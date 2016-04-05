unicdima написав:За даними розвідки, щодня до лав Збройних сил Росії приєднуються приблизно 1000 осіб, окупантів мотивує висока заробітня плата, особливо це стосується мешканців кризових регіонів. ------------------------------------------------------------- і які в нас шанси виграти війну якщо в них кожного дня армія поповнюється на 2 батальони добровольцями, а українці все роблять щоб не йти на війну?
Знаю декількох, які 24.02 бігли у віськомати, їм тоді заявляли: "поки що ви не потрібні, ми вам зателефонуємо". Зараз морозяться від ТЦК. Не здогадуєтесь, чому?
unicdima написав:За даними розвідки, щодня до лав Збройних сил Росії приєднуються приблизно 1000 осіб, окупантів мотивує висока заробітня плата, особливо це стосується мешканців кризових регіонів. ------------------------------------------------------------- і які в нас шанси виграти війну якщо в них кожного дня армія поповнюється на 2 батальони добровольцями, а українці все роблять щоб не йти на війну?
Знаю декількох, які 24.02 бігли у віськомати, їм тоді заявляли: "поки що ви не потрібні, ми вам зателефонуємо". Зараз морозяться від ТЦК. Не здогадуєтесь, чому?
Про це вище писав ФЛАЙ . Як тільки на справді треба іти в бій у всіх розлад шлунку .
unicdima написав:За даними розвідки, щодня до лав Збройних сил Росії приєднуються приблизно 1000 осіб, окупантів мотивує висока заробітня плата, особливо це стосується мешканців кризових регіонів. ------------------------------------------------------------- і які в нас шанси виграти війну якщо в них кожного дня армія поповнюється на 2 батальони добровольцями, а українці все роблять щоб не йти на війну?
Знаю декількох, які 24.02 бігли у віськомати, їм тоді заявляли: "поки що ви не потрібні, ми вам зателефонуємо". Зараз морозяться від ТЦК. Не здогадуєтесь, чому?
Про це вище писав ФЛАЙ . Як тільки на справді треба іти в бій у всіх розлад шлунку .
Не мають права кайфувати: Кім жорстко висловився про ухилянтів apostrophe.uaJan 15, 2024 10:31 AM
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підтримує обмеження для ухилянтів від мобілізації, заявивши, що вони не мають права жити повним життям.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Ми – Україна".
За слова голова ОВА, ухилянти не мають права жити повним життям та "кайфувати", і якщо чоловік не готовий з тих, чи інших причин до мобілізації, то повинен мати обмеження.
"Якщо ти ухилянт, то будь ласкавий, ти не маєш права жити повним життям і кайфувати. Якщо ти ухилянт – сиди вдома. Бувають різні обставини – ти боїшся чи не хочеш принципово, чи будь-які інші обставини, – ти маєш мати обмеження, тому що ти не виконуєш те, що виконують інші", – переконаний Кім.
Як ви там, ухилянти? Кайфуєте? Так вже не можна, Кім не став би брехати..
unicdima написав:За даними розвідки, щодня до лав Збройних сил Росії приєднуються приблизно 1000 осіб, окупантів мотивує висока заробітня плата, особливо це стосується мешканців кризових регіонів. ------------------------------------------------------------- і які в нас шанси виграти війну якщо в них кожного дня армія поповнюється на 2 батальони добровольцями, а українці все роблять щоб не йти на війну?
Знаю декількох, які 24.02 бігли у віськомати, їм тоді заявляли: "поки що ви не потрібні, ми вам зателефонуємо". Зараз морозяться від ТЦК. Не здогадуєтесь, чому?
Про це вище писав ФЛАЙ . Як тільки на справді треба іти в бій у всіх розлад шлунку .
холява написав:ФлаЙ , вибачте відходив . ........."передінфарктний стан " ??? Будь Ласка не пишіть дурниць , де написано слово ДІАГНОЗ ? Це не дуже .... При всьому моему доброзичлевому ставлено до вас .
як так інтепретував
Успіх написав:... мене може серце прихопити)) Он Холява вже мені діагнози ставить по інтернету