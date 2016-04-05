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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6336633763386339>
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Іл-22 таки сів але в решето, під списання.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:50

flyman

Світить дружині Успіха 15М?

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Але відпустку можливо .....
холява
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:52

Bobua
Боба - какой блдь 41млн???
Может все 52?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:57

  unicdima написав:За даними розвідки, щодня до лав Збройних сил Росії приєднуються приблизно 1000 осіб, окупантів мотивує висока заробітня плата, особливо це стосується мешканців кризових регіонів.
-------------------------------------------------------------
і які в нас шанси виграти війну якщо в них кожного дня армія поповнюється на 2 батальони добровольцями, а українці все роблять щоб не йти на війну?

Знаю декількох, які 24.02 бігли у віськомати, їм тоді заявляли: "поки що ви не потрібні, ми вам зателефонуємо". Зараз морозяться від ТЦК. Не здогадуєтесь, чому?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:00

  Schmit написав:
  unicdima написав:За даними розвідки, щодня до лав Збройних сил Росії приєднуються приблизно 1000 осіб, окупантів мотивує висока заробітня плата, особливо це стосується мешканців кризових регіонів.
-------------------------------------------------------------
і які в нас шанси виграти війну якщо в них кожного дня армія поповнюється на 2 батальони добровольцями, а українці все роблять щоб не йти на війну?

Знаю декількох, які 24.02 бігли у віськомати, їм тоді заявляли: "поки що ви не потрібні, ми вам зателефонуємо". Зараз морозяться від ТЦК. Не здогадуєтесь, чому?


Про це вище писав ФЛАЙ .
Як тільки на справді треба іти в бій у всіх розлад шлунку .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:02

  холява написав:
  Schmit написав:
  unicdima написав:За даними розвідки, щодня до лав Збройних сил Росії приєднуються приблизно 1000 осіб, окупантів мотивує висока заробітня плата, особливо це стосується мешканців кризових регіонів.
-------------------------------------------------------------
і які в нас шанси виграти війну якщо в них кожного дня армія поповнюється на 2 батальони добровольцями, а українці все роблять щоб не йти на війну?

Знаю декількох, які 24.02 бігли у віськомати, їм тоді заявляли: "поки що ви не потрібні, ми вам зателефонуємо". Зараз морозяться від ТЦК. Не здогадуєтесь, чому?


Про це вище писав ФЛАЙ .
Як тільки на справді треба іти в бій у всіх розлад шлунку .

ви ж Успіху діагнозували "передінфарктний стан",
чому в інших в його віці+ не може бути букету болячок?
у нас суспільство в якому 30 років насаджували ЗОЖ?
норми ГТО коли останній раз здавав, хтось пам"ятає хоть?
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20151221-1570262/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:17

flyman ,


у нас суспільство в якому 30 років насаджували ЗОЖ?


Тобто сітківка не бачила ЗОЖ в суспільстві, псіханула і вирішилась відклеітись?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:38


Не мають права кайфувати: Кім жорстко висловився про ухилянтів
apostrophe.uaJan 15, 2024 10:31 AM


Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підтримує обмеження для ухилянтів від мобілізації, заявивши, що вони не мають права жити повним життям.


Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Ми – Україна".

За слова голова ОВА, ухилянти не мають права жити повним життям та "кайфувати", і якщо чоловік не готовий з тих, чи інших причин до мобілізації, то повинен мати обмеження.

"Якщо ти ухилянт, то будь ласкавий, ти не маєш права жити повним життям і кайфувати. Якщо ти ухилянт – сиди вдома. Бувають різні обставини – ти боїшся чи не хочеш принципово, чи будь-які інші обставини, – ти маєш мати обмеження, тому що ти не виконуєш те, що виконують інші", – переконаний Кім.


Як ви там, ухилянти?
Кайфуєте?
Так вже не можна, Кім не став би брехати..
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:42

  flyman написав:
  холява написав:
  unicdima написав:За даними розвідки, щодня до лав Збройних сил Росії приєднуються приблизно 1000 осіб, окупантів мотивує висока заробітня плата, особливо це стосується мешканців кризових регіонів.
-------------------------------------------------------------
і які в нас шанси виграти війну якщо в них кожного дня армія поповнюється на 2 батальони добровольцями, а українці все роблять щоб не йти на війну?

Знаю декількох, які 24.02 бігли у віськомати, їм тоді заявляли: "поки що ви не потрібні, ми вам зателефонуємо". Зараз морозяться від ТЦК. Не здогадуєтесь, чому?


Про це вище писав ФЛАЙ .
Як тільки на справді треба іти в бій у всіх розлад шлунку .

ви ж Успіху діагнозували "передінфарктний стан",
чому в інших в його віці+ не може бути букету болячок?
у нас суспільство в якому 30 років насаджували ЗОЖ?
норми ГТО коли останній раз здавав, хтось пам"ятає хоть?
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20151221-1570262/[/quote]

ФлаЙ , вибачте відходив .
........."передінфарктний стан " ???
Будь Ласка не пишіть дурниць , де написано слово ДІАГНОЗ ?
Це не дуже ....
При всьому моему доброзичлевиму ставленю до вас .
Востаннє редагувалось холява в Пон 15 січ, 2024 16:44, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:43

інтепретував

  холява написав:ФлаЙ , вибачте відходив .
........."передінфарктний стан " ???
Будь Ласка не пишіть дурниць , де написано слово ДІАГНОЗ ?
Це не дуже ....
При всьому моему доброзичлевому ставлено до вас .

як так інтепретував

  Успіх написав:... мене може серце прихопити))
Он Холява вже мені діагнози ставить по інтернету :mrgreen:
flyman
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