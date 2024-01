Путін, можливо, збирається почати апокаліптичний напад – The Telegraph

khersondaily.com
Jan 11, 2024 11:30 AM





Ексочільник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що якщо Захід не озброїть Україну, за кілька років спалахну війна Росії з НАТО





У Росії лунають чутки про те, що незабаром вона може розпочати рішучий наступ в Україні, щоб переломити хід війни на свою користь. На думку експерта, у Росії єдиною зброєю, яка могла б допомогти в цьому в цей час, була б тактична ядерна зброя або якась хімічна чи біологічна атака.



Про це у своїй статті для The Telegraph пише ексочільник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії Геміш де Бреттон-Гордон.



Росія може почати невдовзі рішучий наступ



Оскільки увага Заходу більше прикута до виборів у Британії та США, війна в Україні віддаляється з перших шпальт. Хоча багато хто на Заході описували війну як тупикову ситуацію, Кремль так не думав. Зараз у Москві лунають чутки про те, що незабаром може розпочатися рішучий наступ, щоб переломити хід війни на користь Росії.



Росія нишпорить по всьому світу в пошуках безпілотників і боєприпасів від усіх диктаторів і держав-вигнанців, тоді як Україна насилу шукає і благає про артилерійські снаряди та ракети до ППО у своїх "союзників", які зайняті іншим.



Росія зосереджена, а Захід – ні



"У той час як канцлер Німеччини Шольц закликає Європейський Союз зробити більше – хоча він, зокрема, не в змозі доставити Україні сотні танків Leopard 2, яких вона так відчайдушно потребує – Росія переходить до тотальної війни, а її державні витрати та економіка дедалі більше диктуються потребами військової машини . Контраст між Сходом і Заходом не може бути чіткішим; Росія зосереджена, а ми – ні", – оцінює ситуацію де Бреттон-Гордон.



Тим часом Путіну невдовзі може знадобитися продемонструвати успіхи на місцях. На думку автора статті, президентські вибори в березні будуть повною фальсифікацією, а єдина справжня опозиція – Олексій Навальний – буде безпечно закрита.





"Це не означає, що автократ цілком залізний. Пам’ять про спробу державного перевороту минулого літа, безсумнівно, буде свіжою в його думках, а загибель цивільного населення, спричинена українськими атаками на кордоні, знову приверне увагу до стану війни", – йдеться в публікації.



Спікер президента РФ Дмитро Пєсков наполягав, що російські військові "зроблять усе, щоб спочатку мінімізувати небезпеку, а потім повністю її ліквідувати".



Великий наступ навколо Харкова



Оскільки російські ультранаціоналісти закликають до великого наступу навколо Харкова , для президента РФ Володимира Путіна є явний стимул докласти всіх зусиль у своїй "спеціальній воєнній операції".



Проблема полягає в тому, що, на думку Інституту вивчення війни, російські військові, швидше за все, не зможуть "провести операцію із захоплення значної території в Харківській області найближчим часом". За оцінками аналітиків, "російське вторгнення на 15 кілометрів углиб та кілька сотень кілометрів завширшки було б масштабним оперативним заходом, який вимагав би значно більшого угруповання сил і значно кращих ресурсів, ніж те, що російські сили зараз зосередили вздовж усього міжнародного кордону з Україна, найменше в Бєлгородській області”



Досягти успіху РФ допомогла б тактична ядерну зброя або хімічна чи біологічна атака



Як зауважив де Бреттон-Гордон, це не означає, що такий напад неможливий.



"Це просто означає, що для цього знадобиться зброя на полі бою, яку ми ще маємо побачити. На мою думку, єдиною зброєю, яку має Росія, яка могла б досягти цього в цей період часу, була б тактична ядерна зброя або якась хімічна чи біологічна атака. Враховуючи сумнозвісний провал "червоної лінії" Обами в Сирії та небажання Заходу повністю взяти на себе зобов’язання захищати Україну, Путін може подумати, що на це варто піти" , – припускає ексочільник підрозділу з хімічної зброї британської армії.



Він також зазначив, що як і радянський вождь Йосип Сталін, Путін має ненаситне его і прагне досягти величі будь-якою ціною. Де Бреттон-Гордон назвав "повними дурнями" тих на Заході, хто вірять, що після припинення вогню в Україні може відбутися повернення до "нормальності". Він додав, що ніхто з розумінням Кремля не вірить у впевненість у тому, що Путін припинить свій похід на Захід.



Якщо Захід не озброїть Україну, за кілька років буде війна Росії з НАТО



"Дрейф у бік мілітаризації Російської держави та заклики до більшого наступу, які зростають, повинні слугувати попередженням про те, що Заходу потрібно прокинутися , перш ніж вона почне діяти. Ми повинні всіляко підтримувати та озброювати Україну. Якщо ми цього не зробимо, за прогнозами начальника служби безпеки Польщі, НАТО почне війну з Москвою протягом кількох років", – резюмував автор статті.