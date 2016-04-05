hume написав:И возвращаемся к тому, что сказал БЕЕ несколько месяцев назад. Служить придется идти тем, кто не сможет сойтись по цене с ТЦК.
думаю, коли реально почнеться пакування, то відкупитись буде не так то і просто. треба буде не тільки гроші, але і звязки, і везіння. короче, лотерейка. десь на посадах будуть реальні військові, поранені, які втрачали друзів і майно. і за пропозицію хабаря можна будет ще й в табло зловити.
в мене є товариш із такими можливостями. але він служить, попадав під роздачі, і я не впевнений як він відреагує на прохання допомогти із відмазкою. можливо, що навпаки))
Але треба була би і робота оцих всіх:
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) Державне бюро розслідувань (ДБР) Вищий антикорупційний суд (ВАС)
Підсадні “ухилянти”, пропозиції хабарів, запис аудіо і відео, а потім і пакування вже якраз і посадовців-хабарників... Спецавтівки мали би каруселити всіма містами України. Це б додатково допомагало тецекашникам цінувати свої тилові роб.місця і зарплати...
)))
Реалії життя інші. Мало того, що це кваліфікували лише як недбале ставлення до військової служби. Так ще і штраф аж 2600 гривень. Війна, військовий стан, кажете?
*Золочівський районний суд Львівщини визнав винним у недбалому ставленні до військової служби посадовця одного з районних ТЦК та СП, полковника Петра Марусина, який безпідставно виключав з військового обліку офіцерів запасу. Про це йдеться у матеріалі zaxid.net
andrijk777 написав:Він намагається це робити з року так 2004. Коли він отруїв президента нашої держави. Нажаль більшість(і ти як я зрозумів) цього не замітили. А замітили це коли ракети почали падати на голову.
Звичайно що ця розмова не доречна. Я не збираюсь нікому нічого доказувати. Мене цікавить питання: на яких умовах він готовий припинити війну? Відповідь "припиняти цю війну він не буде" не підходить, тому що в такому разі не було б стамбульських перемовин, не було б і мінських угод в кінці кінців.
Дуже ставити таке запитання, після всього, що ти написав ... ну що ж
Ці умови неодноразово озвучувались - визнання "теріторіальних реалій", демілітарізація, денацифікація, нейтральний, позаблоковий статус
визнання "теріторіальних реалій" - віддати рашистам, як мінімум, Донецьку, Луганську, Запоріжську, Херсонську області та Крим
демілітарізація - знищення української армії
денацифікація - знищення всього українського. Бо для кожного рашиста, все українське - це нацистське
нейтральний, позаблоковий статус - щоб Україна не мала ніяких самостійних стосунків з іншими країнами. Проте рашисти будуть в Україні, як у себе вдома
Ну а потім, будуть вимоги обрати Медведчука президентом. Далі, щоб віддали рашистам Харьківську, Миколаївську та Одеську області
Ти хочеш щоб я обговорював ці твої фантазії?
Це не фантазії, ти сам просив про умови припинення війни, ось вони
detroytred написав:Противники також займатимуться утриманням тимчасово окупованих територій частини Запорізької, Херсонської та Харківської областей
вы (я ко всем) где то здесь видите план захватить Херсон, Харьков или Запорожье? Не нужны им обл.центры из за затратности содержания. Лучше всего поля без людей. Украина страна пенсионеров. Никому мы не нужны. (К счастью).
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 15 січ, 2024 17:42, всього редагувалось 1 раз.
unicdima написав:За даними розвідки, щодня до лав Збройних сил Росії приєднуються приблизно 1000 осіб, окупантів мотивує висока заробітня плата, особливо це стосується мешканців кризових регіонів. ------------------------------------------------------------- і які в нас шанси виграти війну якщо в них кожного дня армія поповнюється на 2 батальони добровольцями, а українці все роблять щоб не йти на війну?
Знаю декількох, які 24.02 бігли у віськомати, їм тоді заявляли: "поки що ви не потрібні, ми вам зателефонуємо". Зараз морозяться від ТЦК. Не здогадуєтесь, чому?
Про це вище писав ФЛАЙ . Як тільки на справді треба іти в бій у всіх розлад шлунку .
Все потрібно робити вчасно. Тоді коли була маса бажаючих - потрібно було оголосити стан війни і брати їх усіх. Якщо не потрібні були на передовій - мобілізовувати в економіку, опертивно переведену на військові рейки і на будівницьво оборонних споруд - швидко виганяти москалів, не давши їм закопатись. І коли США підписали нам закон про Ленд-ліз - потрібно було наполягати на цій схемі постачання, а не "нам і так дають все необхідне". Натомість у нас були асфальт, бруківка, демонстративне толерування корупції, відосики, серіальчики, квартал і брехливий марафон - "ми вже перемогли". Москалі за цей час закопались, обійшли санкції, перевели свою економіку на військові рейки і налагодили котвеєр рекрутингу. І що тепер?
Бетон написав:статистика військових однозначно показала, що ці мобіки або лишають позиціїї або здаються. насильно мобілізовані шкодять За такою логікою ми б мали розгромити весь фронт після осінньої мобілізації москалів в 2022.
так і було б, якби дали зброю.
добре, припустимо, назбирають за рік 300..400 тисяч. що далі? орки припустимо мобілізують млн. який план? по розрахунках, моб резерв вже вичерпано, тому шукають вихід відміни відстрочок інвалідам наприклад. після цього, де брати людей?
Моб.резерв -- це 11млн чоловіків. 18-60. Якщо реально оцінювати “інвалідів”. А ще 11млн жінок...
Якщо відняти 2роки (з 16 до 18) то це мінус 1млн (≈2/(59-16)*24).
А на передовій всього тисяч 40 (60тис якщо рахувати вихідні дні).
І передова треба аби вони не могли ні проїхати, ні пройти колонами. І не могли потім вибивати двері у містах, грабувати, ґвалтувати і вбивати.
Ще якісь очевидні речі треба пояснювати?
Є чіткий розрахунок по офіційним даним, де взяли придатних, відняли бронь, інвалідів, відстрочки, СБУ, поліцію і так далі і отримали 1.2 млн. Враховуючи кількість діючих сальдо від'ємне, дефіцит 300 тисяч. Це на сьогодні вже.
Взять Золкина, к примеру, человек и хочет воевать, но не может. Осуждён за убийство в прошлом. Или Ким. И хочет человек, но не дают. Не пускают его. Всё о родине думает, о людях
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 15 січ, 2024 18:05, всього редагувалось 1 раз.