Навіть на "єдиному ТСН" вже не витримали і спитали Подоляка - чому до питань мобілізації та викликів затяжної війни не готувались завчасно, в тому числі інформаційно? І його відповідь знову максимально цинічна та відморожена - "Ми всі розумні заднім розумом, хто ж знав що так буде, тому маємо те що є" (с) ..... Так а що ви взагалі "знали"? То ви " мости не підривали" , бо "не думали, що росіяни будуть все руйнувати"; то "Чонгар про@@алі"; то фортифікацію вчасно не будували і т.д. тепер "не знали" що на росії живе вчетверо більше народу - і півтора роки замість проводити мобілізаційні заходи розповідали нам про "чмобіків " та обіцяли "каву в Ялті", поки путін мобілізувався та переводив економіку на військові рейки. Тому відмазка "хто ж знав" вже звучить навіть не як знущання, а як злочин, бо за кожне "не зналі" хтось розплачується кров'ю - а знати і бути готовими до найгіршого це ваш обов'язок як "слуг народа" , щоби те найгірше не допускати. ...... І взагалі цікаво, яка така броня є у Подоляка, що він з телевізора не вилазить замість свої теоретичні знання підкріпити в якомусь підрозділі ЗСУ? Може тоді б перестали "про@бувати" і стали все знати. Тє.



Valeriy Prozapas



