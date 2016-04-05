конфликт выглядит как модернизированная версия Западного фронта Первой мировой войны: чистая масса против массы.



«Преимущество России на данном этапе не является решающим, но война не является тупиком», — сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир, который недавно посетил Украину. «В зависимости от того, что произойдет в этом году, особенно при поддержке Украины Западом, 2024 год, скорее всего, пойдет по одной из двух траекторий. Украина может вернуть себе преимущество к 2025 году или начать проигрывать войну без достаточной помощи»



На данный момент Украина находится в опасном положении. Проблемы, с которыми сталкиваются ее вооруженные силы, с лета обострились . Украинские солдаты утомлены длительными боевыми действиями и короткими периодами отдыха. Ряды, поредевшие из-за растущих потерь, пополняются лишь частично, часто за счет старых и плохо обученных новобранцев.



Один украинский солдат из бригады, которой было поручено удерживать оборону к юго-западу от Авдеевки, указал на видео, которое он недавно снял во время тренировок. Инструкторы, пытаясь сдержать смех, были вынуждены удерживать мужчину, которому было около 50 лет, только для того, чтобы он мог выстрелить из винтовки. Мужчина был искалечен алкоголизмом, сказал солдат, настоявший на анонимности, чтобы откровенно описать эпизод частной тренировки.



«Трое из десяти приходящих солдат ничем не лучше пьяных, которые заснули и проснулись в форме», — сказал он, имея в виду новобранцев, прибывших в его бригаду.



Рекрутинговая стратегия Киева страдает от чрезмерно агрессивной тактики и более частых попыток уклониться от призыва.

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Хотя потери украинцев остаются тщательно охраняемым секретом, официальные лица США за лето оценили число погибших и раненых более чем в 150 000 человек . По словам этих чиновников, российские силы также понесли огромные потери, но кремлевским силам все же удалось отразить согласованное украинское контрнаступление, перегруппироваться и теперь атаковать в холодных зимних условиях.

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Нехватка войск – это только одна часть проблемы. Другая и более насущная в настоящее время проблема – это истощение запасов боеприпасов на Украине, поскольку продолжение западных поставок далеко не гарантировано. Украинским командирам теперь приходится нормировать боеприпасы, не зная, может ли каждая новая партия оказаться для них последней.



В конце 2023 года члены украинского артиллерийского расчета из 10-й бригады сидели в бункере, расположенном среди голых деревьев на востоке страны, их 122-миллиметровая гаубица советской эпохи была укрыта камуфляжной сеткой и голыми ветвями.



Только когда прибыл грузовик с двумя артиллерийскими снарядами, экипаж впервые за несколько дней смог приступить к работе. Они быстро зарядили снаряды и открыли огонь по российским солдатам, атаковавшим украинские позиции в трёх милях от них.



"Сегодня у нас было два снаряда, но иногда на этих позициях его нет", - сказал командир расчета, имеющий позывной Монк. «Последний раз мы стреляли четыре дня назад, и это было всего пять снарядов».

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Под Купянском заместитель командира батальона 68-й бригады, носящий позывной «Итальянец», повторил опасения Монка.



«У меня есть два танка, но только пять снарядов», — сказал Итальянец, проходя через оголенный лес, разбитый обстрелами, примерно в 500 ярдах от российских позиций в Луганской области. «Сейчас ситуация плохая, особенно в Авдеевке и Купянске».



По словам украинских солдат, этот дисбаланс боеприпасов ощущается на большей части линии фронта протяженностью более 600 миль. Российские подразделения находятся в положении, аналогичном лету 2022 года, где они могут просто изматывать украинские позиции до тех пор, пока у сил Киева не закончатся боеприпасы. Но в отличие от того лета, в западных столицах больше нет лихорадочной борьбы за вооружение и переоснащение украинских войск.