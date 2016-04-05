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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6337633863396340
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:16

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:окупація буде ще гірше, ніж війна. хоча для декого може й ні. хто ще може топити, що треба домовлятися?

кордоны у окупантов до сих пор открыты :wink:

спробуйте виїхати з окупованих територій з українським паспортом...

Зачем? -- выезжают, естественно, по тамошним паспортам.

P.S.
а в том-то сообщении что "не так" было???
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:19

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:Это какой-то конкурс по неспортивным извращениям? -- выезжают, естественно, по тамошним паспортам
через страны Прибалтики заезжают и выезжают даже по нашим. В интернете полно объявлений.

До Прибалтики еще добраться нужно (я так понимаю именно на это Shaman намекал). Но да -- суть вопроса вообще не понятна...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:24

  Успіх написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Как только пройдут выборы, война станет не нужна вообще никому и даже токсична
Ох, які солоденькі слова говориш, просто медок!👍😄😄😄

Пиши таке частіше - бо найбільша надія, на моменті, на твій прогноз!⏳
На другому місці - мій план "Б"(який набагато повільніше рухається, ніж я собі думав) :roll:
Ну і на третьому місці - це закон про демобілізацію(і злить, що звучало лише 36міс, і то якось в тумані... - і більше жодних чітких термінів/цифр) :evil:
Вам тіки оптимістичних прогнозів треба ? Чи мож і реальних треба?

Від реальних, мене може серце прихопити))
Он Холява вже мені діагнози ставить по інтернету :mrgreen:[/quote]


Доброго дня .
Діагноз вам ніхто не ставив .
Було написано , що ви маєте ОЗНАКИ які вказують на сердцевий напад .
Я ПОПЕРЕДИВ .

Ви зовсім не розумієте напісанного ?
Чи не вмієте уважно читати ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:24

  _hunter написав:
  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:Это какой-то конкурс по неспортивным извращениям? -- выезжают, естественно, по тамошним паспортам
через страны Прибалтики заезжают и выезжают даже по нашим. В интернете полно объявлений.

До Прибалтики еще добраться нужно (я так понимаю именно на это Shaman намекал). Но да -- суть вопроса вообще не понятна...

суть вопроса - запугать пересічених до усрачки щоб побігли бігом в тецека добровольцами
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

За даними розвідки, щодня до лав Збройних сил Росії приєднуються приблизно 1000 осіб, окупантів мотивує висока заробітня плата, особливо це стосується мешканців кризових регіонів.
-------------------------------------------------------------
і які в нас шанси виграти війну якщо в них кожного дня армія поповнюється на 2 батальони добровольцями, а українці все роблять щоб не йти на війну?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:30

  flyman написав:суть вопроса - запугать пересічених до усрачки щоб побігли бігом в тецека добровольцами
нагребут не глядя потом будут зарплату по полгода задерживать. Чудес не бывает. Что там с американской помощью, уже 15 января кстати
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:32

  холява написав:Доброго дня .
Діагноз вам ніхто не ставив .
Було написано , що ви маєте ОЗНАКИ які вказують на сердцевий напад .
Я ПОПЕРЕДИВ .

Ви зовсім не розумієте напісанного ?
Чи не вмієте уважно читати ?

Світить дружині Успіха 15М?
flyman
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  #<1 ... 6337633863396340
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