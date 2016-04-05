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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6337633863396340
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:27

  detroytred написав:Ніхто не замислювався над отаким рівнянням:
1. Захід ставить рфії умови --- йдете далі максимуму (кордонів ДонЛуг. областей), то надаємо Україні далекобійну зброю.
2. Ріфляндія ставить Заходу умови ---- починаєте надавати Україні більш потужну зброю і у кількості, яка дозволить їй перемогти, то "чого там опасається Захід?* - підвищення рівня ескалації.

От і маємо: в такому випадку по суті це домовлення по замовчуванню, не треба ніяких угод. І згідно цього йде отака собі бовтанка ...
Тепер і з -- давайте, Україно, за рахунок внутрішніх своїх резервів.
Бийся на передовому рубежі зі *світовим лихом*.
Бовтанка доки що?
Доки ріфляндія не істощиться...
З розрахунком, що нас підтримають.
Тонка така гра... з лебелями у будь-який момент.
Бо гарантій ми не маємо (саме тому Президент ото стільки волав саме про гарантії).
Да і моча сусіду теж може в голову вдарити.
Да і в партнерів якось теж не дуже-то все стабільно.

Та задумывались, конечно, но с несменяемого же не спросиш за План Пэрэмогы -- поэтому остается только один путь...
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:28

  Бетон написав:
  trololo написав:
  Бетон написав:Є чіткий розрахунок по офіційним даним, де взяли придатних, відняли бронь, інвалідів, відстрочки, СБУ, поліцію і так далі і отримали 1.2 млн. Враховуючи кількість діючих сальдо від'ємне, дефіцит 300 тисяч.
Це на сьогодні вже.


де можна почитати цей розрахунок?

https://vm.tiktok.com/ZM6QerjBq/


Адвокат Савко



савко нарахував 2млн осіб (засуджених) звідки такі данні?
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:34

  trololo написав:Schmit

чому ви про це не писали "вчасно"? заднім число всі такі розумні, шо капець

Про необхідність введення стану війни згідно Конституції та про економіку на військові рейки пишу вже давно. Ви просто не помітили.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:35

  trololo написав:
  Vadim_ написав:
  unicdima написав:Іл-22 таки сів але в решето, під списання.

Если долетел и сел то какое списание?


звичайне списання. хотаб краще розкаще про приховані недоліки після такого ураження. те що трапилось натуральне чудо і ті ушльопки змогли сісти, не означає, що хтось ризикне знову на ньому літати. тим більше літаки цього типу росіяни вже давно не виробляють, тому і відновити навряд чи зможуть.

А хто він такий, яка заслуга ?
З'їбався з України в стані війни захищати Африку?
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:37

  _hunter написав:Та задумывались, конечно, но с несменяемого же не спросиш за План Пэрэмогы -- поэтому остается только один путь...

Іронія долі полягає в тому, що Діючий - єдиний серед політичного бомонду, хто гарантує не звернення з цього шляху (про що постійно заявляє). Гарантує тим, хто категорично проти будь-яких інших шляхів.
Але оці ті є найбільшими критиками Діючого.
Отака катавасія.

В нас куди не ткни суцільні парадокси.
detroytred
 
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  #<1 ... 6337633863396340
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