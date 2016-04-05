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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 січ, 2024 09:09
Hotab написав:Ой+
,
Києві в багатих районах та ще де не де до половини "непридатні" та ще купа обмежено придатних.
Буде перекомісія.
У них точно не будет.
Судя по сводкам, ловят будущих бойцов в основном в спальных районах. О центре Киева ничего не слышно - заколдованная зона.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 09:49
hume написав:
Фриз говорит не про положить, а про укомплектовать.
я не говорил (и даже не думал), что Фриз хочет кого-то положить. Логика здесь такая, когда у вас в наличии 10 человек, вы планируете операции исходя из этого ресурса. А когда 10 млн - из другого. Соответвенно потери тоже разные. Если не начнут беречь каждого бойца, моб ресурс закончится и тогда ... (умные понимают, что тогда).
Призывы "мобилизовать всех" чреваты расточительством ресурсов. С тысячей и с 10ю тысячами денег в ресторане ведут себя по-разному. Это психология экстраполировать текущую ситуацию на будущее, в молодости кажется что молодость вечна, в ресторане кажется что за 1й десяткой будет 2я и 3я. Кстати, даже богатые люди по этой причине влазят в долги
hume написав:
Такие конечно, интересные размышления. По факту же РФ похер, ни одну территорию они не сдали без какой-либо выгоды, либо получении звездюлей.
Бахмут они взяли без звиздюлей? но почему то не сдали. Мое мнение территории им не нужны, от мурманска до владика 8 суток на поезде. А территории еще надо содержать. Содержать обл.центр накладно
из-за развитой инфраструктуры, поэтому ни одного
обл.центра они по итогу не захватили. А тот, что захватили без боя сами же и вернули.
Большая половина регионов рф - дотационная. Их губернаторы сияют от счастья, когда видят конкуренцию из вновь прибывших. А губернатор на рф - основа власти президента, под губернаторами бизнес и преступность. То есть ссориться с ними себе же дороже.
hume написав:
Деньги - это мусор, которого РФ ради "хайпа" могут списать ярды. Они показали что в топку войны они будут подбрасывать сколь угодно много топлива.
это такая же иллюзия, как и вечно-молодой путен, который прыгает не хуже барана. Выше описал почему. Вертикаль власти там держится только на деньгах. Кукла которая их даёт не имеет значение, поэтому ничего не мешает править разным двойникам с пришитыми шеями.
Мое мнение войной путен (или кто там вместо него) хочет показать, что 70 это типа 3я молодость и он еще на много чего способен. Наверное наверху между куклами есть конкуренция и решалова какую куклу в этот раз поставить. Как только пройдут выборы, война станет не нужна вообще никому и даже токсична для самой же куклы.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 15 січ, 2024 12:12, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 10:23
Ой+ написав:
Виклик в ТЦК не обов'язково ВЛК, проходження ВЛК не обов'язково мобілізація. Я так розумію не приходилось вам там бувати.
не маю жодного знайомого кого б не змусили пройти ВЛК, якщо попередню проходив більше 5 років тому. Аналогічно не маю жодного знайомого, якого б визнали придатним, без відстрочки та броні і не мобілізували.
Тепер я і знайомі на гачку ТЦК: після втрати права на відстрочку кримінал за ухиляння, а не адмінка
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Додано: Пон 15 січ, 2024 11:18
vitaliiangel написав:
Мое мнение территории им не нужны, от мурманска до владика 8 суток на поезде.
Так не нужны территории, что провели "референдумы" и записали в свою конституцию Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области
А недавно Пуйло говорил, что Харьков и Одесса - русские города
Вот ни разу им территории не нужны
vitaliiangel написав:
А территории еще надо содержать. Содержать обл.центр накладно
из-за развитой инфраструктуры, поэтому ни одного
обл.центра они по итогу не захватили. А тот, что захватили без боя сами же и вернули.
Не захватили Чернигов, Сумы и оставили Херсон по причине того, что получили большой мзды
Запомни, если рашисты захотели что-то сделать, попытались это сделать, но ничего не получилось, то всегда говорят, что им и не нужно было
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Додано: Пон 15 січ, 2024 12:00
Дюрі-бачі написав: Ой+ написав:
Виклик в ТЦК не обов'язково ВЛК, проходження ВЛК не обов'язково мобілізація. Я так розумію не приходилось вам там бувати.
