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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 січ, 2024 16:48
flyman написав: холява написав:
ФлаЙ , вибачте відходив .
........."передінфарктний стан " ???
Будь Ласка не пишіть дурниць , де написано слово ДІАГНОЗ ?
Це не дуже ....
При всьому моему доброзичлевому ставлено до вас .
як так інтепретував
Ні , це не дозволено .
Щоб установити діагноз , потрібен огляд , аналізи ,кардіограма і багато ще чого .....
ОЗНАКИ , це зовсім інше .
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Додано: Пон 15 січ, 2024 16:51
холява написав: flyman написав: холява написав:
ФлаЙ , вибачте відходив .
........."передінфарктний стан " ???
Будь Ласка не пишіть дурниць , де написано слово ДІАГНОЗ ?
Це не дуже ....
При всьому моему доброзичлевому ставлено до вас .
як так інтепретував
Ні , це не дозволено .
Щоб установити діагноз , потрібен огляд , аналізи ,кардіограма і багато ще чого .....
ОЗНАКИ , це зовсім інше .
Не потрібно сприймати буквально, "передінфарктний стан" же в лапках
холява написав:
Воно таке хворобливе !
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 15 січ, 2024 16:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 16:51
flyman написав: холява написав:
ФлаЙ , вибачте відходив .
........."передінфарктний стан " ???
Будь Ласка не пишіть дурниць , де написано слово ДІАГНОЗ ?
Це не дуже ....
При всьому моему доброзичлевому ставлено до вас .
як так інтепретував
Успіх написав:
... мене може серце прихопити))
Он Холява вже мені діагнози ставить по інтернету
АААА зрозумів , то ви його слова спотворили .....
Нема питань .
Воно таке хворобливе !
.... що може дозволити собі майже все .
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Додано: Пон 15 січ, 2024 17:03
холява написав: flyman написав:
ФлаЙ , вибачте відходив .
........."передінфарктний стан " ???
Будь Ласка не пишіть дурниць , де написано слово ДІАГНОЗ ?
Це не дуже ....
При всьому моему доброзичлевому ставлено до вас .
як так інтепретував
Успіх написав:
... мене може серце прихопити))
Он Холява вже мені діагнози ставить по інтернету
АААА зрозумів , то ви його слова спотворили .....
Нема питань .
Воно таке хворобливе !
.... що може дозволити собі майже все .[/quote]
Хтось так невлучно всі повідомлення спотворив
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Додано: Пон 15 січ, 2024 17:06
Hotab написав:
Залужний каже що наші і два. Мої не кажуть нічого (самі мабуть не знають). Моя думка - все ж самі себе.
росіяни не настільки безрукі. це був блукаючий патріот. інфа сотка
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