detroytred написав:Ніхто не замислювався над отаким рівнянням: 1. Захід ставить рфії умови --- йдете далі максимуму (кордонів ДонЛуг. областей), то надаємо Україні далекобійну зброю. 2. Ріфляндія ставить Заходу умови ---- починаєте надавати Україні більш потужну зброю і у кількості, яка дозволить їй перемогти, то "чого там опасається Захід?* - підвищення рівня ескалації.
От і маємо: в такому випадку по суті це домовлення по замовчуванню, не треба ніяких угод. І згідно цього йде отака собі бовтанка ... Тепер і з -- давайте, Україно, за рахунок внутрішніх своїх резервів. Бийся на передовому рубежі зі *світовим лихом*. Бовтанка доки що? Доки ріфляндія не істощиться... З розрахунком, що нас підтримають. Тонка така гра... з лебелями у будь-який момент. Бо гарантій ми не маємо (саме тому Президент ото стільки волав саме про гарантії). Да і моча сусіду теж може в голову вдарити. Да і в партнерів якось теж не дуже-то все стабільно.
Та задумывались, конечно, но с несменяемого же не спросиш за План Пэрэмогы -- поэтому остается только один путь...
Бетон написав:Є чіткий розрахунок по офіційним даним, де взяли придатних, відняли бронь, інвалідів, відстрочки, СБУ, поліцію і так далі і отримали 1.2 млн. Враховуючи кількість діючих сальдо від'ємне, дефіцит 300 тисяч. Це на сьогодні вже.
unicdima написав:Іл-22 таки сів але в решето, під списання.
Если долетел и сел то какое списание?
звичайне списання.хотаб краще розкаще про приховані недоліки після такого ураження. те що трапилось натуральне чудо і ті ушльопки змогли сісти, не означає, що хтось ризикне знову на ньому літати. тим більше літаки цього типу росіяни вже давно не виробляють, тому і відновити навряд чи зможуть.
А хто він такий, яка заслуга ? З'їбався з України в стані війни захищати Африку?
_hunter написав:Та задумывались, конечно, но с несменяемого же не спросиш за План Пэрэмогы -- поэтому остается только один путь...
Іронія долі полягає в тому, що Діючий - єдиний серед політичного бомонду, хто гарантує не звернення з цього шляху (про що постійно заявляє). Гарантує тим, хто категорично проти будь-яких інших шляхів. Але оці ті є найбільшими критиками Діючого. Отака катавасія.