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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 січ, 2024 15:16
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:окупація буде ще гірше, ніж війна.
хоча для декого може й ні. хто ще може топити, що треба домовлятися?
кордоны у окупантов до сих пор открыты
спробуйте виїхати з окупованих територій з українським паспортом...
Зачем? -- выезжают, естественно, по тамошним паспортам.
P.S.
а в том-то сообщении что "не так" было???
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Додано: Пон 15 січ, 2024 15:19
vitaliiangel написав: _hunter написав:
Это какой-то конкурс по неспортивным извращениям? -- выезжают, естественно, по тамошним паспортам
через страны Прибалтики заезжают и выезжают даже по нашим. В интернете полно объявлений.
До Прибалтики еще добраться нужно (я так понимаю именно на это Shaman
намекал). Но да -- суть вопроса вообще не понятна...
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Додано: Пон 15 січ, 2024 15:24
Успіх написав: Успіх написав: vitaliiangel написав:
Как только пройдут выборы, война станет не нужна вообще никому и даже токсична
Ох, які солоденькі слова говориш, просто медок!👍😄😄😄
Пиши таке частіше - бо найбільша надія, на моменті, на твій прогноз!⏳
На другому місці - мій план "Б"(який набагато повільніше рухається, ніж я собі думав)
Ну і на третьому місці - це закон про демобілізацію(і злить, що звучало лише 36міс, і то якось в тумані... - і більше жодних чітких термінів/цифр)
Вам тіки оптимістичних прогнозів треба ? Чи мож і реальних треба?
Від реальних, мене може серце прихопити))
Он Холява вже мені діагнози ставить по інтернету
[/quote]
Доброго дня .
Діагноз вам ніхто не ставив .
Було написано , що ви маєте ОЗНАКИ які вказують на сердцевий напад .
Я ПОПЕРЕДИВ .
Ви зовсім не розумієте напісанного ?
Чи не вмієте уважно читати ?
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Додано: Пон 15 січ, 2024 15:24
_hunter написав: vitaliiangel написав: _hunter написав:
Это какой-то конкурс по неспортивным извращениям? -- выезжают, естественно, по тамошним паспортам
через страны Прибалтики заезжают и выезжают даже по нашим. В интернете полно объявлений.
До Прибалтики еще добраться нужно (я так понимаю именно на это Shaman
намекал). Но да -- суть вопроса вообще не понятна...
суть вопроса - запугать пересічених до усрачки щоб побігли бігом в тецека добровольцами
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Додано: Пон 15 січ, 2024 15:30
За даними розвідки, щодня до лав Збройних сил Росії приєднуються приблизно 1000 осіб, окупантів мотивує висока заробітня плата, особливо це стосується мешканців кризових регіонів.
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і які в нас шанси виграти війну якщо в них кожного дня армія поповнюється на 2 батальони добровольцями, а українці все роблять щоб не йти на війну?
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Додано: Пон 15 січ, 2024 15:30
flyman написав:
суть вопроса - запугать пересічених до усрачки щоб побігли бігом в тецека добровольцами
нагребут не глядя потом будут зарплату по полгода задерживать. Чудес не бывает. Что там с американской помощью, уже 15 января кстати
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Додано: Пон 15 січ, 2024 15:32
холява написав:
Доброго дня .
Діагноз вам ніхто не ставив .
Було написано , що ви маєте ОЗНАКИ які вказують на сердцевий напад .
Я ПОПЕРЕДИВ .
Ви зовсім не розумієте напісанного ?
Чи не вмієте уважно читати ?
Світить дружині Успіха 15М?
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