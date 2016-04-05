В продолжение разговора про аномальную смертность среди мужиков в Оркостане.



Допустим, мы берем выборку с 2018 года. Окей, 2020-й – там ковид и прочее. Правда, ковиду похуй, мужик перед ним или женщина, но все равно чуть поправку даем.



Бабы меньше дохнут, да и дряни употребляют меньше.



Итак, смотрим с 2018-го среднее соотношение сдохших. Вот вообще, примерно 1:1,23 Ж-М. Иногда, правда, бывает 1:1,32. Но не более.



Скачок разницы был в 2021-м. Скорее, это было связано с последуем ковида. Мужики, как всегда, лечились народным… Да и курили явно много.



А вот статистика в 2022 году прекрасна. Соотношение смертности баб к мужикам по региону – 1 к 3,9. То есть на 100 женщин почти четыреста мужиков.



Итак. Считаем статистику, смотрим смертность женщин и получаем что? За 2022 год орки имеют сверхприбыль в смертности мужиков 187-195 тысяч в плюс. Это в дополнение к замерзшим по пьяни, сдохнувшим от поножовщины и перепивших стекломоя.



Такой «аномальный» прирост смертности к уже имеющимся количеству долбоебов обыкновенных. Хотя, наверное, это только для кацапов данный прирост является аномальным.



1. Это только за 2022 год, повторюсь.

2. Судя по всему, это убитые на войне и сдохшие от лучшей медицины раненые.

3. Суицидники (а таких становится все больше), ведь поход в собес и регистрация там документов для раненого орка давно превратилась в «игру в кальмара».

4. Через 6 месяцев без вести пропавшего считают умершим в РФии.



Короче. Столбиком и по статистике, по открытым данным получаем за два года войны от 330 до 350 тысяч сверхнормативно трупированных мужиков Оркостана. Любителям статистики – это в возрасте от 20 до 60 лет.



С отличной перспективкой в эти ряды войти еще и 80-90 тысяч тяжелораненых. Их местные эскулапы всеми силами готовят на концерт Кобзона.



