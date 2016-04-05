От чому, наприклад, Вас навіть за недбале ставлення лишать премії ..., а когось лише 2464 грн? Чому я фіг міг піти додому, поки не виконаю поставлені завдання або і дома їх робив, у відпустці виходив на службу, і т.д., а ті ж вищі посадовці або навіть дрібні чиновники -- вистояв до них чергу на прийом, і тільки кінець робдня -- двері зачиняються і вони додому? Депутати не встигли щось прийняти і ... на канікули. Навіть під час встану. Замість закритися отам і не виходити, поки не виконають усі задачі. Тільки їжу собі заказувати. І т.д.
З.и. а отого порушника з ТЦК не уберуть, бо саме такий потрібен ... тепер він буде виконувати усі закази від тих, хто його помилував.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 15 січ, 2024 21:33, всього редагувалось 1 раз.
Похолодание значительно усугубило коммуникацию с плацдармами, только вышли сразу 200, и тяжёлый 300 на турникетах, бросились эвакуировать, посредине Днепра лодка вмерзла в лёд, дальше как в компьютерной игре, дрон скинул в лодку спасателей сброс, двое утонули, один 300-й. Дальше финансы вдовам, решили подать усопших и утонувших как пропавших без вести, пока суд не установит факт смерти вдовы будут получать по 100 боевых до двух лет, потом подадут на 15 млн. А короче всё печально
Бронежилет в 15 кг в ледяной воде посреди реки в воде, это скорее всего смерть. Хлопцы герои, но у меня какое-то чувство на хрена перемалывать последних героев в Крынках. Какие мы получаем бонусы. Я не понимаю.
Бетон написав:ну конечно. вы ж тут самые умные. помощники помощников чиновников - никто справки не сделал.
навіщо переходити на особистості? просто визнайте, що той розрахунок що "нема кого мобілізувати" - херня собача.
ну а в бусики пихают и облавы ТЦК - це зрадо*бам тільки здається що нема кого пхати
поки що не пхають в бусики. облави та блокпости по видачі повісток. все законно. вас он перед новим роком в спортзалі накрили, так навіть повістку не виписали ж. чого ви скиглите постійно, наче вже десь на десні мерзнете?
Я по хитрым рожам собеседников "особей мужского рода", ехидно умалчивающим при разговоре о мобилизации, вижу, что намутили бумажку. Намутили. Квартиры на мамаш записали. Такие бабёнки в спортзал ходят? Оно в своей жизни напрягаться не привыкло. А до меня очередь дойдет. защищать ехидных крыс на новых Ауди, не знаю, откуда у бойцов берется мотивация. Вот хочется, чтобы их вытягивали из папиных машин и закидали в бусы, окопы рыть, чтобы их женские нежные ручки хоть что-то мужское в жизни увидели
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 15 січ, 2024 23:06, всього редагувалось 1 раз.