З.и. яке ставлення до сзч? Як до зрадників, це ваш власний вибір, пофіг або інший варіант?
1. бісять. особєнно на початку коли бігали по 2 рази на тиждень туди сюди. Вони бігають , а за ними тони макулатури. На вбитого 2 листка на сзч 6 і розслідування вернеться то ще 6) дивує їх кількість і поблажливе ставлення закону. може воно й так треба для зтравлювання пари... але якщо зара наберуть кого ні попадя треба буде посилювати відповідальність. Ну й тиск пари тут стане багатократно вищим.
А можна було набрати ще у 2022 вдвічі більше людей. І зайву половину на пів року випихати з війська без збереження зарплати. Самі би просились пошвидше назад, звикнувши жити на широку ногу, марнотратно. У кризу 2008... так і було (примусові відпустки без оплати, скиглення зубажілих, і пошук крайніх, хто хоче відпочити).
vitaliiangel написав:Как только пройдут выборы, война станет не нужна вообще никому и даже токсична
Ох, які солоденькі слова говориш, просто медок!👍😄😄😄
Пиши таке частіше - бо найбільша надія, на моменті, на твій прогноз!⏳ На другому місці - мій план "Б"(який набагато повільніше рухається, ніж я собі думав) Ну і на третьому місці - це закон про демобілізацію(і злить, що звучало лише 36міс, і то якось в тумані... - і більше жодних чітких термінів/цифр)
Вам тіки оптимістичних прогнозів треба ? Чи мож і реальних треба?
Від реальних, мене може серце прихопити)) Он Холява вже мені діагнози ставить по інтернету
З.и. яке ставлення до сзч? Як до зрадників, це ваш власний вибір, пофіг або інший варіант?
1. бісять. особєнно на початку коли бігали по 2 рази на тиждень туди сюди. Вони бігають , а за ними тони макулатури. На вбитого 2 листка на сзч 6 і розслідування вернеться то ще 6) дивує їх кількість і поблажливе ставлення закону. може воно й так треба для зтравлювання пари... але якщо зара наберуть кого ні попадя треба буде посилювати відповідальність. Ну й тиск пари тут стане багатократно вищим.
А можна було набрати ще у 2022 вдвічі більше людей. І зайву половину на пів року випихати з війська без збереження зарплати. Самі би просились пошвидше назад, звикнувши жити на широку ногу, марнотратно. У кризу 2008... так і було (примусові відпустки без оплати, скиглення зубажілих, і пошук крайніх, хто хоче відпочити).
можна було би на зекономлені кошти підняти забезпечення для тих хто залишився, але ж ціль не "зробити людям/народу/пересіченим краще"
andrijk777 написав:Він намагається це робити з року так 2004. Коли він отруїв президента нашої держави. Нажаль більшість(і ти як я зрозумів) цього не замітили. А замітили це коли ракети почали падати на голову.
Звичайно що ця розмова не доречна. Я не збираюсь нікому нічого доказувати. Мене цікавить питання: на яких умовах він готовий припинити війну? Відповідь "припиняти цю війну він не буде" не підходить, тому що в такому разі не було б стамбульських перемовин, не було б і мінських угод в кінці кінців.
Дуже ставити таке запитання, після всього, що ти написав ... ну що ж
Ці умови неодноразово озвучувались - визнання "теріторіальних реалій", демілітарізація, денацифікація, нейтральний, позаблоковий статус
визнання "теріторіальних реалій" - віддати рашистам, як мінімум, Донецьку, Луганську, Запоріжську, Херсонську області та Крим
демілітарізація - знищення української армії
денацифікація - знищення всього українського. Бо для кожного рашиста, все українське - це нацистське
нейтральний, позаблоковий статус - щоб Україна не мала ніяких самостійних стосунків з іншими країнами. Проте рашисти будуть в Україні, як у себе вдома
Ну а потім, будуть вимоги обрати Медведчука президентом. Далі, щоб віддали рашистам Харьківську, Миколаївську та Одеську області
Ти хочеш щоб я обговорював ці твої фантазії?
pesikot написав:А це і є поступове знищення України
А війна це не "знищення України"? За 2 рокі війни з України злиняло приблизно стільки українців як за 30 років незалежності. Під час війни знищені величезні території і продовжують знищуватись. ВВП скоротилось на третину. Половина бюджету фінансується з-за кордону. Причому значна частина - це кредити. А якщо фінансування закінчиться - то що? Видатки бюджету вріжуть наполовину. Народжуваність впала ще на 28%. Це при тому що і до війни у нас була найнижча народжуваність в Європі. І т.д.
Війна - це найкращий спосіб знищення. Причому зовсім не "поступове", як пишеш ти, а досить швидкий і ефективний.
Ночью давал цитаты из довольно бодрого обзора ISW о нашем военном производстве. Военный обзор у них вчера тоже достаточно спокойный. Приведу ещё цитаты из НЙтаймс. Похоже, списывали с нашего форума.
