RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6341634263436344>
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 21:11

vitaliiangel ,
Куда все делись?

В бусике ж.
И тебе прогулы ставят)
Hotab
 
Повідомлень: 10710
З нами з: 15.02.09
Подякував: 619 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 21:28

  vitaliiangel написав:Куда все делись?
Сидять вдома/ховаються від тцк))
https://youtube.com/shorts/BwVDlZaqj9I? ... eU--ygqsn0
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5857
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 21:32

  Bobua написав:Чому ...?

Це питання я піднімаю ще з років -надцять?

От чому, наприклад, Вас навіть за недбале ставлення лишать премії ..., а когось лише 2464 грн?
Чому я фіг міг піти додому, поки не виконаю поставлені завдання або і дома їх робив, у відпустці виходив на службу, і т.д., а ті ж вищі посадовці або навіть дрібні чиновники -- вистояв до них чергу на прийом, і тільки кінець робдня -- двері зачиняються і вони додому?
Депутати не встигли щось прийняти і ... на канікули. Навіть під час встану.
Замість закритися отам і не виходити, поки не виконають усі задачі. Тільки їжу собі заказувати.
І т.д.

З.и. а отого порушника з ТЦК не уберуть, бо саме такий потрібен ... тепер він буде виконувати усі закази від тих, хто його помилував.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 15 січ, 2024 21:33, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 27642
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 21:37

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Куда все делись?
Сидять вдома/ховаються від тцк))

Не знаю, не знаю ...
Ездил по городу, авто никак не меньше, чем обычно
Заходил в продуктовый, всё как обычно

Или не там езжу, или не в те магазины захожу :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8995
З нами з: 31.08.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 22:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Похолодание значительно усугубило коммуникацию с плацдармами, только вышли сразу 200, и тяжёлый 300 на турникетах, бросились эвакуировать, посредине Днепра лодка вмерзла в лёд, дальше как в компьютерной игре, дрон скинул в лодку спасателей сброс, двое утонули, один 300-й. Дальше финансы вдовам, решили подать усопших и утонувших как пропавших без вести, пока суд не установит факт смерти вдовы будут получать по 100 боевых до двух лет, потом подадут на 15 млн. А короче всё печально
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20440
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7756 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 22:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Bobua написав:Була. Вчора
То може і нам скоро дадуть.
Бо от на моменті дивлюсь П24 - то ще нема зарплати.


Нет никаких выплат за декабрь. Можно начинать ржать с известного мемовода из раши Медведева - Денег нет, но вы держитесь)))
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20440
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7756 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 22:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:двое утонули,

Як це вони без жилетів були? :shock:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5923
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6783 раз.
Подякували: 3039 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 22:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Василь-Рівне написав:
  freeze написав:двое утонули,

Як це вони без жилетів були? :shock:


Бронежилет в 15 кг в ледяной воде посреди реки в воде, это скорее всего смерть. Хлопцы герои, но у меня какое-то чувство на хрена перемалывать последних героев в Крынках. Какие мы получаем бонусы. Я не понимаю.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20440
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7756 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 23:03

freeze Я мав на увазі рятувальний жилет який не дає потонути у воді.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5923
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6783 раз.
Подякували: 3039 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 23:03

  trololo написав:
  Бетон написав:ну конечно. вы ж тут самые умные. помощники помощников чиновников - никто справки не сделал.


навіщо переходити на особистості? просто визнайте, що той розрахунок що "нема кого мобілізувати" - херня собача.

ну а в бусики пихают и облавы ТЦК - це зрадо*бам тільки здається що нема кого пхати


поки що не пхають в бусики. облави та блокпости по видачі повісток. все законно. вас он перед новим роком в спортзалі накрили, так навіть повістку не виписали ж. чого ви скиглите постійно, наче вже десь на десні мерзнете?

Я по хитрым рожам собеседников "особей мужского рода", ехидно умалчивающим при разговоре о мобилизации, вижу, что намутили бумажку. Намутили. Квартиры на мамаш записали.
Такие бабёнки в спортзал ходят? Оно в своей жизни напрягаться не привыкло.
А до меня очередь дойдет.
защищать ехидных крыс на новых Ауди, не знаю, откуда у бойцов берется мотивация.
Вот хочется, чтобы их вытягивали из папиных машин и закидали в бусы, окопы рыть, чтобы их женские нежные ручки хоть что-то мужское в жизни увидели
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 15 січ, 2024 23:06, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1657
З нами з: 17.12.22
Подякував: 73 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6341634263436344>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 159032
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 547728
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 19630
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10974)
15.01.2024 21:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.