Ой+ написав:А я маю інший досвід свій і знайомих. Ну і назагал думаю, що пройшли ВЛК значно більше ніж реально мобілізували.
Напевно строчиш з-за кордону, якщо не розумієш чому це так. Пояснюється це дуже просто - зараз на ВЛК йдуть в основному ті, хто має відмазки. Ті, хто не має - тупо не йдуть, очевидно чому. Саме тому статистика спотворена.
Когнітивні проблеми? Пишу ж, що маю свій досвід зокрема. За кордоном вже є ТЦК і ВЛК? І мова йде не про саме сьогодні на сьогодні, а ще і деякий час назад. Сьогодні:
Варто зважати, що відмова від проходження ВЛК – це адміністративне порушення. За словами адвокатки, військовозобов'язаному можуть виписати штраф, і згодом – чоловіка пізніше знову викличуть до ТЦК й відправлять на проходження медогляду. https://24tv.ua/prohodzhennya-vlk-koli- ... i_n2473016
Навпаки у мене зараз складається враження, що багато хто коментує ці питання, не маючи персонального досвіду.
Варто зважати, що відмова від проходження ВЛК – це адміністративне порушення. За словами адвокатки, військовозобов'язаному можуть виписати штраф, і згодом – чоловіка пізніше знову викличуть до ТЦК й відправлять на проходження медогляду. https://24tv.ua/prohodzhennya-vlk-koli- ... i_n2473016
Навпаки у мене зараз складається враження, що багато хто коментує ці питання, не маючи персонального досвіду.
є такий варіант - під час накладання штрафу, наприклад через дільничого, відразу намагаються виписати другу повістку. а за дві повістки й два штрафи вже можуть намагатися примусово привести в ТЦК
pesikot написав:А це і є поступове знищення України
А війна це не "знищення України"? За 2 рокі війни з України злиняло приблизно стільки українців як за 30 років незалежності. Під час війни знищені величезні території і продовжують знищуватись. ВВП скоротилось на третину. Половина бюджету фінансується з-за кордону. Причому значна частина - це кредити. А якщо фінансування закінчиться - то що? Видатки бюджету вріжуть наполовину. Народжуваність впала ще на 28%. Це при тому що і до війни у нас була найнижча народжуваність в Європі. І т.д.
Війна - це найкращий спосіб знищення. Причому зовсім не "поступове", як пишеш ти, а досить швидкий і ефективний.
окупація буде ще гірше, ніж війна. хоча для декого може й ні. хто ще може топити, що треба домовлятися?
andrijk777 написав:А війна це не "знищення України"? За 2 рокі війни з України злиняло приблизно стільки українців як за 30 років незалежності. Під час війни знищені величезні території і продовжують знищуватись. ВВП скоротилось на третину. Половина бюджету фінансується з-за кордону. Причому значна частина - це кредити. А якщо фінансування закінчиться - то що? Видатки бюджету вріжуть наполовину. Народжуваність впала ще на 28%. Це при тому що і до війни у нас була найнижча народжуваність в Європі. І т.д.
Війна - це найкращий спосіб знищення. Причому зовсім не "поступове", як пишеш ти, а досить швидкий і ефективний.
окупація буде ще гірше, ніж війна. хоча для декого може й ні. хто ще може топити, що треба домовлятися?
Не зрозумів. Домовлятись = окупація для тебе?
будь-яка домовленість з Рашею на поточний момент - це подальша окупація. можливо, відкладемо проблему на декілька років - щоб вони змогли зібратися з силами й наступного разу окупувати ще більше й гарантовано.
andrijk777 написав:А війна це не "знищення України"? За 2 рокі війни з України злиняло приблизно стільки українців як за 30 років незалежності. Під час війни знищені величезні території і продовжують знищуватись. ВВП скоротилось на третину. Половина бюджету фінансується з-за кордону. Причому значна частина - це кредити. А якщо фінансування закінчиться - то що? Видатки бюджету вріжуть наполовину. Народжуваність впала ще на 28%. Це при тому що і до війни у нас була найнижча народжуваність в Європі. І т.д.
Війна - це найкращий спосіб знищення. Причому зовсім не "поступове", як пишеш ти, а досить швидкий і ефективний.
окупація буде ще гірше, ніж війна. хоча для декого може й ні. хто ще може топити, що треба домовлятися?
кордоны у окупантов до сих пор открыты
спробуйте виїхати з окупованих територій з українським паспортом...
