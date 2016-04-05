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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 633563366337633863396340>
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:48

  flyman написав:
  холява написав:ФлаЙ , вибачте відходив .
........."передінфарктний стан " ???
Будь Ласка не пишіть дурниць , де написано слово ДІАГНОЗ ?
Це не дуже ....
При всьому моему доброзичлевому ставлено до вас .

як так інтепретував

Ні , це не дозволено .
Щоб установити діагноз , потрібен огляд , аналізи ,кардіограма і багато ще чого .....
ОЗНАКИ , це зовсім інше .
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:51

  холява написав:
  flyman написав:
  холява написав:ФлаЙ , вибачте відходив .
........."передінфарктний стан " ???
Будь Ласка не пишіть дурниць , де написано слово ДІАГНОЗ ?
Це не дуже ....
При всьому моему доброзичлевому ставлено до вас .

як так інтепретував

Ні , це не дозволено .
Щоб установити діагноз , потрібен огляд , аналізи ,кардіограма і багато ще чого .....
ОЗНАКИ , це зовсім інше .

Не потрібно сприймати буквально, "передінфарктний стан" же в лапках

  холява написав:Воно таке хворобливе !

:)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 січ, 2024 16:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 17:03

Хтось так невлучно всі повідомлення спотворив
холява
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 17:06

  Hotab написав:Залужний каже що наші і два. Мої не кажуть нічого (самі мабуть не знають). Моя думка - все ж самі себе.


росіяни не настільки безрукі. це був блукаючий патріот. інфа сотка
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 17:09

trololo , але про те, що Іл таки сів, вже підтвердилось.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 17:11

  Hotab написав:trololo , але про те, що Іл таки сів, вже підтвердилось.


так про це ще вночі писали, що уражений але сів. і перехоплення переговорів із аеродромом в анапі навіть викладали. фотку іла бачили? впевнений, відновленю не підлягає. тобто знищений.

ватні помийки всі дружно мовчать по а-50, чекають методичку. самі ініціативні вже доказують, що це рашн ППО (не знаю, чому вони про це брешуть самі собі, типу наш пройоп це не ваша перемога).

вразити із свого ППО свій же командний центр та дрлоу, яке дає вказівки цьому ППО, в глибокому тилу, на звичних маршрутах, із системою свій-чужий - на грані фантастики. ну або десь на пульті С-400 сидів агент буданова.
Востаннє редагувалось trololo в Пон 15 січ, 2024 17:16, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 17:12

  _hunter написав:
  Shaman написав:спробуйте виїхати з окупованих територій з українським паспортом...

Зачем? -- выезжают, естественно, по тамошним паспортам.

P.S.
а в том-то сообщении что "не так" было???

ЛДНР "паспортам" ?
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 17:17

  trololo написав:
  hume написав:И возвращаемся к тому, что сказал БЕЕ несколько месяцев назад. Служить придется идти тем, кто не сможет сойтись по цене с ТЦК.


думаю, коли реально почнеться пакування, то відкупитись буде не так то і просто. треба буде не тільки гроші, але і звязки, і везіння. короче, лотерейка. десь на посадах будуть реальні військові, поранені, які втрачали друзів і майно. і за пропозицію хабаря можна будет ще й в табло зловити.

в мене є товариш із такими можливостями. але він служить, попадав під роздачі, і я не впевнений як він відреагує на прохання допомогти із відмазкою. можливо, що навпаки))


Але треба була би і робота оцих всіх:

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)​
​Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)​
​Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)​
​Державне бюро розслідувань (ДБР)​
Вищий антикорупційний суд (ВАС)

Підсадні “ухилянти”, пропозиції хабарів, запис аудіо і відео, а потім і пакування вже якраз і посадовців-хабарників...
Спецавтівки мали би каруселити всіма містами України.
Це б додатково допомагало тецекашникам цінувати свої тилові роб.місця і зарплати...


  Успіх написав:
  unicdima написав:Комусь вже була зарплата?

Ні.

І так дехто в нас і передбачав затримку з Нового року.


Була. Вчора.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:навіть викладали. фотку іла бачили?

https://mil.in.ua/uk/news/rosiyany-poka ... rem-yl-22/
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 17:33

*Військова розвідка України з'ясувала, що РФ на 2024 рік ставить низку стратегічних цілей, в тому числі - вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Про це розповів представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький під час інтерв'ю "РБК-Україна".

Противники також займатимуться утриманням тимчасово окупованих територій частини Запорізької, Херсонської та Харківської областей.

«Ще однією з пріоритетних цілей вони для себе визначили знищення нашої системи ППО, нашої авіації, наших об'єктів оборонно-промислового комплексу, щоб не допустити нарощування нашого виробництва і посилення можливостей Збройних сил. Це ті завдання, які сьогодні собі ставить Російська Федерація на цей рік», - сказав Скібіцький.*
https://varta1.com.ua/news/u-gur-nazval ... 75654.html

Питання в тому, навіщо наші доводять до відома суспільства саме так (як є? у ворога)?
Бо яка реакція пересічного на отаку інфу?
АТО-2 десь буде йти в наступному році. У ворога-агресора навіть нема катастрофічних загрозливих для країни планів.

Раніше було інакше: ворог хоче ого-го, але все під контролем, потрібно напружитися нам для нашої перемоги.
__________________________________
Тобто що це?
Заспокоєння суспільства, дійсно перехід на АТО-2, введення в оману ворога.
detroytred
 
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