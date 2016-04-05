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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 січ, 2024 08:57
Ой+
,
Києві в багатих районах та ще де не де до половини "непридатні" та ще купа обмежено придатних.
Буде перекомісія.
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Hotab
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Додано: Пон 15 січ, 2024 09:04
ЛАД написав:
Как расшифровать DIB
, не знаю. Может, кто подскажет?
На початку статті- defense industrial base
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Додано: Пон 15 січ, 2024 09:09
Hotab написав:Ой+
,
Києві в багатих районах та ще де не де до половини "непридатні" та ще купа обмежено придатних.
Буде перекомісія.
У них точно не будет.
Судя по сводкам, ловят будущих бойцов в основном в спальных районах. О центре Киева ничего не слышно - заколдованная зона.
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Bukka
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