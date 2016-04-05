somilitark написав:

Бюджет на 2024-й рік треба переробляти, бо мають набрати більше 400 000 військовослужбовців.Уряд трохи в шоці, бо треба ще десь "знайти" мінімум 500 ярдів гривень.Це ще оптимістичний прогноз, бо надходження бюджета падають.Плюс блокування кордону, падіння наших експортних цін на товари, що вивозяться.В мене є інформація з АЗС, після того, як приблизно в 20-х числах грудня була оприлюднена інфа про посилення мобілізації, то відбулось суттєве скорочення продажів палива на АЗС, економічна активність завмирає, бо дуже багато "ухилянтів" залягли на дно. Податків від споживання буде менше, більше прийдеться друкувати гривні.Плюс по допомозі від партнерів, рік 2023-й ми закрили, усю обіцяну допомогу отримали, в грудні більше 5-ть ярдів доларів, а ось на 2024-й повний туман.Допомогу від ЄС заблоковано, США теж грають в не зрозумілу гру.Але якщо взяти позитивний сценарій, що все таки допомогу виділять і ЄС і США, то там суми явно менші ніж нам треба.Кажуть по допомозі від США республіканці проти живих грошей, тільки військова допомога, першочергово озвучувалась сума в 825 лямів в місяць прямої бюджетної підтрики, але по останнім новинам її замінили на військову допомогу чи взагалі прибрали.Єс мав налити приблизно по ярду євро в місяць.Тобто 1.9 ярда доларів в місяць ми можемо зливати на міжбанку, якщо все піде як треба, але по поточним запитам існує потреба мінімум в 3 ярди на місяць!!!До чого я це все веду, гривню треба девальвувати мінімум до курса 50, щоб трохи зводити кінці з кінцями, це одразу вильється в мінус 20% на ринку нерухомості.Ніякого зростання в доларах чи євро не може бути, це просто шарлатанство вводити в оману людей, що ціни мають хоч якусь надію на ріст, падіння і тільки падіння, хоч би фронт не рухнув, бо тоді вже буде не до нерухомості, пожитки в руки і геть до західного кордону, вивозити жінок і дітей, а самі під рушницю без ВЛК від ТЦК...Так що поки що треба згадати коронну фразу: залиш надію, на зростання цін в твердій валюті, на нерухомість, на території Україна.