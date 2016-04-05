RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6333633463356336
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 09:09

  Hotab написав:Ой+ ,

Києві в багатих районах та ще де не де до половини "непридатні" та ще купа обмежено придатних.


Буде перекомісія.

У них точно не будет.
Судя по сводкам, ловят будущих бойцов в основном в спальных районах. О центре Киева ничего не слышно - заколдованная зона.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12219
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1693 раз.
Подякували: 3625 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 09:49

  hume написав:Фриз говорит не про положить, а про укомплектовать.
я не говорил (и даже не думал), что Фриз хочет кого-то положить. Логика здесь такая, когда у вас в наличии 10 человек, вы планируете операции исходя из этого ресурса. А когда 10 млн - из другого. Соответвенно потери тоже разные. Если не начнут беречь каждого бойца, моб ресурс закончится и тогда ... (умные понимают, что тогда).

Призывы "мобилизовать всех" чреваты расточительством ресурсов. С тысячей и с 10ю тысячами денег в ресторане ведут себя по-разному. Это психология экстраполировать текущую ситуацию на будущее, в молодости кажется что молодость вечна, в ресторане кажется что за 1й десяткой будет 2я и 3я. Кстати, даже богатые люди по этой причине влазят в долги
  hume написав:Такие конечно, интересные размышления. По факту же РФ похер, ни одну территорию они не сдали без какой-либо выгоды, либо получении звездюлей.
Бахмут они взяли без звиздюлей? но почему то не сдали. Мое мнение территории им не нужны, от мурманска до владика 8 суток на поезде. А территории еще надо содержать. Содержать обл.центр накладно из-за развитой инфраструктуры, поэтому ни одного обл.центра они по итогу не захватили. А тот, что захватили без боя сами же и вернули.

Большая половина регионов рф - дотационная. Их губернаторы сияют от счастья, когда видят конкуренцию из вновь прибывших. А губернатор на рф - основа власти президента, под губернаторами бизнес и преступность. То есть ссориться с ними себе же дороже.

  hume написав:Деньги - это мусор, которого РФ ради "хайпа" могут списать ярды. Они показали что в топку войны они будут подбрасывать сколь угодно много топлива.
это такая же иллюзия, как и вечно-молодой путен, который прыгает не хуже барана. Выше описал почему. Вертикаль власти там держится только на деньгах. Кукла которая их даёт не имеет значение, поэтому ничего не мешает править разным двойникам.

Мое мнение войной путен (или кто там вместо него) хочет показать, что 70 это типа 3я молодость и он еще на много чего способен. Наверное наверху между куклами есть конкуренция и решалова какую куклу в этот раз поставить. Как только пройдут выборы, война станет не нужна вообще никому и даже токсична для самой же куклы.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 15 січ, 2024 10:33, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21675
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2358 раз.
Подякували: 3329 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 10:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Виклик в ТЦК не обов'язково ВЛК, проходження ВЛК не обов'язково мобілізація. Я так розумію не приходилось вам там бувати.
не маю жодного знайомого кого б не змусили пройти ВЛК, якщо попередню проходив більше 5 років тому. Аналогічно не маю жодного знайомого, якого б визнали придатним, без відстрочки та броні і не мобілізували.
Тепер я і знайомі на гачку ТЦК: після втрати права на відстрочку кримінал за ухиляння, а не адмінка
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2103
З нами з: 29.07.22
Подякував: 355 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6333633463356336
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дюрі-бачі і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 158697
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 547366
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 19496
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3715)
15.01.2024 09:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.