Путін, можливо, збирається почати апокаліптичний напад – The Telegraph khersondaily.comJan 11, 2024 11:30 AM
Ексочільник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що якщо Захід не озброїть Україну, за кілька років спалахну війна Росії з НАТО
У Росії лунають чутки про те, що незабаром вона може розпочати рішучий наступ в Україні, щоб переломити хід війни на свою користь. На думку експерта, у Росії єдиною зброєю, яка могла б допомогти в цьому в цей час, була б тактична ядерна зброя або якась хімічна чи біологічна атака.
Про це у своїй статті для The Telegraph пише ексочільник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії Геміш де Бреттон-Гордон.
Росія може почати невдовзі рішучий наступ
Оскільки увага Заходу більше прикута до виборів у Британії та США, війна в Україні віддаляється з перших шпальт. Хоча багато хто на Заході описували війну як тупикову ситуацію, Кремль так не думав. Зараз у Москві лунають чутки про те, що незабаром може розпочатися рішучий наступ, щоб переломити хід війни на користь Росії.
Росія нишпорить по всьому світу в пошуках безпілотників і боєприпасів від усіх диктаторів і держав-вигнанців, тоді як Україна насилу шукає і благає про артилерійські снаряди та ракети до ППО у своїх "союзників", які зайняті іншим.
Росія зосереджена, а Захід – ні
"У той час як канцлер Німеччини Шольц закликає Європейський Союз зробити більше – хоча він, зокрема, не в змозі доставити Україні сотні танків Leopard 2, яких вона так відчайдушно потребує – Росія переходить до тотальної війни, а її державні витрати та економіка дедалі більше диктуються потребами військової машини. Контраст між Сходом і Заходом не може бути чіткішим; Росія зосереджена, а ми – ні", – оцінює ситуацію де Бреттон-Гордон.
Тим часом Путіну невдовзі може знадобитися продемонструвати успіхи на місцях. На думку автора статті, президентські вибори в березні будуть повною фальсифікацією, а єдина справжня опозиція – Олексій Навальний – буде безпечно закрита.
"Це не означає, що автократ цілком залізний. Пам’ять про спробу державного перевороту минулого літа, безсумнівно, буде свіжою в його думках, а загибель цивільного населення, спричинена українськими атаками на кордоні, знову приверне увагу до стану війни", – йдеться в публікації.
Спікер президента РФ Дмитро Пєсков наполягав, що російські військові "зроблять усе, щоб спочатку мінімізувати небезпеку, а потім повністю її ліквідувати".
Великий наступ навколо Харкова
Оскільки російські ультранаціоналісти закликають до великого наступу навколо Харкова, для президента РФ Володимира Путіна є явний стимул докласти всіх зусиль у своїй "спеціальній воєнній операції".
Проблема полягає в тому, що, на думку Інституту вивчення війни, російські військові, швидше за все, не зможуть "провести операцію із захоплення значної території в Харківській області найближчим часом". За оцінками аналітиків, "російське вторгнення на 15 кілометрів углиб та кілька сотень кілометрів завширшки було б масштабним оперативним заходом, який вимагав би значно більшого угруповання сил і значно кращих ресурсів, ніж те, що російські сили зараз зосередили вздовж усього міжнародного кордону з Україна, найменше в Бєлгородській області”
Досягти успіху РФ допомогла б тактична ядерну зброя або хімічна чи біологічна атака
Як зауважив де Бреттон-Гордон, це не означає, що такий напад неможливий.
"Це просто означає, що для цього знадобиться зброя на полі бою, яку ми ще маємо побачити. На мою думку, єдиною зброєю, яку має Росія, яка могла б досягти цього в цей період часу, була б тактична ядерна зброя або якась хімічна чи біологічна атака. Враховуючи сумнозвісний провал "червоної лінії" Обами в Сирії та небажання Заходу повністю взяти на себе зобов’язання захищати Україну, Путін може подумати, що на це варто піти", – припускає ексочільник підрозділу з хімічної зброї британської армії.
Він також зазначив, що як і радянський вождь Йосип Сталін, Путін має ненаситне его і прагне досягти величі будь-якою ціною. Де Бреттон-Гордон назвав "повними дурнями" тих на Заході, хто вірять, що після припинення вогню в Україні може відбутися повернення до "нормальності". Він додав, що ніхто з розумінням Кремля не вірить у впевненість у тому, що Путін припинить свій похід на Захід.
