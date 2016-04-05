Та ДА , на дуршлаге можно і петельку Нестерова зробити .
Як на висоті тиск ?
Ви точно в броварню не заходили ?
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Додано: Пон 15 січ, 2024 17:57
Додано: Пон 15 січ, 2024 17:57
звичайне списання. хотаб краще розкаще про приховані недоліки після такого ураження. те що трапилось натуральне чудо і ті ушльопки змогли сісти, не означає, що хтось ризикне знову на ньому літати. тим більше літаки цього типу росіяни вже давно не виробляють, тому і відновити навряд чи зможуть.
Додано: Пон 15 січ, 2024 17:58
Додано: Пон 15 січ, 2024 18:08
Адвокат Савко
Додано: Пон 15 січ, 2024 18:13
Дані взяті, словами будівельника, із довідників "Стеля".
Без діаграм Веєра не счітаєццо, так як не зрозуміло які множини і як перетинаюццо.
Не думаю, що і "Оберіг" щось покаже притомне.
З 2001 року не було перепису населення, щоб кріпаки не задумалися "а що так швидко нас етноцидять"?
І взагалі, може бути на незалежних територіях менше 20 млн наявного населення (не штатного, по метрикам), з них М1860 може, 7 млн.
І пропорції Ж/Ч зовсім інші, а не дердстатівські.
Як писали в темі КРЖН: "івно дані на вході, івно результати на виході".
Думаю, що 500К навіть із дідами та інвалідами 1ї групи не мобілізують.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 січ, 2024 18:17, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 15 січ, 2024 18:14
Ніхто не замислювався над отаким рівнянням:
1. Захід ставить рфії умови --- йдете далі максимуму (кордонів ДонЛуг. областей), то надаємо Україні далекобійну зброю.
2. Ріфляндія ставить Заходу умови ---- починаєте надавати Україні більш потужну зброю і у кількості, яка дозволить їй перемогти, то "чого там опасається Захід?* - підвищення рівня ескалації.
От і маємо: в такому випадку по суті це домовлення по замовчуванню, не треба ніяких угод. І згідно цього йде отака собі бовтанка ...
Тепер і з -- давайте, Україно, за рахунок внутрішніх своїх резервів.
Бийся на передовому рубежі зі *світовим лихом*.
Бовтанка доки що?
Доки ріфляндія не істощиться...
З розрахунком, що нас підтримають.
Тонка така гра... з лебелями у будь-який момент.
Бо гарантій ми не маємо (саме тому Президент ото стільки волав саме про гарантії).
Да і моча сусіду теж може в голову вдарити.
Да і в партнерів якось теж не дуже-то все стабільно.
Додано: Пон 15 січ, 2024 18:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кацапы перегоняют и тушки старые после простоя. За штурвалом испытатели.
У них ген сломан, отвечающий за самосохранение. Всё это летающий металлоломом.
Траблы накапливаются долго, а металло пад, настанет рано или поздно.
Удивительна их способность до самого фак апа строить покер фейс.
Понторезы знатные. Жрать будет нечего, но оно выйдет с накрашенными губами и будет рассказывать, что оно побеждает весь мир
Додано: Пон 15 січ, 2024 18:18
Пропоную називати такі мутні розрахунки НЕчіткими.
Бо:
1) т.з. “непридатних” треба пропустити через кілька чужих тецека, аби прибрати по максимуму корупції,
2) броні й відстрочки не довічні, колись ті люди звільняться від ”доглядів” і для війська,
3) комусь дуже хочеться залишити тил без СБУ і поліції (а це всього лиш якісь там сотні тисяч осіб?), підозрюю це ті самі хотуни, які писали, що тецека не мають права стріляти в диверсантів..., але от цікаво чи хочуть всі 40млн тилів опинитись сам на сам з бандитами і дрг? от уявіть, що влада знімає всіх силовиків з цивільних об`єктів, міст, сіл, озер і рік..., і довбіться там як хочете, коли прокинуться сплячі агенти московії, навідники та ін. непотріб і вбиватимуть вас тисячами -- невже ж от саме про це мрієте?
І взагалі, 1.2млн з 11млн -- це явно ж якийсь абсурд.
Додано: Пон 15 січ, 2024 18:20
Додано: Пон 15 січ, 2024 18:25
Який звʼязок між «сів», і «отже не спишуть»??
Якщо пошкоджені силові елементи (шрапнеллю від ракети) то куди цей фюзеляж?
Якщо один - два двигуни встали від пошкодження, а тягнули на робочих на максимальному режимі по часу більше норми, то куди ці движки?
Якщо з трьох хоч одне колесо не вийшло , і посадка на пузо, то що буде з фюзеляжем?
Погано, що не всі кормлять бичка. Там крім пілотів ще верхніх офіцерів має бути кілька. А літака то по факту вже нема.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 січ, 2024 18:33, всього редагувалось 2 разів.
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