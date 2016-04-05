Bobua написав:Пропоную називати такі мутні розрахунки НЕчіткими. Бо: 1) т.з. “непридатних” треба пропустити через кілька чужих тецека, аби прибрати по максимуму корупції, 2) броні й відстрочки не довічні, колись ті люди звільняться від ”доглядів” і для війська,
"У нас величезний штат діючих силовиків у різних відомствах. А скільки з них із 45 років на пенсії сидять? У законодавстві взагалі не прописано залучення цієї категорії до служби. Звільнився (із силових структур) у 45 років — ставай на військовий облік. Тільки поліцейських 800 тисяч, а якщо взяти експрацівників СБУ та інших, вийде мінімум 1,2 мільйона підготовлених до служби. І про яку мобілізацію простих українців ми говоримо?" — акцентує Снєгирьов. https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/619628- ... bilizaciyu
Щось я маю сумнів, що пенси поліції і т.д. не на військовому обліку. Тобто не є військовозобов'язаними.
Бо пенітенціарники точно на вобліку. В паспорті штампики військовозобов'язаний.
Бетон написав:Є чіткий розрахунок по офіційним даним, де взяли придатних, відняли бронь, інвалідів, відстрочки, СБУ, поліцію і так далі і отримали 1.2 млн. Враховуючи кількість діючих сальдо від'ємне, дефіцит 300 тисяч. Це на сьогодні вже.
_hunter написав:Та задумывались, конечно, но с несменяемого же не спросиш за План Пэрэмогы -- поэтому остается только один путь...
Іронія долі полягає в тому, що Діючий - єдиний серед політичного бомонду, хто гарантує не звернення з цього шляху (про що постійно заявляє). Гарантує тим, хто категорично проти будь-яких інших шляхів. Але оці ті є найбільшими критиками Діючого. Отака катавасія.
В нас куди не ткни суцільні парадокси.
20 травня о 24:00 діюча карета перетвориться в тикву
Так он же ж говорил, вроде бы -- нияких выборив -- т.е. планирует по следам "дедушки" пойти...
Бетон написав:Є чіткий розрахунок по офіційним даним, де взяли придатних, відняли бронь, інвалідів, відстрочки, СБУ, поліцію і так далі і отримали 1.2 млн. Враховуючи кількість діючих сальдо від'ємне, дефіцит 300 тисяч. Це на сьогодні вже.
дякую, глянув. дуже примітивний і неправильний розрахунок. він там сильно занизив розрахунки. двічі порахував виїхавших з окупованих територій в европу, взяв 2,7 млн інвалідів (не віднявши жінок, старих та дітей, точніше віднявши двічі). коли рахував злочинців, припустив що це все призовники (не віднявши жінок, старих), не врахувавши терміни погашення судимості та те, що зеки зараз теж служать. багатодітних двічі порахував (не врахував тих хто виїхав), відняв поліцейських та СБУ без врахування жінок. відняв мільйон молодих, не врахувавши те що вже відняв 400 тис студентів. 500 тисяч на броні, яка може завтра зникнути. ну і ще там косяків всяких вистачає. херня короче, а не розрахунок.
Востаннє редагувалось trololo в Пон 15 січ, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Щось я маю сумнів, що пенси поліції і т.д. не на військовому обліку. Тобто не є військовозобов'язаними.
