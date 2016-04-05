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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 січ, 2024 23:06
Бетон
,
До меня очередь дойдет.
защищать ехидных крыс на новых Ауди, не знаю, откуда у бойцов берется мотивация.
Вот хочется, чтобы их вытягивали из их папиных машин и закидали в бусы, хотя бы окопы рыть, чтобы их женские нежные ручки хоть что-то мужское в жизни увидели
Разве вы человек бедный? Разве вам самому нечего у себя защищать?
Какое-то угнетенное у вас настроение…
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Hotab
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Додано: Пон 15 січ, 2024 23:06
Василь-Рівне написав:freeze
Я мав на увазі рятувальний жилет який не дає потонути у воді.
Так вода має 4 градуси або ще менше.
Скільки можна протриматись в такій воді?
Пару хвилин максимум...
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somilitark
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Додано: Пон 15 січ, 2024 23:15
freeze написав:
, но у меня какое-то чувство на хрена перемалывать последних героев в Крынках. Какие мы получаем бонусы. Я не понимаю.
Тримайтесь, успіхів і удачі Вам.
Вам важко, все на перший погляд безглуздо, але на мою думку Ви робите серйозну справу, Ви вже витягнули на себе в Кринках на подступах купу технікі, яку як в тирі розтріляли, Ви сковуєте серйозні сили рашистів, які поруч з Вами грубо кажучі пасуть Вас, щоб плацдарм не розширювався, так би ці батальони спокійно були кудись перекинуті на Роботіне чи Авдіївку і можливо там би втратили більше територій.
Нажаль у Вас така задача, побільше Вам фарта, може потепліє і Дніпро буде без льда, будуть лодки більш спритні і маневрині.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 23:19
somilitark , поділяю вашу думку щодо причин цієї діяльності. І високу оцінку.
Але уявляти собі оці нічні льодяні переправи жахливо дуже(
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Hotab
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Додано: Пон 15 січ, 2024 23:28
freeze написав:
Бронежилет в 15 кг в ледяной воде посреди реки в воде, это скорее всего смерть. Хлопцы герои, но у меня какое-то чувство на хрена перемалывать последних героев в Крынках. Какие мы получаем бонусы. Я не понимаю.
Плацдарм заради плацдарму. Дебілізм.
Тарнавський мабуть малую зємлю вирішив повторити.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 23:43
Бетон написав:
ну а в бусики пихают и облавы ТЦК - це зрадо*бам тільки здається що нема кого пхати
Трохи свіжої інформації з Мико. Спіймали сьогодні одного ухилянта 35+ в кафе зранку, виписали повістку в ДШБ, зробили медогляд, відпустили додому за речами з наказом завтра прийти (якщо нє, то штраф 1700грн). У цей військомат лише за сьогодні привезли 73 особи, з яких 80% - бомжеватого вигляду і додому не поїхали. Зауважу, що в Мико 4 військомати. Рахуйте, на здоров'я, як слоників у мультику про Петрика П'яточкіна, щоб заснути спокійно
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Додано: Пон 15 січ, 2024 23:43
Hotab написав:somilitark
, поділяю вашу думку щодо причин цієї діяльності. І високу оцінку.
Але уявляти собі оці нічні льодяні переправи жахливо дуже(
Треба на лодки якійсь мангали мутити.
Може варити каркас з залізних труб і обтягувати щільною тканиною чи брезентом верх, може воно хоч трохи відфутболить той дрон чи скид.
А уявляти важко це все, що йде вже майже 10 років, мій друг до останнього казав все добре, все добре, але по відеозв'язку я бачив як у нього аж щелепа толком не закривається від втоми, а потім бац, написали у нас в групі, чекайте на додаткове повідомлення коли поховання, Роман загинув, Сватівський напрямок.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 00:26
В продолжение разговора про аномальную смертность среди мужиков в Оркостане.
Допустим, мы берем выборку с 2018 года. Окей, 2020-й – там ковид и прочее. Правда, ковиду похуй, мужик перед ним или женщина, но все равно чуть поправку даем.
Бабы меньше дохнут, да и дряни употребляют меньше.
Итак, смотрим с 2018-го среднее соотношение сдохших. Вот вообще, примерно 1:1,23 Ж-М. Иногда, правда, бывает 1:1,32. Но не более.
Скачок разницы был в 2021-м. Скорее, это было связано с последуем ковида. Мужики, как всегда, лечились народным… Да и курили явно много.
А вот статистика в 2022 году прекрасна. Соотношение смертности баб к мужикам по региону – 1 к 3,9. То есть на 100 женщин почти четыреста мужиков.
Итак. Считаем статистику, смотрим смертность женщин и получаем что? За 2022 год орки имеют сверхприбыль в смертности мужиков 187-195 тысяч в плюс. Это в дополнение к замерзшим по пьяни, сдохнувшим от поножовщины и перепивших стекломоя.
Такой «аномальный» прирост смертности к уже имеющимся количеству долбоебов обыкновенных. Хотя, наверное, это только для кацапов данный прирост является аномальным.
1. Это только за 2022 год, повторюсь.
2. Судя по всему, это убитые на войне и сдохшие от лучшей медицины раненые.
3. Суицидники (а таких становится все больше), ведь поход в собес и регистрация там документов для раненого орка давно превратилась в «игру в кальмара».
4. Через 6 месяцев без вести пропавшего считают умершим в РФии.
Короче. Столбиком и по статистике, по открытым данным получаем за два года войны от 330 до 350 тысяч сверхнормативно трупированных мужиков Оркостана. Любителям статистики – это в возрасте от 20 до 60 лет.
С отличной перспективкой в эти ряды войти еще и 80-90 тысяч тяжелораненых. Их местные эскулапы всеми силами готовят на концерт Кобзона.
почему подозрение на ипсо. 300 тыс это сколько кладбищ? Такие по при невозможно скрыть. Их же где то хоронят. Не в Сибири ж. А в маленьких городках когда кто умер всем известно и от чего тоже. Интернет бы не молчал о том, как телек песдит.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 00:47
До ковида у них в год (2019) дохло 1.7 ляма.
В ковидный 2021 - 2.4 ляма
Если 1:1.23 в 2019, то 700+ тысяч женщин , и 1 млн- мужиков.
Чтобы выйти на коэффициент 1 к 3.9 , надо чтоб мужиков умерло 2.7 ляма, а женщин все те же 700 тыс.
Роста смертности мужиков с 1 ляма до 2.7 ляма в год у кацапье все же нет. Не погибло за год 1.7 млн и близко.
Автор звездит.
Но он там хитро так озвучил «Соотношение смертности баб к мужикам по региону – 1 к 3,9.»
Не по стране, а по какому-то одному региону. Может в одном небольшом регионе (Бурятия?) так коэф и взлетел. Хз.
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Hotab
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