конфликт выглядит как модернизированная версия Западного фронта Первой мировой войны: чистая масса против массы.
«Преимущество России на данном этапе не является решающим, но война не является тупиком», — сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир, который недавно посетил Украину. «В зависимости от того, что произойдет в этом году, особенно при поддержке Украины Западом, 2024 год, скорее всего, пойдет по одной из двух траекторий. Украина может вернуть себе преимущество к 2025 году или начать проигрывать войну без достаточной помощи»
На данный момент Украина находится в опасном положении. Проблемы, с которыми сталкиваются ее вооруженные силы, с лета обострились . Украинские солдаты утомлены длительными боевыми действиями и короткими периодами отдыха. Ряды, поредевшие из-за растущих потерь, пополняются лишь частично, часто за счет старых и плохо обученных новобранцев.
Один украинский солдат из бригады, которой было поручено удерживать оборону к юго-западу от Авдеевки, указал на видео, которое он недавно снял во время тренировок. Инструкторы, пытаясь сдержать смех, были вынуждены удерживать мужчину, которому было около 50 лет, только для того, чтобы он мог выстрелить из винтовки. Мужчина был искалечен алкоголизмом, сказал солдат, настоявший на анонимности, чтобы откровенно описать эпизод частной тренировки.
«Трое из десяти приходящих солдат ничем не лучше пьяных, которые заснули и проснулись в форме», — сказал он, имея в виду новобранцев, прибывших в его бригаду.
Рекрутинговая стратегия Киева страдает от чрезмерно агрессивной тактики и более частых попыток уклониться от призыва. ......... Хотя потери украинцев остаются тщательно охраняемым секретом, официальные лица США за лето оценили число погибших и раненых более чем в 150 000 человек . По словам этих чиновников, российские силы также понесли огромные потери, но кремлевским силам все же удалось отразить согласованное украинское контрнаступление, перегруппироваться и теперь атаковать в холодных зимних условиях. .......... Нехватка войск – это только одна часть проблемы. Другая и более насущная в настоящее время проблема – это истощение запасов боеприпасов на Украине, поскольку продолжение западных поставок далеко не гарантировано. Украинским командирам теперь приходится нормировать боеприпасы, не зная, может ли каждая новая партия оказаться для них последней.
В конце 2023 года члены украинского артиллерийского расчета из 10-й бригады сидели в бункере, расположенном среди голых деревьев на востоке страны, их 122-миллиметровая гаубица советской эпохи была укрыта камуфляжной сеткой и голыми ветвями.
Только когда прибыл грузовик с двумя артиллерийскими снарядами, экипаж впервые за несколько дней смог приступить к работе. Они быстро зарядили снаряды и открыли огонь по российским солдатам, атаковавшим украинские позиции в трёх милях от них.
"Сегодня у нас было два снаряда, но иногда на этих позициях его нет", - сказал командир расчета, имеющий позывной Монк. «Последний раз мы стреляли четыре дня назад, и это было всего пять снарядов». ......... Под Купянском заместитель командира батальона 68-й бригады, носящий позывной «Итальянец», повторил опасения Монка.
«У меня есть два танка, но только пять снарядов», — сказал Итальянец, проходя через оголенный лес, разбитый обстрелами, примерно в 500 ярдах от российских позиций в Луганской области. «Сейчас ситуация плохая, особенно в Авдеевке и Купянске».
По словам украинских солдат, этот дисбаланс боеприпасов ощущается на большей части линии фронта протяженностью более 600 миль. Российские подразделения находятся в положении, аналогичном лету 2022 года, где они могут просто изматывать украинские позиции до тех пор, пока у сил Киева не закончатся боеприпасы. Но в отличие от того лета, в западных столицах больше нет лихорадочной борьбы за вооружение и переоснащение украинских войск.
Ой+ написав:А я маю інший досвід свій і знайомих. Ну і назагал думаю, що пройшли ВЛК значно більше ніж реально мобілізували.
Напевно строчиш з-за кордону, якщо не розумієш чому це так. Пояснюється це дуже просто - зараз на ВЛК йдуть в основному ті, хто має відмазки. Ті, хто не має - тупо не йдуть, очевидно чому. Саме тому статистика спотворена.
pesikot написав:А це і є поступове знищення України
А війна це не "знищення України"? За 2 рокі війни з України злиняло приблизно стільки українців як за 30 років незалежності. Під час війни знищені величезні території і продовжують знищуватись. ВВП скоротилось на третину. Половина бюджету фінансується з-за кордону. Причому значна частина - це кредити. А якщо фінансування закінчиться - то що? Видатки бюджету вріжуть наполовину. Народжуваність впала ще на 28%. Це при тому що і до війни у нас була найнижча народжуваність в Європі. І т.д.
Війна - це найкращий спосіб знищення. Причому зовсім не "поступове", як пишеш ти, а досить швидкий і ефективний.
окупація буде ще гірше, ніж війна. хоча для декого може й ні. хто ще може топити, що треба домовлятися?