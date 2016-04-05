Ні , це не дозволено .
Щоб установити діагноз , потрібен огляд , аналізи ,кардіограма і багато ще чого .....
ОЗНАКИ , це зовсім інше .
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Додано: Пон 15 січ, 2024 16:48
Ні , це не дозволено .
Щоб установити діагноз , потрібен огляд , аналізи ,кардіограма і багато ще чого .....
ОЗНАКИ , це зовсім інше .
Додано: Пон 15 січ, 2024 16:51
Не потрібно сприймати буквально, "передінфарктний стан" же в лапках
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 січ, 2024 16:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 15 січ, 2024 17:06
Додано: Пон 15 січ, 2024 17:11
так про це ще вночі писали, що уражений але сів. і перехоплення переговорів із аеродромом в анапі навіть викладали. фотку іла бачили? впевнений, відновленю не підлягає. тобто знищений.
ватні помийки всі дружно мовчать по а-50, чекають методичку. самі ініціативні вже доказують, що це рашн ППО (не знаю, чому вони про це брешуть самі собі, типу наш пройоп це не ваша перемога).
вразити із свого ППО свій же командний центр та дрлоу, яке дає вказівки цьому ППО, в глибокому тилу, на звичних маршрутах, із системою свій-чужий - на грані фантастики. ну або десь на пульті С-400 сидів агент буданова.
Востаннє редагувалось trololo в Пон 15 січ, 2024 17:16, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Пон 15 січ, 2024 17:12
Додано: Пон 15 січ, 2024 17:17
Але треба була би і робота оцих всіх:
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)
Державне бюро розслідувань (ДБР)
Вищий антикорупційний суд (ВАС)
Підсадні “ухилянти”, пропозиції хабарів, запис аудіо і відео, а потім і пакування вже якраз і посадовців-хабарників...
Спецавтівки мали би каруселити всіма містами України.
Це б додатково допомагало тецекашникам цінувати свої тилові роб.місця і зарплати...
Була. Вчора.
Додано: Пон 15 січ, 2024 17:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 15 січ, 2024 17:33
*Військова розвідка України з'ясувала, що РФ на 2024 рік ставить низку стратегічних цілей, в тому числі - вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Про це розповів представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький під час інтерв'ю "РБК-Україна".
Противники також займатимуться утриманням тимчасово окупованих територій частини Запорізької, Херсонської та Харківської областей.
«Ще однією з пріоритетних цілей вони для себе визначили знищення нашої системи ППО, нашої авіації, наших об'єктів оборонно-промислового комплексу, щоб не допустити нарощування нашого виробництва і посилення можливостей Збройних сил. Це ті завдання, які сьогодні собі ставить Російська Федерація на цей рік», - сказав Скібіцький.*
Питання в тому, навіщо наші доводять до відома суспільства саме так (як є? у ворога)?
Бо яка реакція пересічного на отаку інфу?
АТО-2 десь буде йти в наступному році. У ворога-агресора навіть нема катастрофічних загрозливих для країни планів.
Раніше було інакше: ворог хоче ого-го, але все під контролем, потрібно напружитися нам для нашої перемоги.
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Тобто що це?
Заспокоєння суспільства, дійсно перехід на АТО-2, введення в оману ворога.
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