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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 63356336633763386339>
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:09

"Світ мене ловив, але не спіймав!©))

  Ой+ написав:Ось і на форумі най-най пост минулого року з понад 60+, типу іду в армію, а по факту автор дотепер не дійшов.
Цікаво, про кого мова?
Вася?
Орест?
Будівельник?
Хтось інший?
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:13

  katso написав:
  Hotab написав:Самый большой налет и опыт я получил в 2014-2015 годах, когда например на рассвете в 4 утра (летом 2014) вылетаешь с Мелитополя, летишь на восток, а возвращаешься с закатом . И так каждый день.


... сегодняшних отправляемых Вами в пехоту (сходить в ТЦК) ..

katso, тобто Хотаб мав би відправляти всіх ухилянтів в авіацію?)) Скиглити щось типу: "я вже відвоював 9 :!: років, у мене там-сям проблеми зі здоров'ям, я ж не зек, щоб довічно воювати, ..., тому давайте тепер ви йдіть усі пілотувати, замініть мене, а я поки замість вас трохи покаруселю, жінок пообіймаю, на кржн собі щось підберу і т.п" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:14

  Успіх написав:
  Ой+ написав:Ось і на форумі най-най пост минулого року з понад 60+, типу іду в армію, а по факту автор дотепер не дійшов.
Цікаво, про кого мова?
Вася?
Орест?
Будівельник?
Хтось інший?

Сибарит, ̶к̶о̶т̶о̶р̶о̶г̶о̶ ̶о̶й̶+̶ ̶н̶е̶д̶о̶л̶ю̶б̶л̶и̶в̶а̶е̶т̶ :D

  Ой+ написав:60+, типу іду в армію, а по факту автор дотепер не дійшов.
сосед по родительскому хрущу, безработный 50+ , аватар конешно, ходил несколько раз не взяли. Хотя год его не видел может уже и взяли. В каждом тцк своя атмосфера. Где-то перебирают, в Одессе все кто шевелится - годен.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:24

Вадим Скібіцький: У росіян є мотивація воювати за гроші, щодня до армії йде близько 1000-1100 осіб

• рфія виробляє до 250 ракет різного виду в місяць, — представник ГУР Вадим Скібіцький для «РБК-Україна».

• Показники залишаються на рівні жовтня минулого року: ~115-130 стратегічних ракет (Х-101, «Калібр») та 100-115 оперативно-тактичного класу (Х-31, Х-59).

• Ворог перевів виробництво на «військові рейки». Все, що роблять, одразу ж відправляють на фронт. Також спустошили склади у Білорусі.

• Основні боєприпаси, які постачаються з КНДР — це 122-мм та 152-мм. За оцінками рф отримала їх ~1 млн шт.

• «Шахеди» вже виробляють у росії. До 2026 року там планують налагодити повний цикл, але є проблема із комплектуючими. За останні місяці вдалось зібрати ~350 БПЛА.

А що у нас?
Питання з допомогою, непорозуміння з союзниками, проблеми з мобілізацією, толерування корупції і зради, відосики незламності, "мільйони дронів літають серед мільярда дерев".
Так переможемо?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:24

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:
  Ой+ написав:Ось і на форумі най-най пост минулого року з понад 60+, типу іду в армію, а по факту автор дотепер не дійшов.
Цікаво, про кого мова?
Вася?
Орест?
Будівельник?
Хтось інший?

Сибарит, которого ой+ недолюбливает. :D

  Ой+ написав:60+, типу іду в армію, а по факту автор дотепер не дійшов.
сосед по родительскому хрущу, безработный 50+ но аватар конешно, ходил несколько раз не взяли. Хотя год его не видел может уже и взяли. В каждом тцк своя атмосфера. Где-то перебирают, в Одессе всех кого поймали гребут.

Та просто приклад. Я знав деяких відставних військових, яких тільки з н-го разу все ж таки мобілізували, цивільних які також вже збирались-збирались, їм закуповували всіляке екіпірування, а в результаті так нікуди і не попали, такі що пройшли навіть учебку, відправили їх в частину, а реально не дуже то і придатні, в частині не взяли.
В самій Одесі гребуть чи по Одещині? Одеса та Одещина якось в інший бік прославились.
Білгород-Дністровський на Одещині став справжнім “місцем паломництва” для чоловіків, які хотіли після розлучення самостійно виховувати дитину. Упродовж 2023 року місцевий суд ухвалив понад 800 рішень на користь татів. Це справжній рекорд для міста, де мешкає менш як 50 тисяч жителів. https://silahromad.com.ua/2024/01/09/ch ... menti-sbu/
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:29

  Ой+ написав:В самій Одесі гребуть чи по Одещині? Одеса та Одещина якось в інший бік прославились.
в самой. У меня там друг детства живёт, дальше супермаркета на 1м этаже жк не выходит. Про область не в курсе. Одесская область самая депрессивная, все кто может выезжает в Одессу и дальше. Это еще до войны было. Допускаю что востребованных м 25-50 там уже нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:45

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Как только пройдут выборы, война станет не нужна вообще никому и даже токсична
Ох, які солоденькі слова говориш, просто медок!👍😄😄😄

Пиши таке частіше - бо найбільша надія, на моменті, на твій прогноз!⏳
На другому місці - мій план "Б"(який набагато повільніше рухається, ніж я собі думав) :roll:
Ну і на третьому місці - це закон про демобілізацію(і злить, що звучало лише 36міс, і то якось в тумані... - і більше жодних чітких термінів/цифр) :evil:
Вам тіки оптимістичних прогнозів треба ? Чи мож і реальних треба?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По А-50 і Іл-22 є офіційне підтвердження від наших.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:51

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Как только пройдут выборы, война станет не нужна вообще никому и даже токсична
Ох, які солоденькі слова говориш, просто медок!👍😄😄😄

Пиши таке частіше - бо найбільша надія, на моменті, на твій прогноз!⏳
На другому місці - мій план "Б"(який набагато повільніше рухається, ніж я собі думав) :roll:
Ну і на третьому місці - це закон про демобілізацію(і злить, що звучало лише 36міс, і то якось в тумані... - і більше жодних чітких термінів/цифр) :evil:
Вам тіки оптимістичних прогнозів треба ? Чи мож і реальних треба?

але не треба за реальні песимістичні видавати ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поки одні волонтерять, інші нагліють до краю!!!

Хвилина трансляції каналу "Ради" коштує платникам податків 1 692 грн: тендер на виробництво програм для телемарафону без конкурсу виграла компанія, пов’язана з ексзаступником голови Офісу президента

Телеканал "Рада" оголосив тендер на створення (виробництва) аудіовізуальних творів (телевізійних програм) для забезпечення цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UAразом" за 105 млн грн і одразу отримав переможця.

"І не повірите, але вже одразу і переможець без конкурсу є: компанія "Кінокіт", пов'язана з уже ексзамом голови ОП Кирилом Тимошенком", – написав нардеп Железняк.

Він уточнив, що 105 млн грн – це 2/3 від бюджету каналу Верховної Ради. За даними Железняка, в документі сказано, що кожна хвилина трансляції каналу "Ради" вартує платникам податків: 1 692 грн.

"І таких буде 62 тис. Контракт був уже підписаний 2 січня. З боку Парламенту якись в.о. Петренко. Вважаю, що або фракції і президія одразу в понеділок викликає цього діяча для пояснення, або такі ж самі несемо відповідальність за це", – зазначив Железняк.
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