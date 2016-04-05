Додано: Пон 15 січ, 2024 07:16



Это "самый большой", к нему вопросов нет. А не расскажете где получили тот налет после которого пускают налетывать "самый большой"?





А вы забавный. Вам надо чтоб я и первые 50 часов налета поучил за свои деньги, а потом еще 9 лет , тысячи часов, отвоевал на защите страны (желательно и заправлял сам себя). Вот тогда вас устроит.Начинается тупня от вас. Не интересно.Что касается «а остальным сейчас как».Дороги открыты и сейчас, ВВНЗ есть, учат летать . Платить не надо. Вперед и с песней. Это не закрытая каста, как в ВР депутаты..да и очередей особых там нет: если прошел медкомиссию, физру и профотбор (кроме единственного , который знает Виталик MMPI, есть и другие, ну и практические тесты на реакции , координацию- скорее всего ты взят.Потому пути все открыты, нет патовых ситуаций. А страну надо защищать. И на учете стоять в ТЦК.И это будет сделано, как бы вы не плакали за судьбы ухылянтов и не защищали их.