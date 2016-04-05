Додано: Пон 15 січ, 2024 09:49

hume написав: Фриз говорит не про положить, а про укомплектовать. Фриз говорит не про положить, а про укомплектовать.

hume написав: Такие конечно, интересные размышления. По факту же РФ похер, ни одну территорию они не сдали без какой-либо выгоды, либо получении звездюлей. Такие конечно, интересные размышления. По факту же РФ похер, ни одну территорию они не сдали без какой-либо выгоды, либо получении звездюлей.

hume написав: Деньги - это мусор, которого РФ ради "хайпа" могут списать ярды. Они показали что в топку войны они будут подбрасывать сколь угодно много топлива. Деньги - это мусор, которого РФ ради "хайпа" могут списать ярды. Они показали что в топку войны они будут подбрасывать сколь угодно много топлива.

я не говорил (и даже не думал), что Фриз хочет кого-то положить. Логика здесь такая, когда у вас в наличии 10 человек, вы планируете операции исходя из этого ресурса. А когда 10 млн - из другого. Соответвенно потери тоже разные. Если не начнут беречь каждого бойца, моб ресурс закончится и тогда ... (умные понимают, что тогда).Призывы "мобилизовать всех" чреваты расточительством ресурсов. С тысячей и с 10ю тысячами денег в ресторане ведут себя по-разному. Это психология экстраполировать текущую ситуацию на будущее, в молодости кажется что молодость вечна, в ресторане кажется что за 1й десяткой будет 2я и 3я. Кстати, даже богатые люди по этой причине влазят в долгиБахмут они взяли без звиздюлей? но почему то не сдали. Мое мнение территории им не нужны, от мурманска до владика 8 суток на поезде. А территории еще надо содержать. Содержать обл.центриз-за развитой инфраструктуры, поэтомуобл.центра они по итогу не захватили. А тот, что захватили без боя сами же и вернули.Большая половина регионов рф - дотационная. Их губернаторы сияют от счастья, когда видят конкуренцию из вновь прибывших. А губернатор на рф - основа власти президента, под губернаторами бизнес и преступность. То есть ссориться с ними себе же дороже.это такая же иллюзия, как и вечно-молодой путен, который прыгает не хуже барана. Выше описал почему. Вертикаль власти там держится только на деньгах. Кукла которая их даёт не имеет значение, поэтому ничего не мешает править разным двойникам.Мое мнение войной путен (или кто там вместо него) хочет показать, что 70 это типа 3я молодость и он еще на много чего способен. Наверное наверху между куклами есть конкуренция и решалова какую куклу в этот раз поставить. Как только пройдут выборы, война станет не нужна вообще никому и даже токсична для самой же куклы.