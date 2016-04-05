Путін, можливо, збирається почати апокаліптичний напад – The Telegraph khersondaily.comJan 11, 2024 11:30 AM
Ексочільник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що якщо Захід не озброїть Україну, за кілька років спалахну війна Росії з НАТО
У Росії лунають чутки про те, що незабаром вона може розпочати рішучий наступ в Україні, щоб переломити хід війни на свою користь. На думку експерта, у Росії єдиною зброєю, яка могла б допомогти в цьому в цей час, була б тактична ядерна зброя або якась хімічна чи біологічна атака.
Про це у своїй статті для The Telegraph пише ексочільник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії Геміш де Бреттон-Гордон.
Росія може почати невдовзі рішучий наступ
Оскільки увага Заходу більше прикута до виборів у Британії та США, війна в Україні віддаляється з перших шпальт. Хоча багато хто на Заході описували війну як тупикову ситуацію, Кремль так не думав. Зараз у Москві лунають чутки про те, що незабаром може розпочатися рішучий наступ, щоб переломити хід війни на користь Росії.
Росія нишпорить по всьому світу в пошуках безпілотників і боєприпасів від усіх диктаторів і держав-вигнанців, тоді як Україна насилу шукає і благає про артилерійські снаряди та ракети до ППО у своїх "союзників", які зайняті іншим.
Росія зосереджена, а Захід – ні
"У той час як канцлер Німеччини Шольц закликає Європейський Союз зробити більше – хоча він, зокрема, не в змозі доставити Україні сотні танків Leopard 2, яких вона так відчайдушно потребує – Росія переходить до тотальної війни, а її державні витрати та економіка дедалі більше диктуються потребами військової машини. Контраст між Сходом і Заходом не може бути чіткішим; Росія зосереджена, а ми – ні", – оцінює ситуацію де Бреттон-Гордон.
Тим часом Путіну невдовзі може знадобитися продемонструвати успіхи на місцях. На думку автора статті, президентські вибори в березні будуть повною фальсифікацією, а єдина справжня опозиція – Олексій Навальний – буде безпечно закрита.
"Це не означає, що автократ цілком залізний. Пам’ять про спробу державного перевороту минулого літа, безсумнівно, буде свіжою в його думках, а загибель цивільного населення, спричинена українськими атаками на кордоні, знову приверне увагу до стану війни", – йдеться в публікації.
Спікер президента РФ Дмитро Пєсков наполягав, що російські військові "зроблять усе, щоб спочатку мінімізувати небезпеку, а потім повністю її ліквідувати".
Великий наступ навколо Харкова
Оскільки російські ультранаціоналісти закликають до великого наступу навколо Харкова, для президента РФ Володимира Путіна є явний стимул докласти всіх зусиль у своїй "спеціальній воєнній операції".
Проблема полягає в тому, що, на думку Інституту вивчення війни, російські військові, швидше за все, не зможуть "провести операцію із захоплення значної території в Харківській області найближчим часом". За оцінками аналітиків, "російське вторгнення на 15 кілометрів углиб та кілька сотень кілометрів завширшки було б масштабним оперативним заходом, який вимагав би значно більшого угруповання сил і значно кращих ресурсів, ніж те, що російські сили зараз зосередили вздовж усього міжнародного кордону з Україна, найменше в Бєлгородській області”
Досягти успіху РФ допомогла б тактична ядерну зброя або хімічна чи біологічна атака
Як зауважив де Бреттон-Гордон, це не означає, що такий напад неможливий.
"Це просто означає, що для цього знадобиться зброя на полі бою, яку ми ще маємо побачити. На мою думку, єдиною зброєю, яку має Росія, яка могла б досягти цього в цей період часу, була б тактична ядерна зброя або якась хімічна чи біологічна атака. Враховуючи сумнозвісний провал "червоної лінії" Обами в Сирії та небажання Заходу повністю взяти на себе зобов’язання захищати Україну, Путін може подумати, що на це варто піти", – припускає ексочільник підрозділу з хімічної зброї британської армії.
Він також зазначив, що як і радянський вождь Йосип Сталін, Путін має ненаситне его і прагне досягти величі будь-якою ціною. Де Бреттон-Гордон назвав "повними дурнями" тих на Заході, хто вірять, що після припинення вогню в Україні може відбутися повернення до "нормальності". Він додав, що ніхто з розумінням Кремля не вірить у впевненість у тому, що Путін припинить свій похід на Захід.
