной посадке.
Думаю что этот сел.
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