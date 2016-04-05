бо як тут, то ти "поізносився", а як в Занзібар рубати бабло - так ти здоровіший здоровшого!
Я не тільки не «зістрибую», а можу і настрибнути. Мені твоє «не відрізняєшся від більшості» до лампади. Бо пробує критикувати ще більший ухилянт. Чому більший? Бо наприкінці першого ж року вже вимагав міняти. Не дивлячись на дефіцит о/с в підрозділі. Тобто тебе не комплексність підрозділу і здатність його виконувати завдання вже майже рік турбує, а твоя особиста дупця. Яка за рік втомилась. Всього за рік.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 січ, 2024 20:55, всього редагувалось 1 раз.
дякую, глянув. дуже примітивний і неправильний розрахунок. він там сильно занизив розрахунки. двічі порахував виїхавших з окупованих територій в европу, взяв 2,7 млн інвалідів (не віднявши жінок, старих та дітей, точніше віднявши двічі). коли рахував злочинців, припустив що це все призовники (не віднявши жінок, старих), не врахувавши терміни погашення судимості та те, що зеки зараз теж служать. багатодітних двічі порахував (не врахував тих хто виїхав), відняв поліцейських та СБУ без врахування жінок. відняв мільйон молодих, не врахувавши те що вже відняв 400 тис студентів. 500 тисяч на броні, яка може завтра зникнути. ну і ще там косяків всяких вистачає. херня короче, а не розрахунок.
Я теж оці системні помилки , які зараз показали ви, бачу постійно. Зрадо*обам все здається, що нема з кого призивати. Насправді більш ніж повно. І це все навіть можна без удару по економіці. Питання по загальній кількості населення навіть до війни . Його не знає ніхто. А після окупації територій , та законного і незаконного виїзду , так тим більше.
ну конечно. вы ж тут самые умные. помощники помощников чиновников - никто справки не сделал. ну а в бусики пихают и облавы ТЦК - це зрадо*бам тільки здається що нема кого пхати
Hotab написав:Бо наприкінці першого ж року вже вимагав міняти
Почитай розумні військові книжки і послухай/подивись думки розумних військових генералів у відставці різних країн! Де наголошують, що воїн на фронті "нормально придатний" максимум лише 12міс! Далі - треба замінювати, бо кпд майже дорівнює нулю, або стрімко котиться до нуля!
Hotab написав:твоя особиста дупця
А от що тебе цікавить занзібарський збочинець
холява написав:головне відійдіть від компа .
Не можна відійти від компа, якщо це смартфон!)) А самі знаєте, що смартфони - це як "ліпучка")))
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 15 січ, 2024 21:00, всього редагувалось 1 раз.
ну а в бусики пихают и облавы ТЦК - це зрадо*бам тільки здається що нема кого пхати
Не «нема кого пхати», а «нема нікого в реєстрі». Для того і крапають новий закон , щоб ВСІ були в реєстрі.
никто справки не сделал.
За всіх не знаю, у мене нема.
Де наголошують, що воїн на фронті "нормально придатний" максимум лише 12міс!
Хм… А чому це, по-твоєму, працює з тобою, а не працює зі мною? Якщо артилерист за рік втомився, то пілот має скільки?) А пілоту 9 років війни не достатньо поки що?) (з оглядом, що він не кидає техніку зі словами: «та мені пох хто буде, хай хоч ніхто, я втомився», як заявляє це наш артилерист , до прикладу)) А навпаки точно знає, хто там літає)
Бетон написав:ну конечно. вы ж тут самые умные. помощники помощников чиновников - никто справки не сделал.
навіщо переходити на особистості? просто визнайте, що той розрахунок що "нема кого мобілізувати" - херня собача.
ну а в бусики пихают и облавы ТЦК - це зрадо*бам тільки здається що нема кого пхати
поки що не пхають в бусики. облави та блокпости по видачі повісток. все законно. вас он перед новим роком в спортзалі накрили, так навіть повістку не виписали ж. чого ви скиглите постійно, наче вже десь на десні мерзнете?
От чому, наприклад, Вас навіть за недбале ставлення лишать премії ..., а когось лише 2464 грн? Чому я фіг міг піти додому, поки не виконаю поставлені завдання або і дома їх робив, у відпустці виходив на службу, і т.д., а ті ж вищі посадовці або навіть дрібні чиновники -- вистояв до них чергу на прийом, і тільки кінець робдня -- двері зачиняються і вони додому? Депутати не встигли щось прийняти і ... на канікули. Навіть під час встану. Замість закритися отам і не виходити, поки не виконають усі задачі. Тільки їжу собі заказувати. І т.д.
З.и. а отого порушника з ТЦК не уберуть, бо саме такий потрібен ... тепер він буде виконувати усі закази від тих, хто його помилував.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 15 січ, 2024 21:33, всього редагувалось 1 раз.