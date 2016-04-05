Hotab написав:

trololo написав: Бетон написав:

де можна почитати цей розрахунок? де можна почитати цей розрахунок?

https://vm.tiktok.com/ZM6QerjBq/



Адвокат Савко Адвокат Савко

дякую, глянув. дуже примітивний і неправильний розрахунок. він там сильно занизив розрахунки. двічі порахував виїхавших з окупованих територій в европу, взяв 2,7 млн інвалідів (не віднявши жінок, старих та дітей, точніше віднявши двічі). коли рахував злочинців, припустив що це все призовники (не віднявши жінок, старих), не врахувавши терміни погашення судимості та те, що зеки зараз теж служать. багатодітних двічі порахував (не врахував тих хто виїхав), відняв поліцейських та СБУ без врахування жінок. відняв мільйон молодих, не врахувавши те що вже відняв 400 тис студентів. 500 тисяч на броні, яка може завтра зникнути. ну і ще там косяків всяких вистачає. херня короче, а не розрахунок.Я теж оці системні помилки , які зараз показали ви, бачу постійно. Зрадо*обам все здається, що нема з кого призивати. Насправді більш ніж повно. І це все навіть можна без удару по економіці.Питання по загальній кількості населення навіть до війни . Його не знає ніхто. А після окупації територій , та законного і незаконного виїзду , так тим більше.