Якщо Захід не озброїть Україну, за кілька років буде війна Росії з НАТО
"Дрейф у бік мілітаризації Російської держави та заклики до більшого наступу, які зростають, повинні слугувати попередженням про те, що Заходу потрібно прокинутися, перш ніж вона почне діяти. Ми повинні всіляко підтримувати та озброювати Україну. Якщо ми цього не зробимо, за прогнозами начальника служби безпеки Польщі, НАТО почне війну з Москвою протягом кількох років", – резюмував автор статті.
Так, так панове. Поляки, словаки та інші брити “мріють” воювати. В Україні чомусь ні (при зарплаті на фронті 8-9 середніх). А у ЄС -- “мріють”. Безсумнівно і безперечно.
Тому мобілізації, у нас, звісно ж, “не буде”. І арештів рахунків -- “теж”. ЄСПЛ пильно стежить аби права ухилянтів не порушувались. Все і далі буде тепло і лампово. Аж поки москвини не прийдуть, виколупають і поженуть живим щитом. Як путлєр вже давно обіцяв “пазаді жєнщін і дєтєй стаять будєм... і пусть ктота папробуєт вістрєліть... ” От тільки тоді ЄСПЛ перестане цікавитись.
чому рішучий апокаліптичний наступ не може бути через Сувалківський калідор?
тези статті: - може посилить, може вундервафлями, може на Харків, може на НАТО, захід не готовий до нападу, але готовий воювати, а Україна ні (ухилянти), треба щось робити, але права не порушувати
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 січ, 2024 15:11, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:Как только пройдут выборы, война станет не нужна вообще никому и даже токсична
Ох, які солоденькі слова говориш, просто медок!👍😄😄😄
Пиши таке частіше - бо найбільша надія, на моменті, на твій прогноз!⏳ На другому місці - мій план "Б"(який набагато повільніше рухається, ніж я собі думав) Ну і на третьому місці - це закон про демобілізацію(і злить, що звучало лише 36міс, і то якось в тумані... - і більше жодних чітких термінів/цифр)
Вам тіки оптимістичних прогнозів треба ? Чи мож і реальних треба?
Від реальних, мене може серце прихопити)) Он Холява вже мені діагнози ставить по інтернету [/quote]
Доброго дня . Діагноз вам ніхто не ставив . Було написано , що ви маєте ОЗНАКИ які вказують на сердцевий напад . Я ПОПЕРЕДИВ .
Ви зовсім не розумієте напісанного ? Чи не вмієте уважно читати ?
За даними розвідки, щодня до лав Збройних сил Росії приєднуються приблизно 1000 осіб, окупантів мотивує висока заробітня плата, особливо це стосується мешканців кризових регіонів. ------------------------------------------------------------- і які в нас шанси виграти війну якщо в них кожного дня армія поповнюється на 2 батальони добровольцями, а українці все роблять щоб не йти на війну?
_hunter написав:Это какой-то конкурс по неспортивным извращениям? -- выезжают, естественно, по тамошним паспортам
через страны Прибалтики заезжают и выезжают даже по нашим. В интернете полно объявлений.
До Прибалтики еще добраться нужно (я так понимаю именно на это Shaman намекал). Но да -- суть вопроса вообще не понятна...[/quote] суть вопроса - запугать пересічених до усрачки щоб побігли бігом в тецека добровольцами[/quote]
Ну от що ви кажите ? Справжніх захисників нашої Держави не можна залякати розладами шлунку ! Всі МРІЮТЬ захищати нашу Держави ,окрім деяких несвідомих громодян . Так що візіт до ТЦК не за Гімалаями .
Бетон написав:статистика військових однозначно показала, що ці мобіки або лишають позиціїї або здаються. насильно мобілізовані шкодять
За такою логікою ми б мали розгромити весь фронт після осінньої мобілізації москалів в 2022.
так і було б, якби дали зброю.
добре, припустимо, назбирають за рік 300..400 тисяч. що далі? орки припустимо мобілізують млн. який план? по розрахунках, моб резерв вже вичерпано, тому шукають вихід відміни відстрочок інвалідам наприклад. після цього, де брати людей?
Моб.резерв -- це 11млн чоловіків. 18-60. Якщо реально оцінювати “інвалідів”. А ще 11млн жінок...