Звичайно що всі на обліку. Популізм в стилі юльки. І по цифрі, і по «підготовлені». Отой пузирь , що в мрео екзамени приймав все життя, це до чого він підготовлений? А те, що йому 50+ тепер вже не рахується, лише цивільний в 50+ це дід. А мент в 50 + ще горяч ?)) Нє, я розумію що соціальний запит на те, щоб «упирів хабарних в окоп « високий) Тим більше що будь-який чекіст (СБУ) чи поліцейський зі слідчим - в очах плебсу це обовʼязково хабарник, якого треба зараз прищучитюти окопом))
somilitark написав:Бюджет на 2024-й рік треба переробляти, бо мають набрати більше 400 000 військовослужбовців. Уряд трохи в шоці, бо треба ще десь "знайти" мінімум 500 ярдів гривень. Це ще оптимістичний прогноз, бо надходження бюджета падають. Плюс блокування кордону, падіння наших експортних цін на товари, що вивозяться. В мене є інформація з АЗС, після того, як приблизно в 20-х числах грудня була оприлюднена інфа про посилення мобілізації, то відбулось суттєве скорочення продажів палива на АЗС, економічна активність завмирає, бо дуже багато "ухилянтів" залягли на дно. Податків від споживання буде менше, більше прийдеться друкувати гривні. Плюс по допомозі від партнерів, рік 2023-й ми закрили, усю обіцяну допомогу отримали, в грудні більше 5-ть ярдів доларів, а ось на 2024-й повний туман. Допомогу від ЄС заблоковано, США теж грають в не зрозумілу гру. Але якщо взяти позитивний сценарій, що все таки допомогу виділять і ЄС і США, то там суми явно менші ніж нам треба. Кажуть по допомозі від США республіканці проти живих грошей, тільки військова допомога, першочергово озвучувалась сума в 825 лямів в місяць прямої бюджетної підтрики, але по останнім новинам її замінили на військову допомогу чи взагалі прибрали. Єс мав налити приблизно по ярду євро в місяць. Тобто 1.9 ярда доларів в місяць ми можемо зливати на міжбанку, якщо все піде як треба, але по поточним запитам існує потреба мінімум в 3 ярди на місяць!!! До чого я це все веду, гривню треба девальвувати мінімум до курса 50, щоб трохи зводити кінці з кінцями, це одразу вильється в мінус 20% на ринку нерухомості. Ніякого зростання в доларах чи євро не може бути, це просто шарлатанство вводити в оману людей, що ціни мають хоч якусь надію на ріст, падіння і тільки падіння, хоч би фронт не рухнув, бо тоді вже буде не до нерухомості, пожитки в руки і геть до західного кордону, вивозити жінок і дітей, а самі під рушницю без ВЛК від ТЦК... Так що поки що треба згадати коронну фразу: залиш надію, на зростання цін в твердій валюті, на нерухомість, на території Україна.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 січ, 2024 19:38, всього редагувалось 1 раз.
trololo написав:[quote="5673835:hume" И возвращаемся к тому, что сказал БЕЕ несколько месяцев назад. Служить придется идти тем, кто не сможет сойтись по цене с ТЦК. [/quote
думаю, коли реально почнеться пакування, то відкупитись буде не так то і просто. треба буде не тільки гроші, але і звязки, і везіння. короче, лотерейка. десь на посадах будуть реальні військові, поранені, які втрачали друзів і майно. і за пропозицію хабаря можна будет ще й в табло зловити.
в мене є товариш із такими можливостями. але він служить, попадав під роздачі, і я не впевнений як він відреагує на прохання допомогти із відмазкою. можливо, що навпаки))
Але треба була би і робота оцих всіх:
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) Державне бюро розслідувань (ДБР) Вищий антикорупційний суд (ВАС)
Підсадні “ухилянти”, пропозиції хабарів, запис аудіо і відео, а потім і пакування вже якраз і посадовців-хабарників... Спецавтівки мали би каруселити всіма містами України. Це б додатково допомагало тецекашникам цінувати свої тилові роб.місця і зарплати...
)))
Реалії життя інші. Мало того, що це кваліфікували лише як недбале ставлення до військової служби. Так ще і штраф аж 2600 гривень. Війна, військовий стан, кажете?
*Золочівський районний суд Львівщини визнав винним у недбалому ставленні до військової служби посадовця одного з районних ТЦК та СП, полковника Петра Марусина, який безпідставно виключав з військового обліку офіцерів запасу. Про це йдеться у матеріалі zaxid.net
А років п'ять тому за нетверезу їзду всл турляли зі служби нафіг без пенсії... У мирний час.
Навіщо штраф? Якщо мирні закони не діють, то ті покидьки ніби то ж такі самі військові військові раби, як і ми...?
Чому не релокація під Авдіївку? Або, для калічних хабароотримувачів -- виведення зі штату і в якесь задуп`я на зарплату 500-800грв... Цікаво куди підуть скаржитись і хто їх “жалітиме”. Чому вище військ. керівництво не може формувати бригаду з хабарників, і розміщувати її під обстрілами. Одеський військом (полковник?), хай би був там навіть взводним, і насипте йому майорів, лейтів...
Хай навіть і тікають. Хай буде сезече чи дезертирство. Для цього вже з кінця 22р є і цікаві мирні закони...
Чому такий цирк влаштовують з усім цим військ.лайном? Чому Зе і За такі немічні, коли треба закликати до порядку підлеглих?? Чому тоді ми повинні випрошувати демобілізацію у цих немічних, і чи не вийде так, що після 24міс просто масово почнуть звалювати...?