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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6333633463356336>
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 03:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поскольку вас в два ночи блоканули, я повторю этот текст вам в личку и на форуме типа лично вам завтра вечером.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 03:43

  trololo написав:
  Hotab написав:freeze , у Мадяра под Крынками сплошные победы.
Посмотрите, поднимите себе настроение.

https://t.me/robert_magyar/780


колись донатив мадяру на фпв, тепер жалкую. краде відео чужих уражень, наклепали херових плат підриву які калічили наших бійців, бере відкати за просування говнопанішера. плюс давні корупційні історії.

Какжэшьтак?
Он же самый честный, самый патриотичный, самый пробивной и самый умный в галактике доброволец в окопах Марьинки, на котором восточный фронт только и держится(и у него 10 ранений и пять ампутаций, но он и с первой группой никогда не покинет ВСУ)???
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 03:55

  trololo написав:
  Бетон написав:по розрахунках, моб резерв вже вичерпано


яких таких розрахунках? ми ще мільйонів 3-4 можемо мобілізувати. в одному києві тисяч 500 можна набрати, якщо дійсно кидати в бусик, а не так як зараз - лише повістки вручати

Простите старого алкаша - а вы в свои пышущие здоровьем и полные сил почти 40 СЕБЯ в этих миллионах видите? И причём с двумя рожками на 5мин боя в первых клещеевских окопах, а не в штабе по снабжению в Винницах, или так, просто и патриотично, у комиссованного по плоскостопию что то с уст сорвалось???
И кто по вашему в эти миллионы попадёт - лындаюшие по городу 17-60 как в 44м, карусельшики 27-60 как сейчас, или все силовики, преподы, студенты и инвалиды 3й группы без кисти и стопы? Вроде ж выкладывали ролик военного, так он доказывал что у нас по действуюшим ограничениям не более ляма мужиков осталось(не силовиков).
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 06:11

  pesikot написав:
  барабашов написав:
  pesikot написав:У травні 2022 хапали всіх ? ...

У тебе пам"ять, як у золотої рибки - 5 секунд

Шо - не хапали?
Те мои знакомые, что не служили вообще и пропали безвести под Артёмовском наверно сами туда поехали(за шампанским к 8 марта) и потерялись?

В 2022 году ? или в 2023 году ?

Под Артёмовском ? Не под Бахмутом ?

Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу :)

А на ремонт провала мы с Беней начинаем собирать донаты
На шампанском вкусном что было написано?
Пишу я (так понимаю с ваших домыслов) с общаги в Свердловске или Уфе?
Расскажите сколько буряточеченов лично вы убили, защищая не общенародную, а хотя бы личную собственность в Чернигове в те дни, когда Чижиков подстрелил "пончика"???
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 06:48

Близько 21:00 українськіми підрозділами було нанесено вогневе ураження по двом літакам вкс рф, а саме літаку А-50 ДРЛО та бомбардувальнику ІЛ-22, які перебували над акваторією Азовського моря.

А-50 сбитий, а ІЛ-22 підбитий, проте перебував в повітрі і намагався дістатися до найближчого аеродрому, проте зник з радарів, після початку зниження, в районі Керчі.

UPD: ІЛ-22М.
https://unn.ua/news/ukraina-pidbyla-dva ... a-mysiahin
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 07:16

katso
.

Это "самый большой", к нему вопросов нет. А не расскажете где получили тот налет после которого пускают налетывать "самый большой"?


А вы забавный. Вам надо чтоб я и первые 50 часов налета поучил за свои деньги, а потом еще 9 лет , тысячи часов, отвоевал на защите страны (желательно и заправлял сам себя). Вот тогда вас устроит.
Начинается тупня от вас. Не интересно.

Что касается «а остальным сейчас как».
Дороги открыты и сейчас, ВВНЗ есть, учат летать . Платить не надо. Вперед и с песней. Это не закрытая каста, как в ВР депутаты..да и очередей особых там нет: если прошел медкомиссию, физру и профотбор (кроме единственного , который знает Виталик MMPI, есть и другие, ну и практические тесты на реакции , координацию- скорее всего ты взят.
Потому пути все открыты, нет патовых ситуаций. А страну надо защищать. И на учете стоять в ТЦК.
И это будет сделано, как бы вы не плакали за судьбы ухылянтов и не защищали их.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 січ, 2024 07:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 07:38

  Ukrainian написав:Близько 21:00 українськіми підрозділами було нанесено вогневе ураження по двом літакам вкс рф, а саме літаку А-50 ДРЛО та бомбардувальнику ІЛ-22, які перебували над акваторією Азовського моря.

А-50 сбитий, а ІЛ-22 підбитий, проте перебував в повітрі і намагався дістатися до найближчого аеродрому, проте зник з радарів, після початку зниження, в районі Керчі.

UPD: ІЛ-22М.
https://unn.ua/news/ukraina-pidbyla-dva ... a-mysiahin


Новость прекрасная. Только Ил-22 вероятно не бомбардировщик, а летающий КП - это намного круче.
Бомбардировщик Ил-22 был в истории авиации, но в серию не пошел (последний полет в 1948 году).
Интересно чем их сбили
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 07:44

прям интересно как ИЛ не ушел сразу в минус. Если уж Патриот его достал.
Обычно на подобного рода машинах мощный РЭб для самозащиты, может таки увел в сторону ракету и подорвал не рядом.
Ну а то что запросили скорую и пожарку на посадке, может говорить как и о наличии УЖЕ раненых на борту, так и ожидаемых травмированных при предстоящей аварийной посадке.
Думаю что этот сел.
С утра в СМИ инфо, что Ила могли свои вальнуть. А по А50 вообще тишина.

Уже кацапы подтвердили.

Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 січ, 2024 08:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 08:41

  trololo написав:
  Бетон написав:по розрахунках, моб резерв вже вичерпано


яких таких розрахунках? ми ще мільйонів 3-4 можемо мобілізувати. в одному києві тисяч 500 можна набрати, якщо дійсно кидати в бусик, а не так як зараз - лише повістки вручати

приходить на думку практика ВВВ/2СВ: каральні війська СС оточують село/квартал для відлову партизан/підпілля/богообраних,
чи як трололо це уявляє?
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 08:55

  trololo написав:
  hume написав:Как я понял,чтоб запаковали в бус нужно быть в ухилянтськиій базі. В базу попасть можно только пройдя ВЛК (не пройти её просто невозожно)и быть признанным годным. Без этого попасть в списки ухилянтов вроде как невозможно.


я не сильно шарю в цих нюансах, але здається, що якщо пройшов ВЛК - то вже по факту мобілізований. тобто служиш. і залишення учебки чи неприбуття на ППД - це вже СЗЧ, а не ухилянство від мобілізації.

В Києві в багатих районах та ще де не де до половини "непридатні" та ще купа обмежено придатних. https://texty.org.ua/fragments/111528/m ... fografika/
Виклик в ТЦК не обов'язково ВЛК, проходження ВЛК не обов'язково мобілізація. Я так розумію не приходилось вам там бувати.
Ой+
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