Якщо Захід не озброїть Україну, за кілька років буде війна Росії з НАТО
"Дрейф у бік мілітаризації Російської держави та заклики до більшого наступу, які зростають, повинні слугувати попередженням про те, що Заходу потрібно прокинутися, перш ніж вона почне діяти. Ми повинні всіляко підтримувати та озброювати Україну. Якщо ми цього не зробимо, за прогнозами начальника служби безпеки Польщі, НАТО почне війну з Москвою протягом кількох років", – резюмував автор статті.
Так, так панове. Поляки, словаки та інші брити “мріють” воювати. В Україні чомусь ні (при зарплаті на фронті 8-9 середніх). А у ЄС -- “мріють”. Безсумнівно і безперечно.
Тому мобілізації, у нас, звісно ж, “не буде”. І арештів рахунків -- “теж”. ЄСПЛ пильно стежить аби права ухилянтів не порушувались. Все і далі буде тепло і лампово. Аж поки москвини не прийдуть, виколупають і поженуть живим щитом. Як путлєр вже давно обіцяв “пазаді жєнщін і дєтєй стаять будєм... і пусть ктота папробуєт вістрєліть... ” От тільки тоді ЄСПЛ перестане цікавитись.
andrijk777 написав:Він намагається це робити з року так 2004. Коли він отруїв президента нашої держави. Нажаль більшість(і ти як я зрозумів) цього не замітили. А замітили це коли ракети почали падати на голову.
Звичайно що ця розмова не доречна. Я не збираюсь нікому нічого доказувати. Мене цікавить питання: на яких умовах він готовий припинити війну? Відповідь "припиняти цю війну він не буде" не підходить, тому що в такому разі не було б стамбульських перемовин, не було б і мінських угод в кінці кінців.
Дуже ставити таке запитання, після всього, що ти написав ... ну що ж
Ці умови неодноразово озвучувались - визнання "теріторіальних реалій", демілітарізація, денацифікація, нейтральний, позаблоковий статус
визнання "теріторіальних реалій" - віддати рашистам, як мінімум, Донецьку, Луганську, Запоріжську, Херсонську області та Крим
демілітарізація - знищення української армії
денацифікація - знищення всього українського. Бо для кожного рашиста, все українське - це нацистське
нейтральний, позаблоковий статус - щоб Україна не мала ніяких самостійних стосунків з іншими країнами. Проте рашисти будуть в Україні, як у себе вдома
Ну а потім, будуть вимоги обрати Медведчука президентом. Далі, щоб віддали рашистам Харьківську, Миколаївську та Одеську області
07.08.2023 Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи со встречей в Джидде по украинской тематике ... Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если
- киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки,
- а его западные спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями.
- Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
- Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение,
- обеспечены демилитаризация и денацификация Украины,
- права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями ее внутреннего законодательства и международного права.
Мы убеждены, что реализация этих элементов в полной мере отвечает международному миру и безопасности, за которые и борется Россия.
Путін, можливо, збирається почати апокаліптичний напад – The Telegraph khersondaily.comJan 11, 2024 11:30 AM
Ексочільник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що якщо Захід не озброїть Україну, за кілька років спалахну війна Росії з НАТО
У Росії лунають чутки про те, що незабаром вона може розпочати рішучий наступ в Україні, щоб переломити хід війни на свою користь. На думку експерта, у Росії єдиною зброєю, яка могла б допомогти в цьому в цей час, була б тактична ядерна зброя або якась хімічна чи біологічна атака.
Про це у своїй статті для The Telegraph пише ексочільник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії Геміш де Бреттон-Гордон.
Росія може почати невдовзі рішучий наступ
Оскільки увага Заходу більше прикута до виборів у Британії та США, війна в Україні віддаляється з перших шпальт. Хоча багато хто на Заході описували війну як тупикову ситуацію, Кремль так не думав. Зараз у Москві лунають чутки про те, що незабаром може розпочатися рішучий наступ, щоб переломити хід війни на користь Росії.
Росія нишпорить по всьому світу в пошуках безпілотників і боєприпасів від усіх диктаторів і держав-вигнанців, тоді як Україна насилу шукає і благає про артилерійські снаряди та ракети до ППО у своїх "союзників", які зайняті іншим.
