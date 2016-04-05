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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6333633463356336
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 08:57

Ой+ ,

Києві в багатих районах та ще де не де до половини "непридатні" та ще купа обмежено придатних.


Буде перекомісія.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 09:04

  ЛАД написав:Как расшифровать DIB, не знаю. Может, кто подскажет?

На початку статті- defense industrial base
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 09:09

  Hotab написав:Ой+ ,

Києві в багатих районах та ще де не де до половини "непридатні" та ще купа обмежено придатних.


Буде перекомісія.

У них точно не будет.
Судя по сводкам, ловят будущих бойцов в основном в спальных районах. О центре Киева ничего не слышно - заколдованная зона.
antey1969
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