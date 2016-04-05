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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6337633863396340>
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 17:57

  Vadim_ написав:
  unicdima написав:Іл-22 таки сів але в решето, під списання.

Если долетел и сел то какое списание?


Та ДА , на дуршлаге можно і петельку Нестерова зробити .
Як на висоті тиск ?

Ви точно в броварню не заходили ?
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 17:57

  Vadim_ написав:
  unicdima написав:Іл-22 таки сів але в решето, під списання.

Если долетел и сел то какое списание?


звичайне списання. хотаб краще розкаще про приховані недоліки після такого ураження. те що трапилось натуральне чудо і ті ушльопки змогли сісти, не означає, що хтось ризикне знову на ньому літати. тим більше літаки цього типу росіяни вже давно не виробляють, тому і відновити навряд чи зможуть.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 17:58

  Бетон написав:Є чіткий розрахунок по офіційним даним, де взяли придатних, відняли бронь, інвалідів, відстрочки, СБУ, поліцію і так далі і отримали 1.2 млн. Враховуючи кількість діючих сальдо від'ємне, дефіцит 300 тисяч.
Це на сьогодні вже.


де можна почитати цей розрахунок?
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:08

  trololo написав:
  Бетон написав:Є чіткий розрахунок по офіційним даним, де взяли придатних, відняли бронь, інвалідів, відстрочки, СБУ, поліцію і так далі і отримали 1.2 млн. Враховуючи кількість діючих сальдо від'ємне, дефіцит 300 тисяч.
Це на сьогодні вже.


де можна почитати цей розрахунок?

https://vm.tiktok.com/ZM6QerjBq/


Адвокат Савко
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:13

  Бетон написав:
  trololo написав:
  Бетон написав:Є чіткий розрахунок по офіційним даним, де взяли придатних, відняли бронь, інвалідів, відстрочки, СБУ, поліцію і так далі і отримали 1.2 млн. Враховуючи кількість діючих сальдо від'ємне, дефіцит 300 тисяч.
Це на сьогодні вже.


де можна почитати цей розрахунок?

https://vm.tiktok.com/ZM6QerjBq/


Адвокат Савко

Дані взяті, словами будівельника, із довідників "Стеля".
Без діаграм Веєра не счітаєццо, так як не зрозуміло які множини і як перетинаюццо.
Не думаю, що і "Оберіг" щось покаже притомне.
З 2001 року не було перепису населення, щоб кріпаки не задумалися "а що так швидко нас етноцидять"?
І взагалі, може бути на незалежних територіях менше 20 млн наявного населення (не штатного, по метрикам), з них М1860 може, 7 млн.
І пропорції Ж/Ч зовсім інші, а не дердстатівські.
Як писали в темі КРЖН: "івно дані на вході, івно результати на виході".
Думаю, що 500К навіть із дідами та інвалідами 1ї групи не мобілізують.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 січ, 2024 18:17, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:14

Ніхто не замислювався над отаким рівнянням:
1. Захід ставить рфії умови --- йдете далі максимуму (кордонів ДонЛуг. областей), то надаємо Україні далекобійну зброю.
2. Ріфляндія ставить Заходу умови ---- починаєте надавати Україні більш потужну зброю і у кількості, яка дозволить їй перемогти, то "чого там опасається Захід?* - підвищення рівня ескалації.

От і маємо: в такому випадку по суті це домовлення по замовчуванню, не треба ніяких угод. І згідно цього йде отака собі бовтанка ...
Тепер і з -- давайте, Україно, за рахунок внутрішніх своїх резервів.
Бийся на передовому рубежі зі *світовим лихом*.
Бовтанка доки що?
Доки ріфляндія не істощиться...
З розрахунком, що нас підтримають.
Тонка така гра... з лебелями у будь-який момент.
Бо гарантій ми не маємо (саме тому Президент ото стільки волав саме про гарантії).
Да і моча сусіду теж може в голову вдарити.
Да і в партнерів якось теж не дуже-то все стабільно.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кацапы перегоняют и тушки старые после простоя. За штурвалом испытатели.
У них ген сломан, отвечающий за самосохранение. Всё это летающий металлоломом.
Траблы накапливаются долго, а металло пад, настанет рано или поздно.
Удивительна их способность до самого фак апа строить покер фейс.
Понторезы знатные. Жрать будет нечего, но оно выйдет с накрашенными губами и будет рассказывать, что оно побеждает весь мир
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:18