не маю жодного знайомого кого б не змусили пройти ВЛК, якщо попередню проходив більше 5 років тому. Аналогічно не маю жодного знайомого, якого б визнали придатним, без відстрочки та броні і не мобілізували.
Тепер я і знайомі на гачку ТЦК: після втрати права на відстрочку кримінал за ухиляння, а не адмінка
А я маю інший досвід свій і знайомих. Ну і назагал думаю, що пройшли ВЛК значно більше ніж реально мобілізували. Ось і на форумі най-най пост минулого року з понад 60+, типу іду в армію, а по факту автор дотепер не дійшов.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 12:03
Ой+ написав: Дюрі-бачі написав: Ой+ написав:
Виклик в ТЦК не обов'язково ВЛК, проходження ВЛК не обов'язково мобілізація. Я так розумію не приходилось вам там бувати.
не маю жодного знайомого кого б не змусили пройти ВЛК, якщо попередню проходив більше 5 років тому. Аналогічно не маю жодного знайомого, якого б визнали придатним, без відстрочки та броні і не мобілізували.
Тепер я і знайомі на гачку ТЦК: після втрати права на відстрочку кримінал за ухиляння, а не адмінка
А я маю інший досвід свій і знайомих. Ну і назагал думаю, що пройшли ВЛК значно більше ніж реально мобілізували. Ось і на форумі най-най пост минулого року з понад 60+, типу іду в армію, а по факту автор дотепер не дійшов.
як так?
з одного боку патрулі тецекашників і бусики незалмності,
а з іншого боку "іду в армію, а по факту автор дотепер не дійшов".
Про що це говорить? Про ефективність? Про системність? Чи рандомайзін і безлад?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 15 січ, 2024 12:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 12:04
Water написав: ЛАД написав:
Как расшифровать DIB
, не знаю. Может, кто подскажет?
На початку статті- defense industrial base
Спасибо. Не обратил внимание.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 12:04
vitaliiangel написав:
Как только пройдут выборы, война станет не нужна вообще никому и даже токсична
Ох, які солоденькі слова говориш, просто медок!👍😄😄😄
Пиши таке частіше - бо найбільша надія, на моменті, на твій прогноз!⏳
На другому місці - мій план "Б"(який набагато повільніше рухається, ніж я собі думав)
Ну і на третьому місці - це закон про демобілізацію(і злить, що звучало лише 36міс, і то якось в тумані... - і більше жодних чітких термінів/цифр)
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Додано: Пон 15 січ, 2024 12:05
Навіть на "єдиному ТСН" вже не витримали і спитали Подоляка - чому до питань мобілізації та викликів затяжної війни не готувались завчасно, в тому числі інформаційно? І його відповідь знову максимально цинічна та відморожена - "Ми всі розумні заднім розумом, хто ж знав що так буде, тому маємо те що є" (с) ..... Так а що ви взагалі "знали"? То ви "мости не підривали", бо "не думали, що росіяни будуть все руйнувати"; то "Чонгар про@@алі"; то фортифікацію вчасно не будували і т.д. тепер "не знали" що на росії живе вчетверо більше народу - і півтора роки замість проводити мобілізаційні заходи розповідали нам про "чмобіків" та обіцяли "каву в Ялті", поки путін мобілізувався та переводив економіку на військові рейки. Тому відмазка "хто ж знав" вже звучить навіть не як знущання, а як злочин, бо за кожне "не зналі" хтось розплачується кров'ю - а знати і бути готовими до найгіршого це ваш обов'язок як "слуг народа", щоби те найгірше не допускати. ...... І взагалі цікаво, яка така броня є у Подоляка, що він з телевізора не вилазить замість свої теоретичні знання підкріпити в якомусь підрозділі ЗСУ? Може тоді б перестали "про@бувати" і стали все знати. Тє.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 12:07
Успіх написав: vitaliiangel написав:
Как только пройдут выборы, война станет не нужна вообще никому и даже токсична
Ох, які солоденькі слова говориш, просто медок!👍😄😄😄
Пиши таке частіше - бо найбільша надія, на моменті, на твій прогноз!⏳
На другому місці - мій план "Б"(який набагато повільніше рухається, ніж я собі думав)
Ну і на третьому місці - це закон про демобілізацію(і злить, що звучало лише 36міс, і то якось в тумані... - і більше жодних чітких термінів/цифр)
На 1-й и 3-й вариант не рассчитывайте.
Во всяком случае, я бы не стал.
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