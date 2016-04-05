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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 63386339634063416342>
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:28

  Бетон написав:
  trololo написав:
  Бетон написав:Є чіткий розрахунок по офіційним даним, де взяли придатних, відняли бронь, інвалідів, відстрочки, СБУ, поліцію і так далі і отримали 1.2 млн. Враховуючи кількість діючих сальдо від'ємне, дефіцит 300 тисяч.
Це на сьогодні вже.


де можна почитати цей розрахунок?

https://vm.tiktok.com/ZM6QerjBq/


Адвокат Савко



савко нарахував 2млн осіб (засуджених) звідки такі данні?
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:34

  trololo написав:Schmit

чому ви про це не писали "вчасно"? заднім число всі такі розумні, шо капець

Про необхідність введення стану війни згідно Конституції та про економіку на військові рейки пишу вже давно. Ви просто не помітили.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:37

  _hunter написав:Та задумывались, конечно, но с несменяемого же не спросиш за План Пэрэмогы -- поэтому остается только один путь...

Іронія долі полягає в тому, що Діючий - єдиний серед політичного бомонду, хто гарантує невідвернення з цього шляху (про що постійно заявляє). Гарантує тим, хто категорично проти будь-яких інших шляхів.
Але оці ті є найбільшими критиками Діючого.
Отака катавасія.

В нас куди не ткни суцільні парадокси.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 15 січ, 2024 18:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:42

  _hunter написав:да хоть эритреи -- это вообще никакого значения не имеет...

Да?
Так тамошние это чьи?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Пон 15 січ, 2024 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:42

  detroytred написав:
  _hunter написав:Та задумывались, конечно, но с несменяемого же не спросиш за План Пэрэмогы -- поэтому остается только один путь...

Іронія долі полягає в тому, що Діючий - єдиний серед політичного бомонду, хто гарантує не звернення з цього шляху (про що постійно заявляє). Гарантує тим, хто категорично проти будь-яких інших шляхів.
Але оці ті є найбільшими критиками Діючого.
Отака катавасія.

В нас куди не ткни суцільні парадокси.

20 травня о 24:00 діюча карета перетвориться в тикву
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:46

  Hotab написав:Якщо пошкоджені силові елементи (шрапнеллю від ракети) то куди цей фюзеляж?
Якщо один - два двигуни встали від пошкодження, а тягнули на робочих на максимальному режимі по часу більше норми, то куди ці движки?
Якщо з трьох хоч одне колесо не вийшло , і посадка на пузо, то що буде з фюзеляжем?

Отож.
Не зря ж техніком ЛА може буде тільки СД-к.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:49

  flyman написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Та задумывались, конечно, но с несменяемого же не спросиш за План Пэрэмогы -- поэтому остается только один путь...

Іронія долі полягає в тому, що Діючий - єдиний серед політичного бомонду, хто гарантує не звернення з цього шляху (про що постійно заявляє). Гарантує тим, хто категорично проти будь-яких інших шляхів.
Але оці ті є найбільшими критиками Діючого.
Отака катавасія.

В нас куди не ткни суцільні парадокси.

20 травня о 24:00 діюча карета перетвориться в тикву

От я не впевнений, що він цьому не архізрадіє. І зі словами "зробив все, що міг" покине сцену.
Для власне нього це супервихід.

Це чисто такий мій дилетанський погляд на саме цю подію.
Бо хз, яка там кухня.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 15 січ, 2024 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:50

  Bobua написав:Пропоную називати такі мутні розрахунки НЕчіткими.
Бо:
1) т.з. “непридатних” треба пропустити через кілька чужих тецека, аби прибрати по максимуму корупції,
2) броні й відстрочки не довічні, колись ті люди звільняться від ”доглядів” і для війська,


"У нас величезний штат діючих силовиків у різних відомствах. А скільки з них із 45 років на пенсії сидять? У законодавстві взагалі не прописано залучення цієї категорії до служби. Звільнився (із силових структур) у 45 років — ставай на військовий облік. Тільки поліцейських 800 тисяч, а якщо взяти експрацівників СБУ та інших, вийде мінімум 1,2 мільйона підготовлених до служби. І про яку мобілізацію простих українців ми говоримо?" — акцентує Снєгирьов.
https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/619628- ... bilizaciyu
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:50

  detroytred написав:
  _hunter написав:Та задумывались, конечно, но с несменяемого же не спросиш за План Пэрэмогы -- поэтому остается только один путь...

Іронія долі полягає в тому, що Діючий - єдиний серед політичного бомонду, хто гарантує невідвернення з цього шляху (про що постійно заявляє). Гарантує тим, хто категорично проти будь-яких інших шляхів.
Але оці ті є найбільшими критиками Діючого.
Отака катавасія.

В нас куди не ткни суцільні парадокси.

А в чем ирония? Да и неспособность видеть альтернативные пути -- вроде как совсем не добродетель...
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:52

нє, ну а шо?

Верховний суд поновив на посаді чиновницю з паспортом РФ

https://inforesist.org/ua/verhovnij-sud-ponoviv-na-posadi-chinovniczyu-z-pasportom-rf/
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