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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6336633763386339
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:48

  flyman написав:
  холява написав:ФлаЙ , вибачте відходив .
........."передінфарктний стан " ???
Будь Ласка не пишіть дурниць , де написано слово ДІАГНОЗ ?
Це не дуже ....
При всьому моему доброзичлевому ставлено до вас .

як так інтепретував

Ні , це не дозволено .
Щоб установити діагноз , потрібен огляд , аналізи ,кардіограма і багато ще чого .....
ОЗНАКИ , це зовсім інше .
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:51

  холява написав:
  flyman написав:
  холява написав:ФлаЙ , вибачте відходив .
........."передінфарктний стан " ???
Будь Ласка не пишіть дурниць , де написано слово ДІАГНОЗ ?
Це не дуже ....
При всьому моему доброзичлевому ставлено до вас .

як так інтепретував

Ні , це не дозволено .
Щоб установити діагноз , потрібен огляд , аналізи ,кардіограма і багато ще чого .....
ОЗНАКИ , це зовсім інше .

Не потрібно сприймати буквально, "передінфарктний стан" же в лапках

  холява написав:Воно таке хворобливе !

:)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 січ, 2024 16:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:51

  flyman написав:
  холява написав:ФлаЙ , вибачте відходив .
........."передінфарктний стан " ???
Будь Ласка не пишіть дурниць , де написано слово ДІАГНОЗ ?
Це не дуже ....
При всьому моему доброзичлевому ставлено до вас .

як так інтепретував

  Успіх написав:... мене може серце прихопити))
Он Холява вже мені діагнози ставить по інтернету :mrgreen:


АААА зрозумів , то ви його слова спотворили .....
Нема питань .
Воно таке хворобливе !
.... що може дозволити собі майже все .
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 17:03

  холява написав:
  flyman написав:ФлаЙ , вибачте відходив .
........."передінфарктний стан " ???
Будь Ласка не пишіть дурниць , де написано слово ДІАГНОЗ ?
Це не дуже ....
При всьому моему доброзичлевому ставлено до вас .

як так інтепретував

  Успіх написав:... мене може серце прихопити))
Он Холява вже мені діагнози ставить по інтернету :mrgreen:


АААА зрозумів , то ви його слова спотворили .....
Нема питань .
Воно таке хворобливе !
.... що може дозволити собі майже все .[/quote]

Хтось так невлучно всі повідомлення спотворив
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 17:06

  Hotab написав:Залужний каже що наші і два. Мої не кажуть нічого (самі мабуть не знають). Моя думка - все ж самі себе.


росіяни не настільки безрукі. це був блукаючий патріот. інфа сотка
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  #<1 ... 6336633763386339
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