  Бетон написав:
  Bobua написав:
  Бетон написав:[quote="5673744:Бетон"

статистика військових однозначно показала, що ці мобіки або лишають позиціїї або здаються. насильно мобілізовані шкодять
За такою логікою ми б мали розгромити весь фронт після осінньої мобілізації москалів в 2022.[/quote


так і було б, якби дали зброю.

добре, припустимо, назбирають за рік 300..400 тисяч.
що далі? орки припустимо мобілізують млн.
який план?
по розрахунках, моб резерв вже вичерпано, тому шукають вихід відміни відстрочок інвалідам наприклад.
після цього, де брати людей?


Моб.резерв -- це 11млн чоловіків. 18-60. Якщо реально оцінювати “інвалідів”.
А ще 11млн жінок...

Ще не починали “черпати”!

В України є: 24млн осіб від 16 до 59 років. З майже 41млн всього.

Якщо відняти 2роки (з 16 до 18) то це мінус 1млн (≈2/(59-16)*24).


А на передовій всього тисяч 40 (60тис якщо рахувати вихідні дні).

І передова треба аби вони не могли ні проїхати, ні пройти колонами. І не могли потім вибивати двері у містах, грабувати, ґвалтувати і вбивати.


Ще якісь очевидні речі треба пояснювати?

Є чіткий розрахунок по офіційним даним, де взяли придатних, відняли бронь, інвалідів, відстрочки, СБУ, поліцію і так далі і отримали 1.2 млн. Враховуючи кількість діючих сальдо від'ємне, дефіцит 300 тисяч.
Це на сьогодні вже.

Взять Золкина, к примеру, человек и хочет воевать, но не может. Осуждён за убийство в прошлом.
Или Ким. И хочет человек, но не дают. Не пускают его. Всё о родине думает, о людях


Пропоную називати такі мутні розрахунки НЕчіткими.
Бо:
1) т.з. “непридатних” треба пропустити через кілька чужих тецека, аби прибрати по максимуму корупції,
2) броні й відстрочки не довічні, колись ті люди звільняться від ”доглядів” і для війська,
3) комусь дуже хочеться залишити тил без СБУ і поліції (а це всього лиш якісь там сотні тисяч осіб?), підозрюю це ті самі хотуни, які писали, що тецека не мають права стріляти в диверсантів..., але от цікаво чи хочуть всі 40млн тилів опинитись сам на сам з бандитами і дрг? от уявіть, що влада знімає всіх силовиків з цивільних об`єктів, міст, сіл, озер і рік..., і довбіться там як хочете, коли прокинуться сплячі агенти московії, навідники та ін. непотріб і вбиватимуть вас тисячами -- невже ж от саме про це мрієте?

І взагалі, 1.2млн з 11млн -- це явно ж якийсь абсурд. :)
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:20

  Vadim_ написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:спробуйте виїхати з окупованих територій з українським паспортом...

Зачем? -- выезжают, естественно, по тамошним паспортам.

P.S.
а в том-то сообщении что "не так" было???

ЛДНР "паспортам" ?

да хоть эритреи -- это вообще никакого значения не имеет...
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:25

  Vadim_ написав:
  unicdima написав:Іл-22 таки сів але в решето, під списання.

Если долетел и сел то какое списание?

Який звʼязок між «сів», і «отже не спишуть»??

Якщо пошкоджені силові елементи (шрапнеллю від ракети) то куди цей фюзеляж?
Якщо один - два двигуни встали від пошкодження, а тягнули на робочих на максимальному режимі по часу більше норми, то куди ці движки?
Якщо з трьох хоч одне колесо не вийшло , і посадка на пузо, то що буде з фюзеляжем?

Погано, що не всі кормлять бичка. Там крім пілотів ще верхніх офіцерів має бути кілька. А літака то по факту вже нема.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 січ, 2024 18:33, всього редагувалось 2 разів.
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