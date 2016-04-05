Бетон написав:Є чіткий розрахунок по офіційним даним, де взяли придатних, відняли бронь, інвалідів, відстрочки, СБУ, поліцію і так далі і отримали 1.2 млн. Враховуючи кількість діючих сальдо від'ємне, дефіцит 300 тисяч. Це на сьогодні вже.
_hunter написав:Та задумывались, конечно, но с несменяемого же не спросиш за План Пэрэмогы -- поэтому остается только один путь...
Іронія долі полягає в тому, що Діючий - єдиний серед політичного бомонду, хто гарантує невідвернення з цього шляху (про що постійно заявляє). Гарантує тим, хто категорично проти будь-яких інших шляхів. Але оці ті є найбільшими критиками Діючого. Отака катавасія.
В нас куди не ткни суцільні парадокси.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 15 січ, 2024 18:42, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Та задумывались, конечно, но с несменяемого же не спросиш за План Пэрэмогы -- поэтому остается только один путь...
Іронія долі полягає в тому, що Діючий - єдиний серед політичного бомонду, хто гарантує не звернення з цього шляху (про що постійно заявляє). Гарантує тим, хто категорично проти будь-яких інших шляхів. Але оці ті є найбільшими критиками Діючого. Отака катавасія.
В нас куди не ткни суцільні парадокси.
20 травня о 24:00 діюча карета перетвориться в тикву
Hotab написав:Якщо пошкоджені силові елементи (шрапнеллю від ракети) то куди цей фюзеляж? Якщо один - два двигуни встали від пошкодження, а тягнули на робочих на максимальному режимі по часу більше норми, то куди ці движки? Якщо з трьох хоч одне колесо не вийшло , і посадка на пузо, то що буде з фюзеляжем?
_hunter написав:Та задумывались, конечно, но с несменяемого же не спросиш за План Пэрэмогы -- поэтому остается только один путь...
Іронія долі полягає в тому, що Діючий - єдиний серед політичного бомонду, хто гарантує не звернення з цього шляху (про що постійно заявляє). Гарантує тим, хто категорично проти будь-яких інших шляхів. Але оці ті є найбільшими критиками Діючого. Отака катавасія.
В нас куди не ткни суцільні парадокси.
20 травня о 24:00 діюча карета перетвориться в тикву
От я не впевнений, що він цьому не архізрадіє. І зі словами "зробив все, що міг" покине сцену. Для власне нього це супервихід.
Це чисто такий мій дилетанський погляд на саме цю подію. Бо хз, яка там кухня.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 15 січ, 2024 18:50, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:Пропоную називати такі мутні розрахунки НЕчіткими. Бо: 1) т.з. “непридатних” треба пропустити через кілька чужих тецека, аби прибрати по максимуму корупції, 2) броні й відстрочки не довічні, колись ті люди звільняться від ”доглядів” і для війська,
"У нас величезний штат діючих силовиків у різних відомствах. А скільки з них із 45 років на пенсії сидять? У законодавстві взагалі не прописано залучення цієї категорії до служби. Звільнився (із силових структур) у 45 років — ставай на військовий облік. Тільки поліцейських 800 тисяч, а якщо взяти експрацівників СБУ та інших, вийде мінімум 1,2 мільйона підготовлених до служби. І про яку мобілізацію простих українців ми говоримо?" — акцентує Снєгирьов. https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/619628- ... bilizaciyu
_hunter написав:Та задумывались, конечно, но с несменяемого же не спросиш за План Пэрэмогы -- поэтому остается только один путь...
Іронія долі полягає в тому, що Діючий - єдиний серед політичного бомонду, хто гарантує невідвернення з цього шляху (про що постійно заявляє). Гарантує тим, хто категорично проти будь-яких інших шляхів. Але оці ті є найбільшими критиками Діючого. Отака катавасія.
В нас куди не ткни суцільні парадокси.
А в чем ирония? Да и неспособность видеть альтернативные пути -- вроде как совсем не добродетель...