Росія зосереджена, а Захід – ні
"У той час як канцлер Німеччини Шольц закликає Європейський Союз зробити більше – хоча він, зокрема, не в змозі доставити Україні сотні танків Leopard 2, яких вона так відчайдушно потребує – Росія переходить до тотальної війни, а її державні витрати та економіка дедалі більше диктуються потребами військової машини. Контраст між Сходом і Заходом не може бути чіткішим; Росія зосереджена, а ми – ні", – оцінює ситуацію де Бреттон-Гордон.
Тим часом Путіну невдовзі може знадобитися продемонструвати успіхи на місцях. На думку автора статті, президентські вибори в березні будуть повною фальсифікацією, а єдина справжня опозиція – Олексій Навальний – буде безпечно закрита.
"Це не означає, що автократ цілком залізний. Пам’ять про спробу державного перевороту минулого літа, безсумнівно, буде свіжою в його думках, а загибель цивільного населення, спричинена українськими атаками на кордоні, знову приверне увагу до стану війни", – йдеться в публікації.
Спікер президента РФ Дмитро Пєсков наполягав, що російські військові "зроблять усе, щоб спочатку мінімізувати небезпеку, а потім повністю її ліквідувати".
Великий наступ навколо Харкова
Оскільки російські ультранаціоналісти закликають до великого наступу навколо Харкова, для президента РФ Володимира Путіна є явний стимул докласти всіх зусиль у своїй "спеціальній воєнній операції".
Проблема полягає в тому, що, на думку Інституту вивчення війни, російські військові, швидше за все, не зможуть "провести операцію із захоплення значної території в Харківській області найближчим часом". За оцінками аналітиків, "російське вторгнення на 15 кілометрів углиб та кілька сотень кілометрів завширшки було б масштабним оперативним заходом, який вимагав би значно більшого угруповання сил і значно кращих ресурсів, ніж те, що російські сили зараз зосередили вздовж усього міжнародного кордону з Україна, найменше в Бєлгородській області”
Досягти успіху РФ допомогла б тактична ядерну зброя або хімічна чи біологічна атака
Як зауважив де Бреттон-Гордон, це не означає, що такий напад неможливий.
"Це просто означає, що для цього знадобиться зброя на полі бою, яку ми ще маємо побачити. На мою думку, єдиною зброєю, яку має Росія, яка могла б досягти цього в цей період часу, була б тактична ядерна зброя або якась хімічна чи біологічна атака. Враховуючи сумнозвісний провал "червоної лінії" Обами в Сирії та небажання Заходу повністю взяти на себе зобов’язання захищати Україну, Путін може подумати, що на це варто піти", – припускає ексочільник підрозділу з хімічної зброї британської армії.
Він також зазначив, що як і радянський вождь Йосип Сталін, Путін має ненаситне его і прагне досягти величі будь-якою ціною. Де Бреттон-Гордон назвав "повними дурнями" тих на Заході, хто вірять, що після припинення вогню в Україні може відбутися повернення до "нормальності". Він додав, що ніхто з розумінням Кремля не вірить у впевненість у тому, що Путін припинить свій похід на Захід.
Якщо Захід не озброїть Україну, за кілька років буде війна Росії з НАТО
"Дрейф у бік мілітаризації Російської держави та заклики до більшого наступу, які зростають, повинні слугувати попередженням про те, що Заходу потрібно прокинутися, перш ніж вона почне діяти. Ми повинні всіляко підтримувати та озброювати Україну. Якщо ми цього не зробимо, за прогнозами начальника служби безпеки Польщі, НАТО почне війну з Москвою протягом кількох років", – резюмував автор статті.
Так, так панове. Поляки, словаки та інші брити “мріють” воювати. В Україні чомусь ні (при зарплаті на фронті 8-9 середніх). А у ЄС -- “мріють”. Безсумнівно і безперечно.
Тому мобілізації, у нас, звісно ж, “не буде”. І арештів рахунків -- “теж”. ЄСПЛ пильно стежить аби права ухилянтів не порушувались. Все і далі буде тепло і лампово. Аж поки москвини не прийдуть, виколупають і поженуть живим щитом. Як путлєр вже давно обіцяв “пазаді жєнщін і дєтєй стаять будєм... і пусть ктота папробуєт вістрєліть... ” От тільки тоді ЄСПЛ перестане цікавитись.
чому рішучий апокаліптичний наступ не може бути через Сувалківський калідор?
тези статті: - може посилить, може вундервафлями, може на Харків, може на НАТО, захід не готовий до нападу, але готовий воювати, а Україна ні (ухилянти), треба щось робити, але права не порушувати
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 січ, 2024 15:11, всього редагувалось 1 раз.