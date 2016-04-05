дякую, глянув. дуже примітивний і неправильний розрахунок. він там сильно занизив розрахунки. двічі порахував виїхавших з окупованих територій в европу, взяв 2,7 млн інвалідів (не віднявши жінок, старих та дітей, точніше віднявши двічі). коли рахував злочинців, припустив що це все призовники (не віднявши жінок, старих), не врахувавши терміни погашення судимості та те, що зеки зараз теж служать. багатодітних двічі порахував (не врахував тих хто виїхав), відняв поліцейських та СБУ без врахування жінок. відняв мільйон молодих, не врахувавши те що вже відняв 400 тис студентів. 500 тисяч на броні, яка може завтра зникнути. ну і ще там косяків всяких вистачає. херня короче, а не розрахунок.
Я теж оці системні помилки , які зараз показали ви, бачу постійно. Зрадо*обам все здається, що нема з кого призивати. Насправді більш ніж повно. І це все навіть можна без удару по економіці. Питання по загальній кількості населення навіть до війни . Його не знає ніхто. А після окупації територій , та законного і незаконного виїзду , так тим більше.
Чому вище військ. керівництво не може формувати бригаду з хабарників, і розміщувати її під обстрілами. Одеський військом (полковник?), хай би був там навіть взводним, і насипте йому майорів, лейтів...
Колись Гриценко позбавляв військових звань до рядового будь якого офіцера. (Нажаль часто безпідставно і вони через суд повертали) . Тоді можна рядовим в окоп хабарника направити. Але поки нема рішення суду по хабарнику, будь яке позбавлення його звання буде не законним. Він ще не винуватий.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 січ, 2024 20:03, всього редагувалось 3 разів.
07.08.2023 Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи со встречей в Джидде по украинской тематике ... Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если
- киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки,
- а его западные спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями.
- Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
- Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение,
- обеспечены демилитаризация и денацификация Украины,
- права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями ее внутреннего законодательства и международного права.
Мы убеждены, что реализация этих элементов в полной мере отвечает международному миру и безопасности, за которые и борется Россия.
"новые территориальные реалии" - вся Херсонская область, включая Херсон, вся Запорожская область, включая Запорожье, ессно полностью Донецкая и Луганская области, Крым.
Ще один фантазер. По твоєму посиланню такого тексту немає. Хоча може Захарова приблизно таке щось і говорила, але Захарова не рівна путін. Її слова нічого не означають. Медведєв ось обіцяв кинути атомну бомбу на Лондон. Коли чекати?
А ось що знайшов я:
Вони (росіяни – 24 Канал) дійсно майже до останнього сподівалися, що вони нас дотиснуть до підписання такої угоди, щоб ми взяли нейтралітет. Це була найбільша для них справа. Вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо – як Фінляндія колись – нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО, – пояснив він(Арахамія).
З точки зору закону - вона в мене є, законність. І навіть не шукав як ти незаконний «інший способом, бо мене змусили». З очку зору моралі - знову. Нема дефіциту пілотів в авіапідрозділах. На відміну від дефіциту в артилерійських. Проте твоя моральність десь зникає і ти готовий ЩЕ більше пустим зробити штат, пішовши. А не йдеш, бо ще не придумав як. А не «бо моральний» То може ти трохи помовчиш, бо сьогодні дають зразу по тижню «курорту».
Раби, ув'язнені... - а нічо так зробили умови для "цвіту нації, для героїв", що от такі виникають думки/асоціації... Але ж ув'язненні, як правило - це покидьки суспільства! Тоді виходить, що ми далеко не втікаємо від...
Bobua написав:Чому Зе і За такі немічні, коли треба закликати до порядку підлеглих??
Політичні імпотенти)) як і колективний захід)) А За - це ж взагалі, супервійськова людина, головнокомандувач(!!!), людина вчилась різним стратегіям війни і т.п. - і за 22міс аж тепер видавити тільки "тупик"??? А про заміну хлопців на фронті не спромігся подумати за 22міс??? Це ким потрібно бути, щоб так нікчемно повестись??? І то ще його більшість підтримує/схвалює...
Bobua написав:Чому тоді ми повинні випрошувати демобілізацію у цих немічних, і чи не вийде так, що після 24міс просто масово почнуть звалювати...?
Тобто, в сзч, чи як?(якщо закон не приймуть, або приймуть 36міс)
З точки зору закону - вона в мене є, законність. І навіть не шукав як ти незаконний «інший способом, бо мене змусили». З очку зору моралі - знову. Нема дефіциту пілотів в авіапідрозділах. На відміну від дефіциту в артилерійських. Проте твоя моральність десь зникає і ти готовий ЩЕ більше пустим зробити штат, пішовши. А не йдеш, бо ще не придумав як. А не «бо моральний» То може ти трохи помовчиш, бо сьогодні дають зразу по тижню «курорту».
1. Ти не зістрибуй)) а то вже далеко не втікаєш від більшості)) - бо як тут, то ти "поізносився", а як в Занзібар рубати бабло - так ти здоровіший здоровшого! Тож, тобі теж можна сказати - або сітківку підклей, або з філіпінки злізай 2. "По тижню на курорт" - це поки ТЦК на них нема)) бо далі і вони поїдуть на "курорт", але вже на довше
Ну добре там я... - але ж побратими-добровольці питають: "Як плять так, що ти добровільно можеш увійти/вступити, а вийни добровільно - ні?!" Типу що - зайшли і клітку закрили? Це так з добровольцями - найкращими воїнами поводяться???