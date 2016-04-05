RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6341634263436344>
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 20:46

Успіх ,

бо як тут, то ти "поізносився", а як в Занзібар рубати бабло - так ти здоровіший здоровшого!


Я не тільки не «зістрибую», а можу і настрибнути.
Мені твоє «не відрізняєшся від більшості» до лампади.
Бо пробує критикувати ще більший ухилянт. Чому більший? Бо наприкінці першого ж року вже вимагав міняти. Не дивлячись на дефіцит о/с в підрозділі.
Тобто тебе не комплексність підрозділу і здатність його виконувати завдання вже майже рік турбує, а твоя особиста дупця. Яка за рік втомилась. Всього за рік.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 січ, 2024 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 10710
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 20:48

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Успіх астанавись. Подонки есть везде не только в среде ЗК. Подонок это способ мышления.

То чому до нас, в деякій мірі, ставляться як до покидьків суспільства?
Я про обмеження волі/вільного пересування...
І ще тобою командують, як рабом!


Що ви у хвилосохфію полізли ?
Ще з таким надривом ....
Бросьте комп і краще приготуйте щось , головне відійдіть від компа .
холява
2
 
Повідомлень: 4065
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4100 раз.
Подякували: 4457 раз.
 
Профіль
4
20
1
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 20:55

  Hotab написав:
  trololo написав:
  Бетон написав:
де можна почитати цей розрахунок?

https://vm.tiktok.com/ZM6QerjBq/

Адвокат Савко


дякую, глянув. дуже примітивний і неправильний розрахунок. він там сильно занизив розрахунки. двічі порахував виїхавших з окупованих територій в европу, взяв 2,7 млн інвалідів (не віднявши жінок, старих та дітей, точніше віднявши двічі). коли рахував злочинців, припустив що це все призовники (не віднявши жінок, старих), не врахувавши терміни погашення судимості та те, що зеки зараз теж служать. багатодітних двічі порахував (не врахував тих хто виїхав), відняв поліцейських та СБУ без врахування жінок. відняв мільйон молодих, не врахувавши те що вже відняв 400 тис студентів. 500 тисяч на броні, яка може завтра зникнути. ну і ще там косяків всяких вистачає. херня короче, а не розрахунок.

Я теж оці системні помилки , які зараз показали ви, бачу постійно. Зрадо*обам все здається, що нема з кого призивати. Насправді більш ніж повно. І це все навіть можна без удару по економіці.
Питання по загальній кількості населення навіть до війни . Його не знає ніхто. А після окупації територій , та законного і незаконного виїзду , так тим більше.





ну конечно. вы ж тут самые умные. помощники помощников чиновников - никто справки не сделал.
ну а в бусики пихают и облавы ТЦК - це зрадо*бам тільки здається що нема кого пхати
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1656
З нами з: 17.12.22
Подякував: 73 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 20:57

  Hotab написав:Бо наприкінці першого ж року вже вимагав міняти
Почитай розумні військові книжки і послухай/подивись думки розумних військових генералів у відставці різних країн!
Де наголошують, що воїн на фронті "нормально придатний" максимум лише 12міс!
Далі - треба замінювати, бо кпд майже дорівнює нулю, або стрімко котиться до нуля!
  Hotab написав:твоя особиста дупця
А от що тебе цікавить :mrgreen: занзібарський збочинець :mrgreen:
  холява написав:головне відійдіть від компа .
Не можна відійти від компа, якщо це смартфон!))
А самі знаєте, що смартфони - це як "ліпучка")))
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 15 січ, 2024 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5862
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 20:57

Бетон ,

ну а в бусики пихают и облавы ТЦК - це зрадо*бам тільки здається що нема кого пхати



Не «нема кого пхати», а «нема нікого в реєстрі».
Для того і крапають новий закон , щоб ВСІ були в реєстрі.

никто справки не сделал.


За всіх не знаю, у мене нема.


Де наголошують, що воїн на фронті "нормально придатний" максимум лише 12міс!


Хм… А чому це, по-твоєму, працює з тобою, а не працює зі мною? :lol:
Якщо артилерист за рік втомився, то пілот має скільки?)
А пілоту 9 років війни не достатньо поки що?) (з оглядом, що він не кидає техніку зі словами: «та мені пох хто буде, хай хоч ніхто, я втомився», як заявляє це наш артилерист , до прикладу)) А навпаки точно знає, хто там літає)
Hotab
 
Повідомлень: 10710
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 21:07

  Бетон написав:ну конечно. вы ж тут самые умные. помощники помощников чиновников - никто справки не сделал.


навіщо переходити на особистості? просто визнайте, що той розрахунок що "нема кого мобілізувати" - херня собача.

ну а в бусики пихают и облавы ТЦК - це зрадо*бам тільки здається що нема кого пхати


поки що не пхають в бусики. облави та блокпости по видачі повісток. все законно. вас он перед новим роком в спортзалі накрили, так навіть повістку не виписали ж. чого ви скиглите постійно, наче вже десь на десні мерзнете?
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5886
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2644 раз.
Подякували: 1403 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 21:10

  Бетон написав:
ну конечно. вы ж тут самые умные. помощники помощников чиновников - никто справки не сделал.
ну а в бусики пихают и облавы ТЦК - це зрадо*бам тільки здається що нема кого пхати

Это все видимость большой работы. Сегодня был в нескольких банках, клиентов ноль. Куда все делись?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21686
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2358 раз.
Подякували: 3329 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 21:11

vitaliiangel ,
Куда все делись?

В бусике ж.
И тебе прогулы ставят)
Hotab
 
Повідомлень: 10710
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 21:28

  vitaliiangel написав:Куда все делись?
Сидять вдома/ховаються від тцк))
https://youtube.com/shorts/BwVDlZaqj9I? ... eU--ygqsn0
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5862
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 21:32

  Bobua написав:Чому ...?

Це питання я піднімаю ще з років -надцять?

От чому, наприклад, Вас навіть за недбале ставлення лишать премії ..., а когось лише 2464 грн?
Чому я фіг міг піти додому, поки не виконаю поставлені завдання або і дома їх робив, у відпустці виходив на службу, і т.д., а ті ж вищі посадовці або навіть дрібні чиновники -- вистояв до них чергу на прийом, і тільки кінець робдня -- двері зачиняються і вони додому?
Депутати не встигли щось прийняти і ... на канікули. Навіть під час встану.
Замість закритися отам і не виходити, поки не виконають усі задачі. Тільки їжу собі заказувати.
І т.д.

З.и. а отого порушника з ТЦК не уберуть, бо саме такий потрібен ... тепер він буде виконувати усі закази від тих, хто його помилував.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 15 січ, 2024 21:33, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 27642
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6341634263436344>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 158997
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 547690
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 19616
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10973)
15.01.2024 19:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.