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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6334633563366337
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:09

"Світ мене ловив, але не спіймав!©))

  Ой+ написав:Ось і на форумі най-най пост минулого року з понад 60+, типу іду в армію, а по факту автор дотепер не дійшов.
Цікаво, про кого мова?
Вася?
Орест?
Будівельник?
Хтось інший?
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:13

  katso написав:
  Hotab написав:Самый большой налет и опыт я получил в 2014-2015 годах, когда например на рассвете в 4 утра (летом 2014) вылетаешь с Мелитополя, летишь на восток, а возвращаешься с закатом . И так каждый день.


... сегодняшних отправляемых Вами в пехоту (сходить в ТЦК) ..

katso, тобто Хотаб мав би відправляти всіх ухилянтів в авіацію?)) Скиглити щось типу: "я вже відвоював 9 :!: років, у мене там-сям проблеми зі здоров'ям, я ж не зек, щоб довічно воювати, ..., тому давайте тепер ви йдіть усі пілотувати, замініть мене, а я поки замість вас трохи покаруселю, жінок пообіймаю, на кржн собі щось підберу і т.п" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:14

  Успіх написав:
  Ой+ написав:Ось і на форумі най-най пост минулого року з понад 60+, типу іду в армію, а по факту автор дотепер не дійшов.
Цікаво, про кого мова?
Вася?
Орест?
Будівельник?
Хтось інший?

Сибарит, ̶к̶о̶т̶о̶р̶о̶г̶о̶ ̶о̶й̶+̶ ̶н̶е̶д̶о̶л̶ю̶б̶л̶и̶в̶а̶е̶т̶ :D

  Ой+ написав:60+, типу іду в армію, а по факту автор дотепер не дійшов.
сосед по родительскому хрущу, безработный 50+ , аватар конешно, ходил несколько раз не взяли. Хотя год его не видел может уже и взяли. В каждом тцк своя атмосфера. Где-то перебирают, в Одессе все кто шевелится - годен.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:24

Вадим Скібіцький: У росіян є мотивація воювати за гроші, щодня до армії йде близько 1000-1100 осіб

• рфія виробляє до 250 ракет різного виду в місяць, — представник ГУР Вадим Скібіцький для «РБК-Україна».

• Показники залишаються на рівні жовтня минулого року: ~115-130 стратегічних ракет (Х-101, «Калібр») та 100-115 оперативно-тактичного класу (Х-31, Х-59).

• Ворог перевів виробництво на «військові рейки». Все, що роблять, одразу ж відправляють на фронт. Також спустошили склади у Білорусі.

• Основні боєприпаси, які постачаються з КНДР — це 122-мм та 152-мм. За оцінками рф отримала їх ~1 млн шт.

• «Шахеди» вже виробляють у росії. До 2026 року там планують налагодити повний цикл, але є проблема із комплектуючими. За останні місяці вдалось зібрати ~350 БПЛА.

А що у нас?
Питання з допомогою, непорозуміння з союзниками, проблеми з мобілізацією, толерування корупції і зради, відосики незламності, "мільйони дронів літають серед мільярда дерев".
Так переможемо?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:24

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:
  Ой+ написав:Ось і на форумі най-най пост минулого року з понад 60+, типу іду в армію, а по факту автор дотепер не дійшов.
Цікаво, про кого мова?
Вася?
Орест?
Будівельник?
Хтось інший?

Сибарит, которого ой+ недолюбливает. :D

  Ой+ написав:60+, типу іду в армію, а по факту автор дотепер не дійшов.
сосед по родительскому хрущу, безработный 50+ но аватар конешно, ходил несколько раз не взяли. Хотя год его не видел может уже и взяли. В каждом тцк своя атмосфера. Где-то перебирают, в Одессе всех кого поймали гребут.

Та просто приклад. Я знав деяких відставних військових, яких тільки з н-го разу все ж таки мобілізували, цивільних які також вже збирались-збирались, їм закуповували всіляке екіпірування, а в результаті так нікуди і не попали, такі що пройшли навіть учебку, відправили їх в частину, а реально не дуже то і придатні, в частині не взяли.
В самій Одесі гребуть чи по Одещині? Одеса та Одещина якось в інший бік прославились.
Білгород-Дністровський на Одещині став справжнім “місцем паломництва” для чоловіків, які хотіли після розлучення самостійно виховувати дитину. Упродовж 2023 року місцевий суд ухвалив понад 800 рішень на користь татів. Це справжній рекорд для міста, де мешкає менш як 50 тисяч жителів. https://silahromad.com.ua/2024/01/09/ch ... menti-sbu/
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:27

  Успіх написав:Насміхатися, що хтось хворий, але 22місяці тримається на фронті - це вищий пілотаж цинізму і тупарилості!
чем ниже IQ тем больше желания поделить всех на сорта, себя конечно причислив к 1му. Это не только про неё и непрыдатного. Тут есть еще персонажи с IQ <70
vitaliiangel
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